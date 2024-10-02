Рош га-Шана: як хасиди платять по тисячу доларів, щоб дістатися до Умані

На святкування Рош га-Шана - єврейського Нового року - до Умані прибуло вже майже 30 тисяч паломників. На Черкащину вони їдуть до могили свого духовного наставника цадика Нахмана, адже вважається що там їхні молитви мають особливу силу. Через закриті українські летовища діставатися їм довелося потягами, автобусами та навіть на таксі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Деніщук.

Паломники з Ізраїлю прибували міжнародним потягом на залізничний вокзал Чопа. Щоб дістатися до України, більшість з них провели в дорозі майже три доби. Їх не зупиняє ні важка дорога, ні війна в Україні.



"Попри війну нам важливо приїхати сюди, щоб вшанувати праведного рабі Нахмана. Він святий, благословенний. Він відповідає за наш мир на землі. І якщо він тут, ми теж повинні приїхати сюди", - кажуть паломники.

Хасиди прибувають до Україні потягами

"Дорога була не проста і дуже-дуже довга. Боліла голова, ми майже не спали. Але ми знали, на що йдемо", - додають вони.

Їхати, зокрема, через Закарпаття до Умані хасиди змушені, бо літаки в Україну не літають. Потягами зі Словаччини, Угорщини та Чехії на Закарпаття днями прибули кілька тисяч паломників, кажуть прикордонники.

"Хасиди почали прибувати приблизно за тиждень до їхнього святкування. Уже їхня кількість іде на спад. Пік їхнього прибуття був десь 2-3 дні тому. Приблизно 200-300 чоловік у день", - каже працівниця прикордонного контролю Тетяна Дем'янюк.

Попри таку кількість гостей й черги під час оформлення документів - паспортний контроль для них проводять виключно чоловіки.

"Вони не сприймають жінок-військовослужбовців. І зазвичай під час оформлення документів ми не можемо їх ідентифікувати, так як вони не дивляться нам в очі", - каже працівниця прикордонного контролю Тетяна Дем'янюк.

Щоб встигнути вчасно, паломники на Закарпатті не затримуються. Відстань з Чопа до Умані близько 800 кілометрів, а значить попереду у них ще понад 10 годин у дорозі. Більшість сідає на київський потяг, але щастить не всім. Квитків бракує. Тож багато хто змушений користуватися послугами місцевих таксистів і платити за цю мандрівку від чотирьох сотень до тисячі доларів.

Хасиди в Умані

"Щоб потрапити до України, я пройшов дуже, дуже важкий шлях, і цей шлях проходять багато хасидів. Я їхав через Грецію, Італію та Угорщину. Витратив багато енергії, щоб потрапити на могилу Рабі Нахмана, бо впевнений - те, як я проведу Рош Га-Шана, вплине на весь мій наступний рік", - каже паломник.



Сьогодні хасидів на кордоні вже не чекають. Увечері у них починається Рош Га-Шана - юдейський новий рік, який за традицією вони відзначають біля могили свого пророка цадика Нахмана в Умані. І вже цими вихідними паломники почнуть повертатися по домівках.

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