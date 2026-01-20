Росія атакувала Україну "Цирконом" та випустила понад 300 дронів: куди поцілили окупанти і які наслідки

Наслідки атаки на Київ / © Поліція Києва

Протягом ночі росіяни знову тероризували Україну масованими хвилями дронів та ракет. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Запоріжжя, Рівне, Черкаси, Вінниця та їхні області. Ворог застосував весь наявний арсенал — від ударних безпілотників до балістики та гіперзвукової ракети «Циркон». Головною ціллю терористів знову стала критична інфраструктура та мирні люди.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Повітряний терор: «Циркон», балістика та рій дронів

За даними Повітряних сил, ворог діяв цинічно та масштабно. Ракети та дрони запускали з території Росії, а також із тимчасово окупованих Криму та Донецька.

Загалом ворог випустив:

1 протикорабельну ракету «Циркон» ;

18 балістичних ракет;

15 крилатих ракет;

понад 300 ударних безпілотників.

Українській ППО вдалося знищити 342 цілі. Водночас зафіксовано влучання 5 ракет та 24 дронів. Інформація щодо ще двох ракет наразі уточнюється.

Київ: понад 5 тисяч будинків знову без тепла

Однією з основних мішеней ворога стали київські ТЕЦ. На ранок, за даними столичної влади, без опалення опинилося понад 5,5 тисяч багатоповерхівок. Найболючіше те, що для 80% цих будинків це вже повторне замерзання — тепло в них щойно встигли повернути після попередньої атаки 9 січня.

Найгірша ситуація на Лівому березі. Одразу після вибухів там почало зникати світло та вода, а батареї миттєво стали холодними. Об’єкти соціальної сфери змушені переходити на автономне живлення.

Колапс у метро та руйнування в районах

Через перебої з енергією змінився графік руху поїздів у метрополітені. На «червоній» лінії інтервали між потягами зросли до 4,5 хвилин, а між станціями «Дарниця» та «Арсенальна» — до 10 хвилин. Після відбою тривоги на зупинках утворилися величезні натовпи людей, які намагалися дістатися на роботу.

Наслідки у районах столиці:

Дніпровський: вибухова хвиля пошкодила висотку та близько 20 авто. Постраждала 59-річна жінка.

Дарницький: пошкоджено вікна та паркан приватного будинку.

Деснянський: уламки впали на територію кладовища.

Трагедія на Київщині

У Бучанському районі атака стала смертельною. 50-річний чоловік отримав важке поранення. Медики боролися за його життя, проте врятувати людину не вдалося — він помер на місці. Також у результаті обстрілів пошкоджено приміщення двох АЗС.

«Це непоправна втрата для родини й ще один болючий доказ жорстокості ворога. Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура», — йдеться у повідомленні місцевої влади.

