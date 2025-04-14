Росія атакувала Запоріжжя FPV-дронами? : у поліції розповіли, як усе насправді

Дрони атакували Запоріжжя / © ТСН

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Сьогодні зранку запорізькі рятувальники повідомили про подію, яка за даними місцевої поліції, могла спричинити паніку.

Зранку на офіційній сторінці Головного управління ДСНС в Запорізькій області з’явилась новина про те, що у обласному центрі виникла пожежа внаслідок влучання ворожого FPV-дрона. Як відомо, дальність польоту такого БПЛА становить зазвичай приблизно 3-15 км. В соцмережах користувачі вже почали робити припущення про те, що мовляв, російські окупанти просунулися настільки близько до Запоріжжя, що можуть гатити по ньому такими дронами. Згодом рятівники відредагували повідомлення, прибравши звідти інформацію про те, що атакували саме FPV-дрони.

В коментарі для ТСН.ua представники поліції Запорізької області терміново спростували те, що пожежа сталася внаслідок влучання саме такого БПЛА.

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«Ця інформація про FPV-дрон не відповідає дійсності. На місце виїжджали вибухотехніки, це був точно не FPV-дрон», — розповіли нам поліцейські.

Своєю чергою, за інформацією запорізького обласного управління ДСНС, у обласному центрі надзвичайники ліквідували загоряння газового модуля на автозаправній станції площею 20 кв.м. Водночас голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив в своєму Telegram-каналі, що через атаку FPV-дрона на території області загинув чоловік.

«Ворог атакував fpv-дроном чоловіка, який працював на полі, неподалік села Новояковлівка Комишуваської громади», — написав посадовець.

Раніше повідомлялось про те, що джерела ВВС в Генштабі назвали цілі ворога на Донбасі.

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