Росія атакує дронами по-новому: Жданов попередив про небезпеку для українських міст

Олег Жданов / © ТСН

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Російська армія змінила тактику ударів по Україні і тепер масово спрямовує ударні дрони на окремі об’єкти. Під час останніх атак на одну ціль запускають від 20 до 30 безпілотників, які рухаються різними маршрутами, але одночасно виходять на об’єкт і починають атаку. Це дає змогу значно збільшити масштаби руйнувань.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військовий експерт Олег Жданов.

«Це більш ефективно в плані того, що більша кількість дронів, то більше ймовірність, що вони проломлять нашу оборону і досягнуть успіху в ураженні цього об’єкту. І плюс, якщо 2-3 дрона влучать в об’єкт — це один буде ефект. А якщо з 20 — 10 влучать в об’єкт, руйнування буде набагато більші і набагато для нас катастрофічніші», — пояснив експерт.

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За його словами, росіяни вже опанували цю тактику: на один об’єкт запускається до 30 дронів, які, хоч і летять різними маршрутами, координовано атакують ціль.

Крім того, дрони стали маневренішими: їх програмують на складні траєкторії, вони здатні змінювати висоту, намотувати кола, що ускладнює їхнє виявлення українськими РЛС (радіолокаційними станціями), особливо під час польоту на дуже низьких висотах.

Раніше повітряні цілі часто були розосереджені по всій території України, а тепер Росія робить ставку на концентровану атаку по одному-двох об’єктах, щоб прорвати нашу ППО і завдати максимум шкоди, зазначив Жданов.

Ракетний удар по Україні 29 липня: що відомо

Раніше ми писали про те, що армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю у ніч проти 29 липня. Росія атакувала виправну колонію №99. За останніми даними, загинуло 17 осіб, а 42 дістали поранення.

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У Міністерстві юстиції України повідомили нові деталі про руйнування, стан поранених, а також де вони зараз перебувають.