Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
362
Час на прочитання
2 хв

Росія атакує Україну новими незвичайними "Шахедами": Жданов попередив, хто в небезпеці

Військовий експерт розповів про новий тип ударного дрона, яким Росія атакує Україну.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Під час масованого удару по Дніпру армія РФ використовувала декілька типів ударних безпілотників. Ворог накопичує їх і має достатню кількість для регулярних масованих атак по Україні.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, один з безпілотників, «Герань-3» — це реактивний «Шахед», він відрізняється лише швидкістю і дальністю польоту.

«Летить до 700 кілометрів зі швидкістю 500–550 кілометрів. „Гарпія — це оперативно-тактичний дрон, який теж має дальність до 500 кілометрів. Вони розширюють лінійку цих дронів, які випускають», — каже експерт.

Річ у тому, що «Герань» — це оперативно-стратегічна зброя, тому що у неї дальність польоту досягає тисячі кілометрів, пояснює Олег Жданов:

«То навіщо використовувати на дальність, на яку досягає та ж сама „Гарпія“ або „Шахед-3“ в реактивному виконанні. Тим більше, що у нього більша швидкість, його складніше перехопити, менше часу на перехоплення. Він маневреніший, більше йде по прямій лінії з невеликими відхиленнями чи поворотами, але швидкість у нього майже втричі більша, ніж у звичайного „Шахеда“».

Крім того, зараз в армії РФ з’явився новий тип ударного дрона — «Шахед-101».

«Це іранський дрон, дальність у нього 300 кілометрів, і у нього всього 8–9 кілограмів бойова частина. Але він може застосовуватися, тому що дальність дозволяє. Навіщо витрачати великий, коли можна запустити більшу кількість менших дронів», — каже Олег Жданов.

Раніше ми розповідали, що Росія влаштувала пекло в Тернополі. Жданов попередив про наступну атаку та назвав бажані цілі для Путіна.

Дата публікації
Кількість переглядів
362
