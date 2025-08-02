Росія атакує Україну реактивними дронами: чому їх не збиває ППО і які міста під загрозою

Що потрібно Україні, щоб збивати реактивні дрони РФ

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Росія посилює свої атаки, використовуючи вдосконалені реактивні дрони. Експериментальні зразки вже були застосовані для ударів по Києву.

ТСН.ua з’ясував, чим небезпечні ці безпілотники і чи зможуть вони дістатися західних регіонів України.

Новий звук війни: експериментальні дрони з реактивними двигунами

За словами військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, застосування реактивних дронів зафіксували фахівці Повітряних сил ЗСУ під час останніх ворожих нальотів.

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«Це дрони з реактивними двигунами, або, як їх прозвали в народі, „реактивні дрони“. Вони відрізняються за звуком від вже звичних 'Шахедів', що працюють на двигунах внутрішнього згорання. Поява таких дронів — це, на жаль, гра на випередження, тобто модернізація засобів повітряного нападу, чим РФ постійно займається», — пояснює ТСН.ua Ігор Романенко.

Експерт додає, що подібні дрони демонструвалися в Ірані ще у 2023 році. Росіянам вдалося адаптувати їх під свої потреби та розпочати бойові випробування.

Чому вони небезпечні?

Реактивні дрони мають потужніший двигун, що дозволяє їм нести більшу бойову частину та підніматися на висоту понад 4 кілометри. Це створює серйозні проблеми для мобільних вогневих груп, ефективність яких, за словами Романенка, впала з 90% до 30%.

Швидкість цих дронів може сягати понад 550 км/год, що робить їх недосяжними для українських дронів-перехоплювачів, які мають швидкість близько 330 км/год.

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Куди вони можуть долетіти?

Головні переваги нових російських дронів — швидкість, висотність та здатність нести понад 90 кілограмів вибухівки. «Це досить ефективний засіб для повітряного нападу», — зазначає експерт.

Проте, через високе споживання палива реактивні дрони поки не є далекобійними. Запускаючи їх з півночі, росіяни можуть дістатися Києва.

«Для західних регіонів такі дрони поки загрози не становлять, але, я гадаю, що це питання часу», — зауважує Романенко.

Чим та як можемо протидіяти новій загрозі?

Експерт зауважує, що Україна поки не вирішила питання масованих атак «Шахедами», а до цього додалася ще одна проблема — реактивні дрони.

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На думку Ігоря Романенка, нам потрібно швидко виправляти ситуацію, масштабуючи виробництво перехоплювачів, враховуючи появу реактивних дронів. Також він наголошує на важливості зміцнення всього спектру засобів боротьби з безпілотниками та нарощування формування добровільних груп протиповітряного захисту.

Patriot не допоможе?

На жаль, за словами експерта, комплекси Patriot не є ефективним рішенням для боротьби з реактивними дронами. «У нас комплексів Patriot бракує, щоб боротися з балістикою, а що вже казати про реактивні дрони», — зауважує він, додаючи, що постачання цих систем очікується лише наступної весни.

Яка зброя потрібна?

Романенко підкреслює, що для протидії новій загрозі необхідні інші засоби. Він виділяє два основних напрямки:

Лазерна зброя. Її виробництво потрібно нарощувати, щоб мати змогу ефективно збивати реактивні дрони.

Зенітно-артилерійська зброя дальньої дії. Наприклад, вдосконалені комплекси Skynex.

Військовий експерт підсумовує, що хоча росіяни поки не можуть використовувати реактивні дрони масово, вони становлять суттєву загрозу на майбутнє, і протистояння триватиме до кінця війни.

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Ракети-перехоплювачі

Військовий експерт зауважує, що російські реактивні дрони можна збивати, а засіб боротьби, на його думку, полягає в тому, що нам потрібно розробляти ракети-перехоплювачі.

«Вони мають бути дешевими та масованими, а ще розвивати швидкість на понад 700 кілометрів на годину. Така робота над ракетами-перехоплювачами вже ведеться спільно з західними партнерами. Вони повинні збивати не тільки реактивні дрони, а й керовані авіаційні бомби, які використовує армія Путіна. За прогнозами фахівців, вже до кінця цього року має відбутися бойове випробування таких ракет», — зазначає Ігор Романенко.

Дата публікації 08:41, 31.07.25 Кількість переглядів 67 Київ атакували реактивні “Шахеди”