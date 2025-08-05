Росія буде скидати міни з «Шахедів» на дороги та вулиці: що відомо

Росія готується скидати з «Шахедів» міни на дороги та міста / © ТСН

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Росія удосконалила «Шахеди» так, що тепер небезпека від них зберігається навіть після повітряної атаки та відбою тривоги. Небезпека стосується як водіїв, так і перехожих.

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов «Флеш», одразу по кількох регіонах були зафіксовані Шахеди, які під крилами несли по дві касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

«Ця міна має магнітний детонатор і реагує на техніку поруч. Поки що задум противника не зрозумілий, що вони хочуть мінувати і навіщо. Може це теракти на дорогах загального користування, а може спроба атакувати наше сільське господарство», — написав «Флеш».

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Так може виглядати вибухівка, яку скидає «Шахед». Фото зі сторінки Сергія «Флеша».

Так може виглядати міна, яку скидає «Шахед». Фото зі сторінки Сергія «Флеша».

Так виглядає «Шахед» з мінами під крилами. Скріншот зі сторінки Сергія «Флеша».

Більше подробиць про можливе мінування Росією полів, звичайних трас та навіть міських вулиць в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Поки що це можна назвати тестуванням дронів-камікадзе у вигляді носія навантаження. ПТМ-3 — це стара радянська протитанкова міна, вона використовується для дистанційного мінування», — каже Коваленко.

За його словами, дистанційне мінування за допомогою іншого озброєння стало у війні майже звичайною практикою.

«У більшості випадків для дистанційного мінуваня використовувались реактивні системи залпового вогню. Встановлювались ці міни і після пострілу розподілялися по площі. Покривали велику площу. Вони перебували в режимі очікування. Наближення транспорту або людини призводили до детонації», — каже аналітик.

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Та уточнює, що знешкодження такої міни — достатньо проблематичне.

«Ці міни декілька днів тому я бачив на російських «Ланцетах». Я про це писав. Це міна серійного виробництва, їх достатньо багато. У «Ланцета» завжди була проблема з бойовою частиною. Ще раніше їх встановлювали на ударні дрони «Молнія». Думаю, ще тоді почалося випробовування ПТМ-3 у різних функціях», — наводить приклади Коваленко.

Та додає: «Зараз, як ми бачимо, їх намагаються встановлювати на «Шахеди» для скидання. Таким чином цей дрон перетворюється не тільки на ударний дрон, а ще й на такий собі бомбардувальник. Якщо скидує міну на поле, то при наближенні техніки — детонує. Тобто росіяни можуть «засіювати» поля мінами. Якщо «Шахед» має траекторію польоту над важливою трасою, то може скидати ці міни, щоб уразити транспорт. Це черговий елемент терору, який буде використовуватись. Це дійсно велика проблема, але зараз не має масштабування».

Чи зможуть мінувати з неба дороги та вулиці у великих містах

«Якщо міна або декілька вночі впадуть на велику трасу, то можуть очікувати на перші автівки. Немає значення, якою буде ця автівка — військова чи цивільна. Міна відреагує одразу, може реагувати на все, що до неї наближається», — резюмує Коваленко.

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Та попереджає, що водіям зранку слід буде звертати увагу на підозрілі предмети, які лежать на трасі.

«Якщо посеред дороги зранку лежить щось темно-зеленого кольору, то краще не наближатися. На узбіччі на великій швидкості виявити таку міну достатньо складно. А вона вас «бачить», — констатує Коваленко.

Раніше повідомлялось про те, що Росія готує Донецький аеропорт.

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