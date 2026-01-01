- Дата публікації
"Росія тиснутиме якомога більше": Жданов попередив про небезпеку — що відомо
Військовий експерт пояснив стратегію Кремля.
Головна мета масованих ударів Росії по Україні незмінна — тиск на цивільне населення, і РФ продовжуватиме цей терор.
Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.
«Мета одна. Вона як була, так і залишається. Це тиск на суспільство, формування суспільної думки. Якщо наша держава не хоче цим займатися, цим займається наш ворог. Ви ж подивіться у вікно, яка погода. Уявіть, що коїться у квартирах, у будинках, у яких немає опалення, немає води, немає світла. Тож Путін, як би це прикро не звучало, осідлав дуже вдало конячку і, на жаль, тиснутиме якомога більше. Що далі, то сильніше. Ракет у нього достатньо, авіація літає досі. Ми так і не дочекалися, коли стане колом стратегічна авіація Російської Федерації. Вони там уже модернізували навіть Ту-160 під нові ракети Х-101. Вона не входила до штатного переліку Ту-160. Зараз Ту-160 уже їх запускає, ці ракети», — каже Олег Жданов.
Експерт зазначає, що стратегія Кремля працює через безперервний тиск. Росія, за його словами, продовжує реалізовувати свій план ліквідації України як держави та українців як нації, не рахуючись з втратами:
«Поки народ не вийде на вулицю і не скаже, що все, досить, підписуйте, що є, тільки закінчуйте війну. Ось і все. І тоді він зекономить на танках, але виграє. Це стратегія. Те, чого у нас немає ні у очільника Збройних сил, ні в керівництві держави — це стратегія. У нас досі немає стратегічного плану оборони країни. Ми живемо сьогоднішнім днем. А Російська Федерація намагається погано, кривавими методами, не рахуючись з втратами, але вони протягують свою стратегічну лінію — ліквідація України як держави, ліквідація українців як нації».