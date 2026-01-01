Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Головна мета масованих ударів Росії по Україні незмінна — тиск на цивільне населення, і РФ продовжуватиме цей терор.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Мета одна. Вона як була, так і залишається. Це тиск на суспільство, формування суспільної думки. Якщо наша держава не хоче цим займатися, цим займається наш ворог. Ви ж подивіться у вікно, яка погода. Уявіть, що коїться у квартирах, у будинках, у яких немає опалення, немає води, немає світла. Тож Путін, як би це прикро не звучало, осідлав дуже вдало конячку і, на жаль, тиснутиме якомога більше. Що далі, то сильніше. Ракет у нього достатньо, авіація літає досі. Ми так і не дочекалися, коли стане колом стратегічна авіація Російської Федерації. Вони там уже модернізували навіть Ту-160 під нові ракети Х-101. Вона не входила до штатного переліку Ту-160. Зараз Ту-160 уже їх запускає, ці ракети», — каже Олег Жданов.

Реклама

Експерт зазначає, що стратегія Кремля працює через безперервний тиск. Росія, за його словами, продовжує реалізовувати свій план ліквідації України як держави та українців як нації, не рахуючись з втратами:

«Поки народ не вийде на вулицю і не скаже, що все, досить, підписуйте, що є, тільки закінчуйте війну. Ось і все. І тоді він зекономить на танках, але виграє. Це стратегія. Те, чого у нас немає ні у очільника Збройних сил, ні в керівництві держави — це стратегія. У нас досі немає стратегічного плану оборони країни. Ми живемо сьогоднішнім днем. А Російська Федерація намагається погано, кривавими методами, не рахуючись з втратами, але вони протягують свою стратегічну лінію — ліквідація України як держави, ліквідація українців як нації».