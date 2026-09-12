Росія б’є по АЗС в Україні: експерт відповів, чи чекати на дефіцит пального та як врятуватися на заправці

Росія б’є по АЗС в Україні

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Удари по столичних АЗС — це російський терор і намагання ворога розкачати паніку серед населення. Дефіциту пального не буде, запевняють експерти ринку. В Києві та області працюють понад 800 заправних станцій, які неможливо знищити одночасно. До того ж «Шахеди» уражають лише наземну інфраструктуру, підземні резервуари з пальним залишають неушкодженими. Тому такі АЗС, як показує практика в інших регіонах, швидко відновлюють.

Нині в Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок: будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. Про нові загрози для столиці та їх подолання — розповів кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.

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Столичні рятувальники заїжджають на щойно уражену заправку в Оболонському районі. Щоб вогонь не дістався паливних резервуарів, пожежники мають швидко локалізувати полум’я і пролити водою тлілі осередки. Також російські терористи дублюють свої удари, збільшуючи кількість жертв. Лише сьогоднішні ранкові атаки по двох АЗС забрали життя двох киян, ще 12 постраждало, з них семеро поранених — у лікарнях.

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Напередодні російський реактивний дрон атакував автозаправку в Голосіївському районі. Минулося без жертв, 4 поранених.

Ураження АЗС протягом двох днів поспіль — уже не випадковість, а цілеспрямована атака, кажуть військові експерти. Напередодні в Мережі з’явився список із 20 столичних АЗС, які ворог визначив як першочергову ціль. Три зі списку вже пошкоджені. Атаки триватимуть і надалі, попереджають військові.

«З початку повномасштабної війни ворог знищив понад 300 заправних станцій по всій Україні, переважно у прифронтових регіонах. Приблизно 80 відсотків АЗС вдалося відновити, тому й дефіциту пального у країні немає. А тому удари по столичних заправках, як запевняють експерти ринку, — це суто психологічний терор», — каже військовий експерт Андрій Ткачук.

«Усі ці удари не більше як панічна атака, жодного сенсу, зовсім. Якогось дефіциту чи у нас не вистачатиме АЗС, такого немає. Це ніяк не впливає на постачання, достатньо мереж зі збуту пального, тому жодного сенсу немає», — розповідає експерт паливного ринку Дмитро Льовушкін.

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Нині в Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок: будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. На деяких станціях у Києві та області вже з’явилися невеликі сховища.

Втім, головне безпекове правило — під час повітряної тривоги терміново залишайте територію АЗС. Його вже добре вивчили жителі Сум, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, Херсона та інших прифронтових регіонів. Відтепер до нових правил треба звикати й киянам.

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