Росія чекає на символічну дату: Жданов попередив про можливий масований удар по Україні

Олег Жданов / © ТСН

Росія змінила тактику ударів по українських містах і додала до постійних атак нові цілі — автозаправні станції. Лише за 1–2 травня у Харкові та області внаслідок обстрілів згоріло дев’ять АЗС. Під час останнього масованого удару по Дніпру ще одна заправка була повністю знищена після прямого влучання. Такі атаки викликають занепокоєння серед населення і вже впливають на повсякденне життя — люди починають уникати заправок.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, яка мета таких ударів, чи буде Росія продовжувати атакувати заправки, чи є загрози для Києва та інших міст та чи є ознаки підготовки РФ до масованого удару.

За його словами, головна мета таких ударів — зламати українську логістику. Водночас подібна тактика не нова. На початку повномасштабної війни Росія масовано атакувала нафтобази по всій території України.

«Вони логістику нашу намагаються зламати. Це головна мета. Вони зрозуміли, що у нас, якщо пам’ятаєте, 2022 року починалося з ракетних ударів і бомбардувань, тоді ще авіація літала російська і бомбардувала наші нафтобази. Вони практично не пропустили жодної нафтобази в жодній області нашої країни. Всі були атаковані. Були випадки, коли нафтобаза вже давно не працює, але по ній однаково було завдано ракетного удару», — зазначив Олег Жданов.

Експерт нагадав, що після тих атак Україна змогла перебудувати систему постачання пального.

«Ми переналаштувалися, і у нас на сьогодні фактично логістика, скажімо так, мобільна. У нас немає нафтобаз, вони розбомблені, але водночас у нас країна забезпечується пальним на всій території. І от росіяни, найімовірніше, ухвалили рішення у прифронтових областях знищувати місця, де можна поповнити паливні запаси. Це АЗС, бо баз немає, а АЗС є, де люди заправляються. Я думаю, що такі удари по інфраструктурі вони лише нарощуватимуть», — пояснив він.

Водночас загроза таких атак існує не лише для прифронтових регіонів, а й для столиці та інших міст у глибині країни, вважає військовий експерт.

«Є загроза. Річ у тому, що вони можуть це робити і вглиб нашої території. Тут питання, щоб у них вистачило засобів вогневого ураження, тобто тієї ж самої кількості „Шахедів“. Але я не виключаю, що вони можуть добратися і до Києва. Якщо „Шахеди“ долітають до західних областей, майже до західного кордону нашої країни, то цілком ймовірно, що вони й тут будуть», — попередив Олег Жданов.

Водночас удари по АЗС у тилових містах, за його словами, матимуть насамперед психологічний ефект.

«Дивіться, тут, вглибині країни, це будуть фактично елементи терору. І от те, що ви кажете, що в Харкові вже є паніка серед населення, люди бояться заїжджати на АЗС. А це створення суспільної думки, точніше, злам суспільної думки щодо протистояння РФ», — каже експерт.

Він також звернув увагу, що Росія змінює риторику щодо війни, що може свідчити про пошук нових способів тиску.

«Я думаю, воно буде нарощуватися і тривати, тому що у Росії нічого не виходить на лінії фронту. Вони навіть сьогодні змінюють ідеологію. Я дивлюся, що основні пропагандисти, основні „зет-воєнкори“, вони прибирають „денацифікацію“, „денаціоналізацію“. Уже не говорять, що мета СВО — це „звільнення“ Донбасу. Вони кажуть, що перемога — це перемога. І такі розмиваються поняття. Тому вони шукатимуть способи ураження нас і створення нестерпних умов для життєдіяльності цивільного населення», — підкреслив Олег Жданов.

Крім того, за його словами, Росія може влаштувати нові масовані атаки найближчим часом. Вона вже накопичує ресурси для цього.

«Я думаю, що у них є, вони накопичували. Зрештою, 600 дронів, які вони позавчора відправили за добу в два прийоми — це в рамках їхніх можливостей. Плюс я думаю, що вони накопичили певну кількість і продовжують щодня поповнювати запаси. Ракети вони вже давно не застосовували, особливо крилаті, тож цілком ймовірно, що вони готують масовий удар», — сказав він.

На думку експерта, такий удар може бути прив’язаний до символічної дати.

«Але я думаю, що він буде напередодні 9 травня. Щоб так зробити, щоб ми оговтувалися від цього удару, а вони під цей шумок тишком-нишком проведуть парад. Така вірогідність, я думаю, існує. Дуже висока», — каже Олег Жданов.

