Росія дронами атакувала Київську область: куди поцілили окупанти і що відомо про наслідки

Наслідки обстрілу Київщини / © ТСН

Реклама

Ворожі безпілотники спричинили пожежу у Броварському районі на Київщині. Горів автосалон та припарковані автівки. Пошкоджені також місцеве СТО, заправка та адміністративні будівлі підприємств. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Вигорілі стіни, потрощені автомобілі та уламки брухту довкола — так нині виглядає будівля автосалону у Броварському районі столиці. Вночі сюди прилетів ворожий дрон, внаслідок чого на території підприємства зайнялася пожежа.

Реклама

Одне із приміщень автосалону та шість автомобілів, які були всередині, згоріли вщент. За словами охоронця, вибухи лунали близько опівночі.

Буквально за кілька десятків метрів звідси, на парковці, пролунав другий вибух. У момент падіння дрона на місці перебували двоє водіїв вантажівок. Вони отримали поранення.

Наслідки обстрілу Київщини / © ТСН

Чоловіка 1987 року народження госпіталізували до місцевої лікарні. У нього множинні осколкові поранення рук, ніг та голови. Ще один 62-річний постраждалий отримав тілесні ушкодження, він обійшовся саднами та подряпинами. І Від госпіталізації відмовився. За словами очевидців, росіяни атакували Київщину дронами «Герань-2».

«З балкона все бачив, два водія, один водій в цій згорівшій був. А там всі машини без лобовух, все згоріло, все потрощено», — кажуть очевидці.

Загалом у цьому районі пошкоджені майже два десятки автомобілів, автобус та вісім вантажівок.

Окрім цього у Броварському районі є руйнування на станції технічного обслуговування автомобілів, постраждала також газова заправка та дві адміністративні будівлі підприємств.

Наразі рятувальники вже ліквідували осередки займань. На місці розбирають завали та прибирають сміття.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 16:00 4 квітня. ЗАРАЗ ⚡️КИТАЙ наніс УДАР по США - 34% МИТА