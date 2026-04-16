"Росія дуже поспішає": експерт назвав приголомшливу причину масованих ударів по Україні

Військовий експерт Владислав Селезньов не виключає, що Росія дуже поспішає з масованими обстрілами України заради тиску / © ТСН

Війну в Україні Росія продовжує новою тактикою — протягом останньої доби армія окупантів атакувала Україну двома хвилями, вдень і вночі. За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія цього разу застосувала 703 повітряні цілі, серед яких було понад 650 дронів та 44 ракети (крилаті й балістичні). Станом на ранок українські захисники подавили та збили 667 ворожих засобів ураження.

За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, комбінований удар росіян протягом останньої доби засвідчив, що у світлу пору доби Росія за допомогою пусків крилатих ракет намагалася виявити розміщення засобів української ППО.

«За допомогою пусків крилатих ракет ворог намагався виявити нашу мережу систем ППО. Вдень набагато простіше фіксувати, звідки працюють наші комплекси. Ворог обізнаний про те, що коефіцієнт корисної дії крилатих ракет вкрай низький — більшість з них була знищена. З балістикою боротися важче, єдиний ефективний засіб проти неї — це комплекси Patriot. Останніх нам бракує. Тому вночі Росія здійснила пуски балістики. До речі, по декілька одиниць ракет і дронів прямували до конкретних цілей, тобто удари були прицільними», — пояснює в коментарі для ТСН.ua ймовірний задум ворожої армії Владислав Селезньов.

Водночас колишній речник Генштабу зауважує, що протягом останньої доби російська армія атакувала не лише столицю, а й Дніпро, Харківщину, Одесу.

«Як завжди, Росія не зважає на травмування та загибель цивільних людей», — каже він.

На запитання про те, якими в найближчому майбутньому будуть інтервали між такими, тепер уже подвійними атаками, військовий експерт відповідає: «Раз на тиждень ворог має можливість застосувати чималу кількість ресурсів. Таким чином Росія намагається примусити Україну виконати ультимативні вимоги Кремля. На полі бою противникові цього не вдається досягти, тому він намагається тиснути на нас іншим способом. Але цього разу не застосовувалися ракети „Калібр“. Це може означати, що ефективно відпрацювали українські Сили безпілотних систем і сили СБУ. Нещодавно були прильоти по російських фрегатах, які є носіями „Калібрів“».

Як відомо, ця комбінована атака сталася після зустрічі у форматі «Рамштайн», де партнери України висловили розуміння потреб у посиленні української ППО та у спільному виробництві зброї.

«Але я залишаюся прихильником думки про те, що ворог дуже поспішає, оскільки російські ресурси поступово вихолощуються. Особливий вклад у процес цього вихолощення вносять українські Сили оборони», — каже Владислав Селезньов і додає, що активність ворога на полі бою спостерігатиметься у другій половині весни та влітку, після чого можливі нюанси.

«А потім має технічно статися той момент, коли ворогові просто нічим буде воювати, зокрема коли ми говоримо і про масштабні ракетно-дронові атаки. Навряд чи Росія повністю залишиться без ракет, але те, що українська армія руйнує логістичні ланцюжки, за допомогою яких виробляються ракети та дрони — це факт», — робить майже приголомшливий прогноз експерт.

Він продовжує: «Зверніть увагу, об’єкти російської хімічної промисловості, які виробляють необхідне для ракет, ті заводи, які роблять елементну базу, мікроелектроніку — все перебуває в зоні уваги українських Сил оборони, зменшуючи ракетний потенціал Росії».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про комбінований нічний удар по Україні. В низці міст та областей є жертви й руйнування через повітряну атаку, яку влаштувала РФ.