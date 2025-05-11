Росія гатить по Україні реактивними “Шахедами”: Жданов попередив про небезпеку для міст

Російські атаки безпілотниками / © tsn.ua

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Російська армія посилила обстріли безпілотниками. Українські міста атакують нові реактивні «Шахеди», які можуть розвивати швидкість до 700 км/год. Технічні удосконалення роблять ці дрони-камікадзе більш смертоносними та складнішими для перехоплення.

Чого чекати від РФ далі, куди можуть діставати реактивні «Шахеди», скільки їх у росіян та як їм протидіяти — про це у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Куди можуть дістати нові «Шахеди»

Росія не вперше модернізує іранські дрони Shahed, каже Олег Жданов.

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«Ще минулого року ми обговорювали „Шахед-238“ — такий варіант. Як вони зараз назвали новий, ми дізнаємося трошки пізніше. Але розробка реактивного „Шахеду“ тривала ще з 2023 року, коли вони почали активно їх застосовувати. Минулого року швидкість передбачалася до 500-550 км/год. Зараз вони зробили трошки швидше — 700 км/год», — пояснює експерт.

Водночас в такого безпілотника обмежена дальність.

«Не півтори тисячі, як заявлено на „Шахед-136“ або „Герань-2, як його називають росіяни. У нього дальність майже вполовину менша — максимум 700-800 кілометрів, бо витрата пального набагато більша“, — каже Олег Жданов.

Як протидіяти реактивним безпілотникам

Збивати такі безпілотники, за його словами, можуть зенітно-ракетні комплекси (ЗРК).

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«Тобто вже артилерійські системи, крупнокаліберна стрілецька зброя, крупнокаліберні кулемети, вони вже „Гепарди“, „Тунгуски“ — це артилерійські ракетні системи. Ракета може дістати, а вже артилерійські засоби і стрілецькі його не дістають. І за рахунок швидкості його збивати можливо тільки з застосуванням радіолокаційної станції. Тобто його треба засікати, визначати поточні координати, випереджати і потім робити ураження цього реактивного „Шахеду“, — пояснює Олег Жданов.

Скільки реактивних «Шахедів» виробляє Росія

Дуже важко сказати, скільки реактивних безпілотників виробляє Росія, адже ми не знаємо, які в них потужності, каже експерт.

«Вони зараз відкрили вже третій завод. Один завод в Єлабузі, один завод в Тулі і один завод вже відкрито в Іжевську по випуску звичайних „Шахедів“. Так вони за три роки наростили. Сьогодні ми вже спостерігаємо на крилах „Шахеду“ п’ятизначні серійні номери. А це говорить про те, що випуск шалений. І обсяги випуску теж. Так що я думаю, що з реактивними може бути те ж саме, але не сьогодні і не зараз. Десь протягом року вони будуть нарощувати», — вважає Олег Жданов.

Водночас сьогодні російська армія має можливість кожного дня хоч потрохи запускати реактивні «Шахеди» по українським містам.

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Чому «Шахеди» долітають до середмістя

За словами Олега Жданова, ефективність збиття російських безпілотників трохи впала.

«Справа у тому, що війна передбачає втрати, в тому числі втрати у техніці. Ефективність ППО нашого трохи падає, як би ми не хотіли. Падає за рахунок того, що ми несемо втрати і ми змушені переміщати деякі комплекси ППО, щось на фронт, там треба захищати, бо без прикриття хлопці не вистоять на своїх позиціях. Тому для нас це величезна проблема. Тому президент Зеленський постійно і першочергово задає питання партнерам — дайте нам засоби ППО. Це питання взагалі не знімається з порядку денного», — каже експерт.

На його думку, дедалі ситуація буде погіршуватися, якщо Україні не будуть надходити системи ППО хоча б в мінімально необхідній кількості.

«Тим більше, якщо доля реактивних „Шахедів“ буде нарощуватися в складі цих масованих атак. Тоді мобільні вогневі групи будуть вже мало ефективні і треба буде робити пріоритет на користь зенітно-ракетних комплексів. Так що ситуація не найліпша і, на жаль, вона ліпше не стане, якщо не будуть постачатися в необхідній кількості системи ППО», — каже Олег Жданов.

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Куди Росія цілить «Шахедами»

Російська армія, на думку Олега Жданова, наразі відмовилась від атак по енергетиці і цілить по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

«Вони, я так розумію, собі галочку поставили, що по енергетиці пройшлися. А зараз, я думаю, враховуючи соціальну напругу, будуть робити основний упор по цивільній інфраструктурі і по житлових кварталах. Це їхня нова „фішка“, і таким чином вони будуть створювати терор населення і примушувати нас погодитися мир в обмін на території. Визнання територій і капітуляція України на умовах Російської Федерації», — каже Олег Жданов.

«Перемир’я» закінчилося

Нагадаємо, так зване «перемир’я» Путіна закінчилося. У ніч проти 11 травня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — гатили ударними дронами.