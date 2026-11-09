Росія готова до масованого удару по Україні: Жданов назвав ймовірні цілі та дату

Олег Жданов / © ТСН

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Напередодні нового раунду мирних переговорів, який має відбутися 10–11 листопада, Росія може посилити ракетні атаки по Україні. За даними української розвідки, в районах пускових позицій РФ могла накопичити до 40 балістичних ракет різних типів.

Чого очікувати від майбутніх переговорів, коли Росія може завдати наступного масованого удару, які об’єкти залишатимуться головними цілями ворога та як російська армія змінила тактику атак — у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Мирні перемовини: коли Росія може завдати масованого удару по Україні

За словами Олега Жданова, серйозних результатів від нового раунду переговорів очікувати не варто. На його думку, сторони можуть обговорювати гуманітарні питання та обмін полоненими, однак ключова проблема — територіальна — залишається невирішеною.

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«Ніхто не сподівається на ці перемовини серйозно. Ну крім, може, самої Російської Федерації та Дональда Трампа. Він усе мріє, що закінчить цю війну одним розчерком пера, думаючи, що це так легко. Тому особливо чекати від цього, я думаю, взагалі не варто. Там можуть бути з’ясовані гуманітарні питання, питання обміну полоненими, але не бойових дій», — каже він.

Військовий експерт пояснив, що головною перешкодою для досягнення домовленостей залишаються територіальні питання, щодо яких Україна та Росія мають принципово різні позиції.

«Головне питання цих перемовин — це територіальні. Вони не вирішені. У нас і Російської Федерації діаметрально протилежні позиції. Тож чогось там очікувати не варто», — сказав він.

Водночас Жданов звернув увагу на зміну риторики російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, готовність особисто брати участь у переговорному процесі відрізняється від позиції, яку Кремль демонстрував раніше.

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«Єдине позитивне — тут треба зазначити те, що вже Путін особисто готовий до переговорного процесу. Це говорить про те, що він змінює свою позицію. Ще, наприклад, пів року тому він відкидав узагалі (переговори — ред.), казав, що лише Україна повинна приїхати до Москви і там підписати повну капітуляцію. Тепер він уже говорить про перемовини. Це позитивний зсув. Я думаю, навесні він уже може сам ініціювати організацію цих перемовин», — припустив він.

Що стосується ракетної загрози, то експерт попередив про можливість масованої атаки найближчої ночі — напередодні переговорів.

«Наступна ніч може бути для нас, скажімо так, напруженою. Чому? Тому що, за даними нашої розвідки, десь до 40 балістичних ракет різних типів може бути накопичено в районах пуску ракет у Російській Федерації. Тож нам треба бути пильними», — наголосив він.

Водночас Жданов звернув увагу, що цього разу Росія навряд чи залучатиме стратегічну авіацію. За його словами, протягом останніх кількох діб її активність не спостерігалася.

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«Єдине, що цього разу, я думаю, навряд чи буде задіяна стратегічна авіація. Вона не рухалася останні декілька діб, сьогодні теж немає активності. А ми знаємо, що найскладніше у росіян — це підготувати та спорядити саме стратегічну авіацію. Її треба ганяти з Далекого Сходу до „Енгельса“ і потім назад, а потім переганяти на аеродроми в європейській частині Росії. Тож ми не бачимо активності, навряд чи вона буде застосована. А от балістика — так, на жаль», — пояснив він.

Росія змінила тактику ракетних атак: що відомо

Окремо військовий експерт звернув увагу на особливість останнього комбінованого удару. За його словами, російська армія почала використовувати тактику повторного завдавання ударів балістичними ракетами протягом однієї ночі.

Йдеться про перезаряджання ракет безпосередньо в районах стартових позицій. Після першого групового пуску російські військові переміщуються на невелику відстань, перезаряджають установки і через кілька годин знову атакують.

«З особливостей останнього комбінованого удару балістичними ракетами: росіяни застосували такий спосіб, як перезаряджання у районі стартових позицій. Вони завдали групового удару, потім поїхали, зарядилися там же, неподалік, і через декілька годин ми отримали фактично повтор цього ракетного удару балістичними ракетами. Оце зміна тактики, тобто вони не обмежуються одним ударом за одну ніч, як це було раніше», — розповів він.

Жданов також прокоментував імовірність російських атак безпосередньо під час переговорів. На його експерта, однозначно спрогнозувати поведінку РФ складно.

З одного боку, Росія може продовжити використовувати ракетно-дронові удари як інструмент тиску на українську делегацію. З іншого — під час переговорів будуть присутні представники європейських країн, зокрема Франції, і Москві доведеться відповідати на їхні запитання у разі нової масштабної атаки.

«Під час перемовин вони навряд чи не завдаватимуть удару, хоча ми ж не знаємо, як Мединський оцінює ефективність цього залякування нашої делегації за допомогою такого масового чи комбінованого ракетно-дронового удару. Це дуже важко, з одного боку. З іншого боку, там будуть представники Європи, і якщо вони наважаться завдати ракетно-дронового удару, тоді їм доведеться відповідати на запитання представників європейських країн. Ну принаймні Франція там буде присутня, судячи з заяв її міністра закордонних справ. А це буде не на користь Російської Федерації», — зазначив військовий експерт.

Водночас він зауважив, що логічні міркування не завжди допомагають передбачити дії російського керівництва.

«Ми з вами розмірковуємо з погляду логіки та здорового глузду, але вони ж можуть думати зовсім по-іншому», — сказав Жданов.

Які цілі Росія обиратиме для наступних ударів

За словами експерта, головними цілями російської армії й надалі залишатимуться об’єкти української енергетичної інфраструктури. Росія намагатиметься позбавити електропостачання якомога більшу частину країни, насамперед центральні та східні регіони.

Він каже, що ворог уже завдав значної шкоди українській енергетиці та намагається використати її вразливі місця.

«Так, вони намагатимуться погасити всю Україну, принаймні її більшу частину, центральну та східну частини нашої країни. Я думаю, що цілі не зміняться. Тим паче, що вони вже завдали доволі великої шкоди. Для нас це ще не катастрофа, але дуже боляче, дуже багато руйнувань у нас у сфері енергетики», — пояснив Жданов.

Він звернув увагу на проблему не лише виробництва електроенергії, а й можливості доставити її споживачам. За його словами, навіть за достатніх обсягів генерації пошкодження підстанцій і ліній електропередач ускладнюють використання виробленої електрики.

«З одного боку, читаєш звіт — і ми виробляємо дуже багато електроенергії, але не можемо її використати, тому що немає ні понижувальних підстанцій, ні ліній електропередач. У цьому сенсі вони розуміють, що знайшли слабке місце в нашій енергетичній економіці, тому що без світла немає води, без води немає каналізації тощо. І це ускладнює, робить неможливим проживання цивільного населення, особливо у великих міських забудовах чи у великих міських агломераціях, у житлових агломераціях», — розповів фахівець.

На його думку, Росія не відмовиться від спроб масштабного знеструмлення України та продовжуватиме бити по енергетичних об’єктах за кожної можливості.

Водночас є чинники, які не дозволяють російській армії завдавати таких ударів щодня. Ппідготовка до масованої атаки, зокрема, потребує часу, а кількості ракет не завжди достатньо для повного знищення об’єктів, які неможливо було б відновити.

«Єдине, що нас рятує реально, — це те, що вони не можуть собі дозволити бити, припустимо, кожен день чи через день, через три на чотири. Ні, бачите, їм до двох тижнів потрібно на підготовку для завдавання таких ударів. Це перше. І друге, кількість ракет, які вони випускають, не забезпечує такого повноцінного ураження, щоб (об’єкти — ред.) не підлягали відновленню. А ми за цей період намагаємося щось відновити, щось побудувати тощо. Таким чином, у нас є хоч якась можливість передавати електрику — не на постійній основі, з великими перервами, але все ж подавати. І за рахунок цієї електрики у нас люди виживають», — зазначив Олег Жданов.

Чи покращиться ситуація з електропостачанням в Україні

Водночас сподіватися на швидке покращення ситуації з електропостачанням, на думку Жданова, не варто. Він вважає, що Україні потрібні засоби, які дозволили б завдавати Росії ударів у відповідь, зокрема балістичні ракети.

«Ні, не варто сподіватися, що стане краще. Тут дивіться, як-то кажуть, клин клином вибивають. Якби у нас були засоби, щоб ми могли у відповідь завдати ударів. Але, на жаль, у нас знову банальне питання: де наша балістика? Скільки років ми вже на неї чекаємо? Уже понад три роки. Кажуть, що обіцяного три роки чекаємо, то ми вже більше чекаємо, але її немає. І нам нічим так масовано відповісти», — заявив експерт.

Він також звернув увагу на те, що українські удари по російській нафтопереробній галузі відбуваються з перервами.

«І навіть по нафтопереробній галузі РФ ми знов-таки з якихось причин б’ємо з перервами. Позавчора не було ударів. Добре, що хоч сьогодні вночі завдали удару. Ну плюс ви ж не забувайте, що дрони зі 100-кілограмовою бойовою частиною — це не балістика з пів тонною вибухівки», — каже Олег Жданов.

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