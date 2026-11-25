Жданов назвав ймовірний час нової атаки РФ

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Росія готує чергову масовану атаку по Україні. Ворог накопичує балістичні ракети, а стратегічна авіація активізувалася та почала рух у напрямку аеродрому Енгельс.

Коли Росія може завдати удару, які цілі та скільки ракет накопичено — про це військовий експерт Олег Жданов розповів у коментарі ТСН.ua.

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Росія готує балістичні ракети та активізувала стратегічну авіацію

За словами Жданова, Росія нещодавно пропустила повню, хоча раніше противник нерідко використовував такі дати для завдання ударів. Імовірно, на рішення відкласти атаку могли вплинути погодні умови або технічна необхідність додаткової підготовки.

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Водночас, зазначає експерт, наразі російська армія готується до обстрілу за звичною схемою. Зокрема, противник накопичує декілька десятків балістичних ракет.

«Вони готуються на сьогоднішній день, як зазвичай, нічого особливого ми тут не бачимо. Вони готують декілька десятків балістичних ракет. Маються на увазі таких, як „Онікс“, „Циркон“ або ракети „Іскандер“», — пояснив військовий експерт.

Він зазначив, що готовність російських комплексів С-400 до завдання ударів фактично постійна. Крім того, у противника залишається значна кількість ракет до цих систем. Для застосування озброєння росіянам потрібно лише підвести ракети та зарядити пускові установки.

Жданов звернув увагу на активність стратегічної авіації РФ. За його словами, російські літаки почали рух у напрямку аеродрому «Енгельс», де зазвичай споряджають стратегічні бомбардувальники крилатими ракетами повітряного базування.

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Про підготовку до нового обстрілу свідчить і накопичення ракет у районах можливих пусків та їхнє спорядження на стратегічну авіацію. Цю активність, як пояснив експерт, спостерігає українська сторона, а також повідомляють міжнародні партнери, які надають Україні розвідувальні дані.

Коли Росія може завдати нового масованого удару

Жданов вважає, що найближчої ночі Росія вже може застосувати балістичні ракети та безпілотники. Натомість для повноцінної атаки із залученням стратегічної авіації противнику може знадобитися більше часу.

Експерт пояснив, що найбільша активність російської стратегічної авіації почалася напередодні. Українські військові вже повідомляли про відповідну активність на бойових частотах авіації РФ.

«Балістика може бути і сьогодні вночі. Якщо вони не будуть застосовувати стратегічну авіацію, а ударять тільки балістичними ракетами і дронами, декілька сотень дронів, дві-три, і, допустимо, до, як зазвичай, 20-25 балістичних ракет. Це може бути і сьогодні», — попередив Жданов.

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Якщо ж росіяни вирішать залучити стратегічні бомбардувальники, підготовка може затягнутися до кінця тижня.

За словами експерта, спочатку літаки потрібно перегнати на аеродром «Енгельс», після чого спорядити крилатими ракетами. Далі російська авіація зазвичай повертається на аеродром «Українка», оскільки противник побоюється залишати стратегічні літаки на європейській частині Російської Федерації.

Жданов також звернув увагу на те, що Україна вже продемонструвала здатність діставати російські військові аеродроми.

«До „Саваслейки“ ми дістали, так чому ми не можемо дістати до інших аеродромів? А до «Українки» ми поки що, на жаль, не дістаємо», — зазначив військовий експерт.

Чому Держдеп США попередив про можливі удари по всій Україні

Жданов прокоментував попередження Державного департаменту США про те, що Росія може завдавати ударів по Україні в будь-якому регіоні та без попередження.

На думку експерта, таке повідомлення частково може бути елементом політичного тиску на Україну. Він пояснив, що готовність Росії до ракетних ударів, особливо балістикою, фактично зберігається постійно. Водночас багато залежить від кількості ракет, які перебувають у районах стартових позицій.

Жданов розповів, що після масованого обстрілу, коли у росіян залишається приблизно 10–15 ракет, американська розвідка відстежує переміщення нових боєприпасів. Коли починається їхнє накопичення і кількість досягає 20 та більше, США можуть повідомляти Україну про загрозу.

«Зараз, я думаю, що це елемент тиску в тому сенсі, що будьте готові завжди. Вони можуть вдарити в будь-який момент», — сказав експерт.

Він наголосив, що важливо розрізняти загальну готовність Росії до обстрілу та безпосередній початок підготовки до конкретної атаки. Зокрема, розвідка відстежує переміщення пускових установок в оперативних районах, де росіяни зберігають ракети, а також рух транспортно-заряджальних машин, які можуть підвозити боєприпаси.

Військовий експерт також пов’язав американські попередження з політичною ситуацією та тиском на Україну напередодні 1 січня.

За його словами, зараз Сполучені Штати намагаються домогтися від України припинення вогню, тоді як на Росію, на його думку, аналогічного тиску не чинять.

Жданов припустив, що Дональд Трамп може розглядати досягнення припинення вогню як один зі способів захистити себе та свою родину від можливих розслідувань Конгресу США.

«Путіна він примушувати не може і не буде. А нас за будь-який спосіб, щоб ми погодились на припинення вогню, на будь-яких умовах. Йому все одно», — заявив експерт.

Він пояснив свою думку тим, що в разі досягнення припинення вогню Трамп зможе використовувати це як аргумент у відповідь на можливу критику з боку американських законодавців. Зокрема, якщо його запитуватимуть, чому він називав Володимира Путіна другом або чому США купували російський дизель, що, за словами Жданова, допомагало російській економіці, американський президент зможе посилатися на нібито досягнутий мир.

«І таким чином буде ухилятися від відповідальності перед Конгресом Сполучених Штатів. Тому нам цей місяць треба буде якось пережити», — сказав Жданов.

Водночас експерт звернув увагу, що на останній нараді в Білому домі не ухвалили рішення про обмеження передавання Україні розвідувальних даних. Проте, за його словами, американська сторона змінює формат цієї інформації, через що вона стає значно менш корисною для України.

«Але вони міняють формат цих розвідданих, і вони стають, в принципі, такими, що не мають сенсу», — каже Жданов.

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