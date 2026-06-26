Росія готова до потужного удару по Україні: Жданов назвав дату

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія останніми днями дещо знизила інтенсивність комбінованих атак по Україні. Хоча російські війська продовжують завдавати ударів ракетами та безпілотниками по окремих регіонах, масштабних нічних обстрілів, які раніше відбувалися регулярно, зараз не спостерігається. Водночас це не означає, що загроза минула.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі для ТСН.ua пояснив, чому РФ тимчасово скоротила інтенсивність ударів, чи готується до нової масованої атаки та коли вона може відбутися.

Росія вже готова до масованого удару

За словами Жданова, нинішнє затишшя не пов’язане з нестачею озброєння. Навпаки, за його словами, Росія вже накопичила достатньо засобів для проведення масштабної комбінованої атаки.

Реклама

«Зважаючи на те, що в них вже доволі велика пауза була, велика перерва, я думаю, що вони готові до масованого ракетного удару», — вважає експерт.

Він звернув увагу, що протягом останнього тижня росіяни неодноразово піднімали у повітря винищувачі МіГ-31. За його словами, частина вильотів супроводжувалася бойовими пусками, а частина була тренувальною.

Крім того, стратегічні бомбардувальники Ту-95 здійснювали польоти з відпрацюванням пускових маневрів.

«95-ті начебто виконували тренувальні польоти, але вони робили пусковий маневр і, мабуть, тренували екіпажі. І поверталися на аеродром», — каже Олег Жданов.

Реклама

Чому Росія поки не атакує

На думку військового експерта, головною причиною відсутності масштабних ударів є не військові, а політичні чинники.

«Я думаю, що тут більше грає роль політична складова. Не військова, а політична. Вони готові, і партія війни на чолі з тим же Лавровим чи Патрушевим готова була б завдати масованого удару», — пояснив він.

Водночас, за словами Олега Жданова, всередині російського керівництва посилюються позиції тих, хто виступає за зниження інтенсивності бойових дій через проблеми в економіці.

«Зараз надходить інформація, що в Кремлі є прихильники того, щоб знизити бойове напруження і зупинити військові дії, тому що валиться економіка», — сказав експерт.

Реклама

Він також звернув увагу, що останнім часом Володимир Путін дедалі частіше говорить про можливість переговорів.

«Якщо ще місяць тому він казав, що ми досягнемо військовим шляхом всього, чого хочемо, то сьогодні він каже, що готовий почати переговори, але зі стамбульських домовленостей», — каже Олег Жданов.

Путіну намагаються донести реальну ситуацію

Експерт також вважає, що міністр оборони РФ Андрій Білоусов не належить до прихильників максимально жорсткого ведення війни.

За словами Олега Жданова, у російському Міноборони сформувався окремий канал отримання інформації про ситуацію на фронті, який дозволяє Білоусову отримувати доповіді безпосередньо від частини генералів, оминаючи начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Реклама

«Таким чином той же Білоусов намагається донести до Путіна реальний стан справ і що проблема в економіці Росії, що економіка валиться. І треба терміново вирішувати питання зупинення», — пояснив він.

Втім, остаточне рішення, за словами військового експерта, залежатиме від того, яка група впливу переважить у Кремлі.

«Якщо "партія війни" буде перемагати щодо донесення інформації до Путіна, тоді можемо очікувати масований ракетно-дроновий удар. На мій погляд, вони готові будь-якої миті його завдати», — наголосив Жданов.

Він додав, що нинішні поодинокі атаки більше нагадують «турбувальний вогневий вплив», а не спробу завдати максимальної шкоди.

Реклама

Скільки ракет накопичила Росія

Коментуючи запаси озброєння, Жданов послався на дані української розвідки.

«Останні цифри, які вони оприлюднювали — це до тисячі ракет різних типів», — сказав він.

За словами експерта, лише ракет «Искандер»» Росія виробляє близько 40–50 одиниць щомісяця, а витрачає значно менше.

Водночас найбільшою проблемою для РФ залишаються крилаті ракети «Калибр».

Реклама

«Ми підірвали арсенал Балтійського флоту. Оці 60 тисяч тонн боєприпасів, які вилетіли в повітря внаслідок роботи наших добрих дронів — там були "Калибры". І зараз у них недоторканий запас цих ракет», — пояснив Олег Жданов.

За його словами, зараз російське командування змушене обирати між поповненням стратегічного резерву та постачанням ракет флотам для завдавання ударів по Україні.

Водночас щодо інших типів ракет, як зазначив експерт, дефіциту Росія не має.

«Я думаю, що принаймні не менше 50–90 одиниць кожного виду ракет у них є. А деяких і більше», — сказав він.

Реклама

Жданов також переконаний, що Росія не має проблем із виробництвом ударних безпілотників. За його словами, заводи в Єлабузі, Іжевську та Тулі продовжують працювати, а Білорусь забезпечує виробництво окремих компонентів.

«Як вони і виробляли до 200 штук на добу, так вони і виробляють», — зазначив експерт.

Враховуючи щоденні запуски дронів, Росія, за його оцінкою, однаково може накопичувати приблизно від 50 до 100 безпілотників щодоби.

«Там достатньо кількості в накопиченні», — наголосив Жданов.

Реклама

Єдиним можливим обмеженням він назвав забезпечення високооктановим пальним, яке використовується для запуску дронів типу «Шахед». Однак, на його думку, цей фактор навряд чи стане визначальним під час підготовки масштабної атаки.

Коли може відбутися масований удар

Жданов не називає конкретної дати, однак наголошує: військових перешкод для проведення великої атаки зараз немає. РФ може вдарити, наприклад, хоч цими вихідними.

На його думку, якщо в Кремлі переважить так звана «партія війни», Росія може завдати масованого ракетно-дронового удару фактично у будь-який момент. Саме політичні рішення, а не нестача озброєння, зараз визначають, коли це станеться.

Новини партнерів