Росія готує Донецький аеропорт: навіщо це Путіну і яка нова загроза чекає на Україну

Російські Шахеди

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Російська армія готує окупований Донецький аеропорт для запуску ударних дронів по українських містах. Це дозволить запускати «Шахеди» ближче до лінії фронту, що суттєво скоротить час реагування української ППО. Також РФ, ймовірно, модернізує бойову частину дронів: замість 50–55 кг вибухівки «Шахеди» зможуть нести до 80–90 кг тротилу, що значно підвищить руйнівну силу.

Які можливості має РФ у Донецькому аеропорту, навіщо росіянам ця локація саме зараз, яку небезпеку це створює для українських міст і як захиститися від посилених атак дронів — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що відбувається в Донецькому аеропорту

Про намір росіян розширити використання тимчасово окупованих територій України, зокрема району Донецького аеропорту, для дронових атак повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у звіті 3 серпня.

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Напередодні OSINT-група CyberBoroshno представила супутникові знімки аеропорту на півночі окупованого Донецька від липня 2025 року.

Донецький аеропорт / Фото: Military Journal

На знімках видно, що росіяни частково очистили злітно-посадкову смугу Донецького аеропорту від укріплень і розпочали будівельні роботи на парковці.

Повідомляється, що там також можуть готувати пункти ручного управління безпілотниками, зони вивантаження боєголовок, пункти спостереження за повітряним простором і злітно-посадкову смугу.

Навіщо РФ активізувала роботи на аеродромі

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua пояснює: раніше в російської армії не було такої кількості ударних дронів, якими можна керувати.

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«Декілька місяців тому ми говорили про те, що у росіян з’явився новий „Шахед“ чи „Герань“, яка мала на борту розвідувальний пристрій — тобто камеру для спостереження і модем для передачі сигналу. Дальність дії такого дрона складала приблизно до 300 кілометрів. Далі дрон шов в автономному режимі», — каже Олег Жданов.

Зараз, ймовірно, армія РФ масштабувала виробництво і запустила цей дрон в серійне виробництво, тому і пересуває стартові майданчики якомога ближче до лінії фронту.

«Для того, щоб наносити удари не по координатах в цілі: попали —не попали, пробили — не пробили систему ППО нашу. А щоб керувати цими дронами в межах прифронтової зони. І таким чином підвищити ефективність влучань цими дронами. Іншої причини я не бачу», — пояснює експерт.

У такому разі час підльоту безпілотників буде набагато менший. За словами Олега Жданова, ми все одно встигнемо підготуватися «зустрічати» їх, якщо це будуть не реактивні дрони.

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«Дрон — це не така швидкісна ціль. Хоча, якщо вони там почнуть застосовувати реактивні дрони, то час на підготовку буде суттєво обмеженим», — пояснює він.

Олег Жданова наголошує, що українська армія може завдати ракетного удару по окупованому Донецькому аеропорту, якщо армія РФ обладнає там місце пусків ударних безпілотників.

«Це повинен бути масований удар. Тому що раз РФ наважилася там створити базу для запуску „Шахедів“, то відповідно вони будуть виставляти там системи ППО, які будуть її захищати. Хоча у нас є ракети, і ми можемо дістати. Якщо наявність ракет буде відповідною, то ми можемо нанести ракетний удар, для якого ППО не має ніякого значення. Тому що це балістика — вона долає будь-яку ППО», — пояснює експерт.

Коли Росія зможе запускати «Шахеди» з Донецька

Судячи з того, як активно Росія взялася за підготовку Донецького аеропорту, часу на обладнання там місця пуску дронів їм потрібно небагато, вважає Олег Жданов.

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«За декілька тижнів вони можуть зробити швидкозбірні будівлі і розмістити там базу. Щоб ППО розгорнути треба декілька діб. Так що цілком імовірно, судячи з того, що там вже набудовано, а Інститут вивчення війни показує, що там вже будівлі деякі зібрані, то я думаю, що вони готували цей аеропорт якраз під середину серпня, коли ми очікували початок другого етапу літньої наступальної кампанії», — каже експерт.

Як Україна може захиститися від нових атак «Шахедів»

В України досі залишаються дві проблеми із захистом повітряного простору, каже Олег Жданов. Це боротьба із російськими «Шахедами» та КАБами.

«Нам треба шукати найбільш ефективний спосіб, яким би ми могли перехоплювати і один, і інший вид озброєння. Тому що Росія осідлала ці дві конячки і в них суттєва перевага в цих двох засобах. Давайте згадаємо 31 липня, що вони зробили з Києвом. А це говорить про ефективність наших засобів протиповітряної оборони», — каже Олег Жданов.

Президент Володимир Зеленський 27 липня повідомив, що поставив завдання виробникам дронів-перехоплювачів, яке повинне забезпечити захист українських міст від повітряних атак. Втім, на думку Олега Жданова, Україна не встигає за Росією.

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«Зараз президент сказав, що ми терміново розгортаємо виробництво перехоплювачів „Шахедів“. А росіяни терміново розгортають виробництво реактивних „Шахедів“. І наш перехоплювач вже „до лампочки“. Він може боротися з „Шахедом“ на двигуні внутрішнього згорання, а з реактивним він не потягається по швидкості. Так що нам треба шукати спосіб, і це перше», — вважає експерт.

Крім того, Україні треба просити у партнерів більше ракет оперативно-тактичного призначення.

«Типу ATACMS, для того, щоб ми могли їх якомога більше застосовувати для подавлення і знищення таких цілей, як Донецький аеропорт», — каже Олег Жданов.

Росія знову модернізує «Шахеди»

Армія РФ посилює вибухівкою бойову частину «Шахеду». Зараз в ударних безпілотниках 50-55 кілограмів тротилу, планується 80-90 кг. Про це розповів командир розвідувального підрозділу Збройних сил України Денис Ярославський.

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«Це вже проблема. Для цивільних людей, щоб розуміли, якщо такий „Шахед“ попадає кудись в 9-поверховий будинок, то він до 5-го поверху все „розбере“. Це вже серйозно», — каже військовий.

Модернізувати ударні дрони Росія може нескінченно довго, пояснює Олег Жданов.

«Справа в тому, що якщо підвищувати вагу головної частини, значить треба зменшувати вагу чогось іншого. Це може бути тільки в разі, якщо Росія позбудеться дальності польоту. І тоді ці „Шахеди“ будуть застосовуватися, припустимо, в тій же 300-кілометровій зоні. Так він летить до 2 тисяч кілометрів, навіть більше, за рахунок палива, яке розміщується в крилах. А якщо вони фактично вдвічі збільшать потужність чи обсяг вибухової речовини, то на таку ж вагу треба буде зменшити паливо в баках. Тоді так, тоді „Шахед“ стане там 300-500 кілометрів дальність. І якщо він буде керований, то ефективність, я думаю, буде доволі висока», — пояснює експерт.

Що стосується руйнівної сили, за словами Олега Жданова, «скласти» багатоповерхівку здатен і дрон з 50 кг вибухівки.

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«Особливо панельні ці будинки, які вже вистояли давним-давно свої терміни експлуатації. І вони, як ми бачимо, і цегляні будинки старої конструкції, коли несучою конструкцією є стіни, вони складаються, якщо потрапляє всередину, а особливо в основу будівлі, десь перший поверх чи підвал, тоді під’їзд складається як картковий домик. А якщо буде 90… згадайте, 90 кг — це снаряд HIMARS реактивний. Ми ж бачимо, що робить наш HIMARS з російськими військовими об’єктами, коли ми його застосовуємо, із залізобетонними мостами — пробиває дірки дуже легко. Так що, нарощена потужність в два рази, це буде дуже велика руйнівна сила у російських „Гераней“ чи „Шахедів“, — пояснює експерт.