Росія готує масований ракетний удар по Україні: Жданов назвав дату і дав прогноз, чого очікувати до кінця літа

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія може найближчими днями завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Водночас до кінця літа загроза атак балістикою зберігатиметься, а ситуація із захистом українського неба навряд чи суттєво зміниться.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в коментарі ТСН.ua.

Росія може завдати масованого удару найближчими днями

За словами Олега Жданова, зараз Росія вже накопичила необхідний запас ракет, підготувала авіацію та екіпажі для нового масштабного обстрілу України і готова до удару.

Реклама

Він припустив, що масований удар, який міг відбутися раніше, був відкладений після українського удару по російському аеродрому.

«Я вважаю, що вони готові до масованого удару. В сенсі накопичення ракет, підготовки літаків, екіпажів і таке інше. Я думаю, що єдине, чому, припустимо, позавчора не сталося масованого удару — тому що ми ударили по аеродрому. І це могло спричинити відтермінування цього удару. Думаю, що за декілька діб вони будуть намагатися виправити ситуацію, загасити пожежі, прибрати первинні наслідки цього удару. І цілком ймовірно, що можемо очікувати найближчими днями чергового масованого удару», — сказав експерт.

Чому Росія атакує саме Київ, Одесу, Дніпро та інші міста

Олег Жданов пояснив, що основні цілі російських ударів давно визначено. За його словами, Київ залишається об’єктом морально-психологічного тиску на українців.

«Столиця — це як морально-психологічний тиск», — каже він.

Реклама

Одесу, за словами експерта, Росія атакує, щоб завдати удару по українській економіці та роботі морських портів.

«Одеса — це як спроба закрити наші південні ворота, торговельні. Бачите, вже вони добилися частково своїх цілей, тому що вже страховики відмовляються страхувати судна, які йдуть в порти Одеси. А це б’є по нашому товарообігу і це б’є по нашій економіці. У нас тільки порти Одеської області на сьогодні працюють взагалі як порти», — пояснив Олег Жданов.

Водночас Дніпро, Запоріжжя, Харків і Суми, за його словами, є тиловими хабами забезпечення українських військ.

«Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми — це як тилові хаби для забезпечення фронту і накопичення сил і засобів оборони України», — сказав він.

Реклама

Полтавщина, за словами експерта, регулярно потрапляє під удари через видобуток газу.

«Полтава — це як столиця газового видобутку на території України. І вони по Полтаві і Полтавській області теж завдають ударів», — каже Олег Жданов.

Які ракети використовує Росія

За словами Олега Жданова, запас сучасного озброєння у Росії поступово скорочується, тому окупанти застосовують практично всі наявні типи ракет.

Він звернув увагу, що останнім часом російські війська запускають «Циркони», авіаційні ракети Х-59 і Х-69, а також знову почали використовувати старі радянські Х-22.

Реклама

«Я дивлюсь, там такий "вінегрет": і "Циркони" летять, і крилаті авіаційні ракети Х-59, Х-69. І навіть вже позавчора на Одесу підняли Ту-22М3 і запустили Х-22. Їх вже сто років, умовно, не було в бойовому застосуванні», — сказав експерт.

За його словами, Х-22 є дуже неточною ракетою.

«В неї до 300 метрів колове відхилення від точки прицілювання», — зазначив він.

Крім того, за словами Олега Жданова, Росія дедалі частіше використовує ракети комплексів С-400 для ударів по наземних цілях.

Реклама

«І "Іскандерів" вже не вистачає, щоб завдавати групові, а тим більше масовані удари балістичними ракетами. Тому додають ракети комплексів ППО», — пояснив він.

Чому ситуація із захистом від балістики не зміниться

Олег Жданов вважає, що найближчим часом Україна не зможе суттєво покращити захист від балістичних ракет. За його словами, для прикриття всіх українських міст потрібна величезна кількість комплексів Patriot.

«Щоб забезпечити безпеку тим містам, які ми з вами перелічили, то уявіть скільки комплексів треба на сьогодні виставити в Україні… Навіть якщо брати просто об’єктову ПРО, щоб закрити ці міста — так на один Київ треба з десяток», — сказав експерт.

Він також наголосив, що ефективність перехоплення балістичних ракет навіть сучасними системами ППО не є стовідсотковою.

Реклама

«Ефективність збиття балістики на сьогодні в світі не така вже й висока», — зазначив Олег Жданов.

Чого очікувати до кінця літа і взимку

Коментуючи прогнози про «найважчу зиму», Олег Жданов каже, що, на його думку, ситуація не буде критичнішою, ніж у попередні роки. Він нагадав, що подібні песимістичні прогнози вже неодноразово лунали раніше, однак повністю не справджувалися.

«Я думаю, що вона буде не настільки найважчою, як попередня зима. Нам теж обіцяли, що зима 25-26 буде, будемо сидіти по 16 годин без світла. Те ж саме нам обіцяли на літо. Іноді морально-психологічний фактор переважує — не такий страшний чорт, як його малюють», — сказав він.

Експерт також звернув увагу на роботи з відновлення української енергетики.

Реклама

«Я не думаю, що кожна наступна зима буде гіршою попередньої», — вважає Олег Жданов.

Чи можуть далекобійні удари по Росії змінити ситуацію

Олег Жданов заявив, що має багато запитань щодо майбутнього українських далекобійних ударів по території РФ. За його словами, раніше такі атаки були спрямовані на енергетичний сектор Росії, однак зараз він сумнівається, чи триватиме ця робота.

«У мене величезне питання, що буде далі. Чи буде тривати бойова робота в сенсі далекобійних ударів вглиб Російської Федерації», — каже експерт, коментуючи останні гучні кадрові зміни в Україні.

Водночас він наголосив, що можливості сторін залишаються нерівними, адже російські ракети мають значно потужніші бойові частини, ніж українські далекобійні дрони.

Реклама

Олег Жданов також звернув увагу, що Росія продовжує вдосконалювати свою протиповітряну оборону та запускає нові модифікації ударних безпілотників.

«Я не бачу, де наші реактивні дрони. Нема, а російські "Герань-3", "Герань-4" — будь ласка, в нашому небі кожну ніч», — зазначив він.

Що може зменшити загрозу балістичних ударів

Військовий експерт переконаний, що самими лише засобами ППО повністю захиститися від балістичних ракет неможливо.

«На кожну балістичну ракету повинно дві летіти у відповідь. І поки ми цього не зробимо, ми не знизимо ступінь загрози від балістичних ракет», — заявив Олег Жданов.

Реклама

Він також критично висловився щодо темпів передавання Україні ракет до Patriot, перспектив організації їхнього виробництва та наголосив, що запуск повноцінного виробництва ракет потребує років. Крім того, він ставить запитання щодо розвитку власної української ракетної програми.

«Чому не профінансувати і не зробити власну ракету?» — запитує Олег Жданов.

Новини партнерів