Росія готує масований удар по Україні: аналітик розрахував дату і вказав на нюанс

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав можливі сценарії наступних російських атак

Реклама

Війну в Україні Росія продовжить обстрілами з орієнтовним інтервалом у тиждень — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Аналізуючи масовані російські ракетно-дронові атаки по Україні, які останнім часом здійснюються або перед вихідними, або на вихідних, або в ніч з неділі на понеділок, Коваленко каже, що росіяни здійснюють обстріли, виходячи зі своїх спроможностей.

«Росіяни зараз влаштовують масовані комбіновані удари приблизно раз на тиждень. Останній масований потужний удар Росія здійснила 14 березня. Це була субота. З урахуванням підготовки польотних завдань, накопичення боєкомплекту, прорахуванням маршрутів наступний удар може відбутись приблизно з 20 на 21 березня, або з 21 на 22 березня. Якщо ми говоримо про використання великої кількості крилатих ракет, їхнього виробництва, логістику, то на це потрібен приблизно тиждень», — каже Коваленко.

Реклама

При цьому він зауважує, що останнім часом, наприклад, наприкінці лютого, обстріли були не тільки на вихідних.

«У зв’язку з тим, що росіяни використовували січень та лютий максимально для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, зараз їм частково треба як відновлювати боєкомплект, так і, відповідно, витрачається час на підготовку для таких ударів», — уточнює він.

На переконання Коваленка, окупанти використовують ракети, які зійшли конвейера.

«Тут без сумніву. Що виробляють — те і відправляють. Якась частина йде на поповнення резерву. Але приблизно 70-80% готового боєкомплекту — це для нанесення ударів по Україні», — каже аналітик.

Реклама

Також він додає, що російські літаки-бомбардувальники можна вважати максимально зношеними і доказ цьому — використання цими носіями по 2-4 ракети під час кожного бойового вильоту.

«Вони не використовують 6-7-8 ракет. Є мінімальне навантаження. Якщо росіяни будуть їх використовувати так. по-мінімуму, то їх вистачить на декілька років. Але все це може зупинити операція «Павутина-2», — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Зеленський розкрив нову тактику Путіна стосовно масованих атак по Україні. Росія щомісяця завдає до шести масованих ударів, роблячи ставку на балістику, каже Зеленський.