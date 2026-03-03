Росія готує масований удар по Україні: екстрасенс попередив про небезпеку 7-8 березня

Екстрасенс Роман Завидовський / © ТСН

Екстрасенс Роман Завидовський зробив прогноз на картах Таро та циганській колоді щодо того, якими будуть вихідні 7–8 березня для України. За його словами, армія РФ може готувати новий масований обстріл.

Про це Роман Завидовський розповів на своєму YouTube-каналі.

«Я би хотів скласти прогноз, що чекатиме Україну цими вихідними 7 та 8 березня, тому що мене просили подивитися цю тему. Зараз є новина про те, що нібито збирається і готується новий масований ракетний обстріл. Може бути якась дуже сильна атака для того, щоб знову пошкодити джерела інфраструктури, щоб створити новий блекаут», — сказав він.

Завидовський зазначив, що раніше вже робив розклад по областях України, і карти нібито показували складну ситуацію.

За його словами, у попередньому прогнозі по регіонах випадало багато негативних і тяжких карт, навіть тяжчих, ніж тижнем раніше. Тому, стверджує він, ймовірність масованого удару з метою пошкодження інфраструктури та створення нового блекауту існує. Екстрасенс вирішив додатково перевірити загрозу саме на 7 і 8 березня, використавши циганську колоду та Таро.

«Я хочу витягнути 3 карти з циганської колодії і 3 карти Таро. Разом в сукупності ці карти дадуть нам розуміння того, чи є загрози, чи є небезпеки якихось масованих ударів, атак, обстрілів», — пояснив він.

За словами Завидовського, карти показали високу небезпеку.

«Карта хвороби падає. Карта ворога. Активізуються вороги у ці 2 дні. Карта відчаю. Так, загроза є, причому дуже висока. Тому 7 і 8 число, і я попереджаю, я говорю про те, що загрози атак присутні, дуже сильні», — заявив екстрасенс.

Також, за його словами, у розкладі з’явилися 12 аркан — карта підвішеного, дев’ятка кубків, яку він трактує як карту об’єднання та сім’ї, а також четвірка мечів, що, за його словами, символізує удари та вогневі небезпеки.

«Так, загрози є. Я дивлюся на картах, я можу підтвердити і сказати, що так, 7 і 8 число, от якраз на свято, можуть бути серйозні атаки. Вперед день, за день до, і в самий день. Тобто і 7, і 8 число — карта ворога, четвірка мечів, як карта ударів, карта відчаю, карта хвороби, карта підвішеного — безвихідна ситуація. Ну, не дуже хороші карти, чесно кажучи. Тому так, загрози високі», — сказав він.

Водночас екстрасенс додав, що загалом цього тижня карти показували небагато негативу по днях. Однак, за його словами, якщо йдеться про конкретні святкові дати, ризики можуть зростати.

«Цього тижня мені карти показали по днях негативу небагато, але якщо говорити конкретно на якісь специфічні дати, от зараз ми подивилися 7, 8 число, тому що зазвичай в такі якісь дати святкові, люблять атакувати, і ще на релігійні свята не перший рік, я думаю, ви також це помітили. Тому я хочу сказати, що 7, 8 числа, так, дійсно, є загрози вогневих небезпек та серйозних ударів та атак. На цих вихідних можуть бути атаки досить серйозні. Будьте обережні», — підсумував Завидовський.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше ми розповідали, що відомий екстрасенс шокував передбаченням на 2026 рік: хто стане союзником РФ та де спалахнуть війни.