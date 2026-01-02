Росія готує масований удар по Україні: Жданов попередив про обстріл — що відомо

© ТСН

Росія може завдати новий масований ракетний удар по території України в будь-який момент. Армія РФ має значні запаси ракет і прив'язує атаки до політичних подій на міжнародній арені. Водночас РФ активізує війну проти української логістики та готує нові наступальні операції на фронті.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов, коментуючи поточну ситуацію на фронті, можливі обстріли України та плани російської армії.

Росія має запас ракет і може вдарити будь-коли

За словами експерта, нинішні обстріл та підготовка до нових ударів безпосередньо пов'язані зі здатністю РФ підтримувати стабільний ракетний запас. Водночас Москва обирає момент для атак, орієнтуючись не лише на військову, а й на політичну ситуацію.

«Накопичення ракет у них приблизно тримається на відмітках 900 тисяч. Вони приблизно так — що використовують, що виробляють — десь плюс-мінус залишається на тому самому рівні. Так що десь у них незнижуваний запас 900 тисяч ракет різних типів. Тож щодо завдавання удару вони можуть це здійснити в будь-який час», — говорить Олег Жданов.

Політичний фактор і можливий привід для атаки

Жданов наголошує, що масовані удари РФ часто збігаються з міжнародними подіями або спробами Кремля створити інформаційний привід.

«Я думаю, що здебільшого завдавання ударів супроводжується або підлаштовується під політичні кроки, які здійснюються на міжнародній арені. Зараз Російська Федерація взялася за цю провокаційну ідею переконати всіх, що начебто була спроба знищення Валдая, державної резиденції Путіна. Ну і з метою його ліквідації. Хоча попри те, що вже весь світ, США, навіть Дональд Трамп при всій його впертості та любові до Путіна вже признав, що це фейк. Це ж розвідка американська його переконала, що реально по Валдаю ніхто цілеспрямовано не бив. Хоча я вам скажу, що це наше недопрацювання дуже величезне», — каже Олег Жданов.

«Війна логістики»: новий етап протистояння

Окремо експерт звернув увагу на те, що Росія перейшла до активних ударів по українській логістиці, намагаючись підірвати забезпечення ЗСУ та економічну стабільність держави:

«Тому, якщо ця „операція“ провалиться, я думаю, що одразу ми можемо отримати масований удар по території України. А так вони продовжуватимуть бити. Ви бачите, що вони роблять? Вони зробили те саме, що і ми. Вони знову у нас перейняли нашу тактику ведення бойових дій. Ми почали руйнувати їхню економіку, послаблювати. Вони почали руйнувати те саме. Тільки вони не економіку, вони — логістику… Так що тут, скажімо так, зараз почалася така дуже активна фаза війни логістики. Крім фронту, почалася війна логістики. Причому з обох боків».

Найнебезпечніші напрямки фронту

Жданов назвав ключові ділянки, де ситуація залишається найбільш небезпечною для України. Серед них — Покровський напрямок, Куп'янськ та активізація ворога в Сумській області.

«Що стосується фронту, то я думаю, що тут у нас з-поміж старих напрямків чи місць, ділянок, які для нас становлять величезну проблему, залишається Покровськ. З-поміж нових, які з'явилися, це Гуляйполе і зараз я бачу, що в нас може вистрілити Куп'янськ. На Куп'янську готується серйозна операція з боку російських окупантів», — вважає Олег Жданов.

Куп'янськ і Сумщина: що готує ворог

Експерт попередив, що найближчими тижнями Росія може спробувати провести масштабну операцію із застосуванням бронетехніки, а також використати Сумський напрямок як відволікальний маневр:

«Так що я думаю, що за тиждень-два ми можемо очікувати потужного контрудару за участю бронетехніки. Це буде спроба російських військ за будь-яку ціну знову захопити Куп'янськ. І це для нас буде, я думаю, що це буде одна з головних подій січня».

Він додає, що йому не подобається активізація російських військ у Сумській області.

«Активізація на Сумському напрямку з метою розтягування сил і засобів наших, а потім можливий або удар по Куп'янську черговий, або посилення військових дій на Слов'янському та Покровському напрямках», — говорить Олег Жданов.

Таким чином, за оцінкою військового експерта, Росія зберігає можливість масованих ударів по Україні, паралельно посилюючи тиск на фронті та в тилу. На думку Олега Жданова, найближчі тижні можуть стати вирішальними одразу на кількох напрямках.