Росія готує масштабний ракетний удар по Україні: Жданов попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Російська армія готує масований ракетний удар по Україні найближчим часом. Про підготовку свідчить активність РФ, зокрема на аеродромі базування бомбардувальників Ту-95МС «Енгельс». Кількість ракет Х-101/55 стрімко зростає.

Коли ворог може завдати удару, скільки ракет накопичив та які бажані цілі для Путіна — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Моніторингові канали повідомляють: вперше за весь час повномасштабної війни авіабаза «Енгельс-2» фіксує настільки активне авіасполучення. За останні чотири дні там приземлилося вісім військово-транспортних літаків Іл-76.

Реклама

За попередніми даними, літаки доставляють вантаж, який може містити крилаті ракети Х-101/55.

Скільки ракет накопичила Росія

За словами Олега Жданова, російська армія на сьогоднішній день спроможна випускати до 100 ракет різного типу на місяць.

«Я думаю, що РФ трохи змінила тактику. Після наших ударів по аеродрому, зокрема „Енгельсу“, найімовірніше, росіяни не тримають на аеродромі боєзапас. Після тих вибухів і пожеж, які там сталися, я думаю, боєзапас тримається десь на складах. І після декількох масованих ракетно-шахедних ударів по нашій території треба снарядити літаки, щоб вони були готові до бойового застосування. Тому така партія ракет, найімовірніше, привезена транспортною авіацією. Річ у тому, що ці літаки стратегічної авіації, як-от Ту-95, стоять заправлені і споряджені. Тому така партія прийшла, зараз вони заправлять, будуть проводити технічне обслуговування літаків і спорядять їх ракетами», — каже Олег Жданов.

Коли РФ може вдарити по Україні

Для України це сигнал, що наказ на їхнє бойове застосування може бути відданий будь-якої миті, зазначив експерт.

Реклама

«Я не думаю, що вони вже готові. Як мінімум треба всі ракети прийняти, їх треба перевірити, обслужити і підготувати до бойового застосування. Я думаю, десь тиждень, а може, днів 10 — і вони будуть готові», — каже Олег Жданов.

Чи може РФ одночасно піти в наступ

За словами Олега Жданова, не можна стверджувати, що підготовка РФ до масованого удару свідчить також про початок літнього наступу на фронті.

«Такої інформації у нас немає. Може, розвідка і знає, але наша розвідка в цьому сенсі мовчить. Вони зараз ці ракети накопичують не на аеродромах, а десь на своїх складах і базах. І ось після витрати того, що було на аеродромі, вони привезли велику партію ракет. Те, що вони постійно накопичують — у цьому немає сумнівів, тому що ВПК РФ працює на повну потужність. На таку потужність, наскільки він здатен в умовах санкцій. Ми оцінюємо їхні можливості до 100 ракет на місяць», — каже Олег Жданов.

Водночас сказати, що російська армія завтра піде в наступ, за його словами, на сьогоднішній день дуже важко.

Реклама

«Я думаю, що наступ іде вже. Єдине, що вони можуть почати масовані удари і підсилювати окремі оперативні напрямки з метою нарощування наступальних зусиль на тих напрямках, які вони визначать як напрямки головного удару. І це може статися найближчим часом. Ми з вами казали, що кінець травня — початок червня. Цей час фактично на сьогоднішній день на календарі вже й настав», — зазначив експерт.

РФ проводить розвідку

Окрім активності на «Енгельсі», російський розвідник Іл-20 «засвітився» цього тижня в небі Білорусі. Деякі експерти припускали, що він намагався розвідати, де розташовані стратегічні об’єкти в західних областях України. Однак Олег Жданов вважає, що літак мав на меті інше завдання.

«Там було уточнення нашої розвідки. Іл-20 — це зменшена версія літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він до 300 кілометрів бачить цілі бортовим радаром. Але уточнення було в тому сенсі, що цей літак літав не „про нашу душу“. Він літав переважно на північний захід Білорусі і спостерігав Польщу й Литву. Сувальський коридор і так далі. Він не наближався до кордонів нашої країни», — каже експерт.

Він нагадав, що Росія і Білорусь готують спільні масштабні навчання «Захід–2025» на вересень 2025 року.

Реклама

«Там заявлялася дуже велика цифра. 2021 року вони 200 тисяч застосовували в цих навчаннях. Зараз НАТО і Європейський Союз здійняли ґвалт стосовно загроз з боку РФ та Білорусі. І сьогодні вже є офіційне повідомлення міністра оборони Білорусі, що вони, по-перше, застосовуватимуть не більше 13 тисяч військовослужбовців. І по-друге, вони зміщують проведення навчань вглиб території Білорусі, щоб заспокоїти НАТО, що вони не нападатимуть на жодну з країн НАТО під час цих навчань або після них», — пояснює Олег Жданов.

Які бажані цілі для Путіна

Головна мета і ціль Російської Федерації сьогодні, за словами Олега Жданова, — це цивільна інфраструктура та цивільне населення в Україні.

«Якщо вони раніше намагалися погасити нашу енергетику і таким чином створити умови геноциду та примушення нас до капітуляції, то сьогодні просто пряма ціль — житлові квартали міст, цивільна інфраструктура, об’єкти забезпечення життєдіяльності, ті ж самі котельні. Плюс є ще промисловість, військово-промисловий комплекс. Ну а залякування населення, створення найбільшої кількості жертв серед цивільного населення — це головне завдання РФ», — каже Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що РФ масово переганяє стратегічну авіацію на «Оленью».

Реклама