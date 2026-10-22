Росія готує нову балістику: Жданов попередив про нову загрозу для України

Олег Жданов / © ТСН

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У ніч проти 22 жовтня Росія вкотре завдала масованого удару по Києву. Атака відбулася одразу після того, як президент США Дональд Трамп знову заговорив про можливість миру в Україні. Водночас українська розвідка попереджає: РФ накопичила до 700 балістичних та кілька тисяч крилатих ракет. Крім того, країна-агресорка випробовує нову балістичну ракету дальністю до 800 км.

Чого очікувати від російських обстрілів найближчим часом, чи готує Москва нові масштабні повітряні атаки взимку та які українські регіони можуть опинитися під загрозою через розроблення нової російської ракети — в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Масований удар по Києву: як Путін відповів на мирні пропозиції Трампа

Олег Жданов вважає, що нічна атака на Київ стала фактично відповіддю російського диктатора Володимира Путіна на дипломатичні ініціативи американської сторони. За словами експерта, Росія продовжує демонструвати, що не збирається відмовлятися від військового тиску на Україну заради досягнення домовленостей.

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«До речі, сьогоднішня ніч — це яскрава відповідь Путіна на ті мирні пропозиції, які Віткофф повіз до Росії. Цим доволі масованим ракетним ударом у чотири хвилі Путін відповів», — каже військовий експерт.

Жданов наголошує, що нинішні переговорні ініціативи Дональда Трампа не означають готовності Кремля до компромісів. За його словами, російський президент висуває територіальні вимоги та відмовляється від переговорів, доки не отримає бажаного на Донбасі.

«Путін сказав, що поки він не завоює Донбас або поки ми не виведемо війська з Донбасу, він взагалі не сяде ні з ким розмовляти. Це було зрозуміло для нормальних людей від самого початку», — сказав Жданов.

Експерт пояснює, що Україна не може просто відмовитися від участі в запропонованих США дипломатичних процесах, поки адміністрація Трампа має значний вплив на міжнародній арені. Тому, на його думку, Київ змушений брати участь у цих обговореннях, навіть якщо позиція Москви залишається незмінною.

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«Ми не можемо відмовитися від участі в цих пропозиціях Трампа, поки він ще у владі в повному обсязі. Тому ми граємо в ту саму гру, яку він нам нав’язує: давайте швидко домовимося про припинення вогню. Тому така ситуація на сьогодні», — пояснив військовий експерт.

На його думку, Росія також намагається затягувати процес, чекаючи на зміни в американській політиці. Жданов зазначив, що російська сторона не поспішає йти на домовленості, а Путін продовжує діяти відповідно до власних цілей.

Скільки ракет накопичила Росія та чи готується до зимового терору

Коментуючи інформацію про накопичення Росією сотень балістичних і тисяч крилатих ракет, Жданов закликав розрізняти ці типи озброєння. На його думку, можливість накопичити значний запас крилатих ракет має вигляд цілком реальний, тоді як дані про сотні балістичних ракет потребують додаткових пояснень.

За словами експерта, Росія може виробляти приблизно 50–70 балістичних ракет на місяць. Водночас під час нічної атаки на Київ, за його оцінкою, російські війська використали близько 20 балістичних ракет, зокрема «Іскандери» та «Циркони», не враховуючи ракет С-400.

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«Звідки у них там з’явилися сотні — це питання до нашої розвідки. Наскільки я пам’ятаю, наприкінці серпня — на початку вересня та сама наша розвідка казала, що їх є всього-на-всього декілька сотень», — каже Жданов.

Натомість накопичення крилатих ракет він вважає більш імовірним. Експерт пояснює це співвідношенням виробництва та використання такого озброєння.

За його словами, Росія виробляє близько 100 крилатих ракет Х-101 щомісяця, однак застосовує їх не в таких обсягах. Під час одного з останніх ударів, каже Жданов, використали лише близько двох десятків таких ракет.

«А в них було на момент оголошення цих цифр 400 "Калібрів" і приблизно стільки ж Х-101. "Калібри" вони теж випускають по чотири чи максимум вісім ракет раз на місяць. Тут накопичення може бути», — пояснив військовий експерт.

Водночас Жданов вважає, що Росія продовжить бити по українській енергетичній інфраструктурі. На його думку, це частина стратегії Кремля, спрямованої на економічне виснаження України та примушення українського керівництва до підписання угоди на умовах Москви.

«Те, що Путін буде вибивати у нас енергетику і продовжувати це робити, на жаль, я думаю, що так воно і буде. Тому що він зрозумів, що на фронті вони не можуть досягти особливих успіхів. Тому треба валити економіку. Він це і робить», — пояснює Жданов.

Чому Росія робить ставку на балістичні ракети

За словами військового експерта, Росія намагається використовувати балістичні ракети як один із найефективніших інструментів тиску на Україну. Це пов’язано з можливостями української протиповітряної оборони та характеристиками різних типів російського озброєння.

Жданов каже, що крилаті ракети українські захисники перехоплюють відносно ефективно. Так само Україна працює над підвищенням результативності боротьби з ударними безпілотниками, зокрема реактивними «Шахедами».

«Далі Києва вони фактично не дістають на сьогодні балістикою. А решту типів ракет, ті ж самі крилаті, ми збиваємо більш-менш. Сьогодні ми намагаємося вже навіть по реактивних "Шахедах" подолати 80-відсотковий бар’єр ефективності збиття», — сказав експерт.

Водночас балістичні ракети становлять серйознішу проблему. За словами Жданова, їхня дальність дозволяє завдавати ударів по Києву та частині Київської області, хоча й не охоплює всю область.

«Тому єдине ефективне — це балістика. Балістика дістає, і то не всю Київську область покриває, але покриває. І тому Росія намагається бити по нас балістичними ракетами як найбільш ефективним засобом тиску в сенсі руйнування економіки і примушення до підписання угоди на умовах Москви», — пояснив військовий експерт.

На його думку, Путін фактично вже не зважає на дипломатичні ініціативи Трампа та продовжує тиснути на Україну військовим шляхом, намагаючись домогтися поступок.

Нова російська балістична ракета: коли її можуть застосувати

Окрему загрозу становлять спроби Росії збільшити дальність балістичних ракет «Іскандер». За словами Жданова, така робота цілком очікувана, однак наразі інформації про перебіг випробувань недостатньо, щоб робити однозначні висновки про готовність нового озброєння.

Експерт припускає, що навіть у разі завершення випробувань до грудня Росії знадобиться додатковий час для розгортання масового виробництва. Тому поява перших зразків нової ракети можлива не раніше початку 2027 року.

«Те, що вони намагаються збільшити дальність "Іскандерів" — це цілком зрозуміло. Але на сьогодні дуже мало інформації стосовно того, як ідуть випробування. І якщо вони до грудня закінчать ці випробування, то треба буде ще розгорнути масове виробництво. А це може бути не раніше весни наступного року», — зазначив Жданов.

Військовий експерт наголошує, що створення нового ракетного озброєння — складний процес, який не обмежується випробуваннями окремих зразків.

«Це не так просто робиться. Так, вони над цим працюють. На жаль, на відміну від нас, ми все лише слухаємо про нашу балістику. Вже майже скоро четвертий рік піде. А вони, на жаль, практично розробляють ці ракети», — сказав він.

Жданов також звернув увагу на брак публічної інформації про перебіг російських випробувань. На його думку, українцям було б важливо розуміти, де саме випробовують нову ракету, на якому етапі перебуває розроблення та скільки пусків уже здійснили.

Як приклад він навів попередню обізнаність щодо розроблення російської ракети «Орешнік», коли українська сторона отримувала інформацію про різні етапи її створення.

«Було б дуже гарно, щоб ГУР дав більше інформації: де проходять випробування, на якій вони стадії, скільки пусків вони зробили. Як колись ГУР давав нам таку інформацію по "Орешніку", пам’ятаєте? Ми були в курсі всіх етапів розвитку цього самого "Орєшніка"», — зазначив експерт.

Він сподівається, що нова російська розробка також зіткнеться з проблемами. Водночас Жданов закликав не недооцінювати можливості противника та бути готовими до появи перших зразків ракети вже на початку 2027 року.

Які регіони України опиняться під загрозою через ракету дальністю 800 км

Збільшення дальності російських балістичних ракет може суттєво розширити географію потенційних ударів. Жданов пояснив, що ракета зі збільшеною дальністю до 800 км уже може становити загрозу для низки центральних і західних областей України.

«Додайте від Києва 300 кілометрів — це Хмельницький. От 340 — це Хмельницький. Це означає десь Рівненська область, Хмельницька область, Вінницька область, якщо з півночі додадуться, Черкаська область», — розповів військовий експерт.

Якщо ж Росія зможе застосовувати ракети дальністю до 800 км, запущені з території окупованого Криму, потенційна зона ураження буде значно більшою.

«А якщо з Криму робити пуски, то загалом до Молдови. 800 кілометрів з Криму — це Одеса, це Чернівці, це Івано-Франківська область, Миколаївська. Так що, на жаль, це дуже-дуже далеко», — каже Жданов.

За його словами, розширення дальності російської балістики може створити додаткові ризики для південних, центральних і західних регіонів України. Водночас строки появи такого озброєння залежать від результатів випробувань і можливостей Росії налагодити серійне виробництво.

Чи зможе Україна збивати нові російські балістичні ракети

Жданов вважає, що питання протидії балістичним ракетам залишається одним із найскладніших для української протиповітряної оборони. За його словами, Україна потребує власних засобів перехоплення такого озброєння, а також практичних результатів співпраці з міжнародними партнерами.

Експерт також згадав про ракету Aster 30, яку Україна планувала отримати в межах співпраці з Францією та Італією для комплексу SAMP/T. За його словами, це озброєння потенційно може перехоплювати балістичні цілі, однак строки налагодження виробництва залишаються невизначеними.

«А де Aster 30 — ракета, про яку ми домовлялися з Францією та Італією для комплексу SAMP/T? Начебто вона теж може перехоплювати балістику, але поки що єдине, що я бачу — Макрон підтвердив передавання ліцензії на її виробництво. Коли ми зможемо це налагодити — величезне питання», — каже Жданов.

За словами експерта, під час нічної атаки на Київ фіксувалися пуски балістичних ракет, які прямували до столиці. Він підкреслив, що відсутність достатніх можливостей для перехоплення таких цілей залишається серйозною проблемою для України.

«Так що поки що балістика у нас, як сьогодні вночі фіксували наші канали, зокрема й від військових пуски балістики: падає на Київ — ціль, падає на Київ — ціль. На жаль, це наше сьогодення», — каже військовий експерт.

Чи готує Росія масовані ракетні удари на зиму

На думку Жданова, накопичення крилатих ракет не обов’язково означає, що Росія готує їх для одночасного масованого застосування взимку. Він пояснює це не лише можливостями виробництва, а й технічними обмеженнями російської армії.

Зокрема, у Росії виникають проблеми з носіями ракет — літаками стратегічної авіації та кораблями, з яких запускають «Калібри». За словами експерта, російські війська дедалі частіше здійснюють пуски «Калібрів» із Каспійського моря та майже не використовують для цього акваторію Чорного моря, оскільки Україна завдала значних втрат російським силам у цьому регіоні.

«Тут декілька чинників. Вони і не можуть, тому що є проблеми з технічним станом, з носіями, з літаками стратегічної авіації і з морськими носіями ракет "Калібр". Ви ж дивіться, вони з Каспійського моря вже "Калібри" пускають і майже не пускають їх з акваторії Чорного моря, тому що ми там майже все повибивали», — пояснив Жданов.

Ще однією проблемою, за його словами, є стан російської стратегічної авіації. Експерт каже, що літаки, які використовують для запусків крилатих ракет, уже виробили значну частину свого ресурсу та мають обмежені можливості для застосування озброєння.

Водночас Жданов назвав ще один важливий чинник, який впливає на інтенсивність російських ударів — ефективність української ППО. За його словами, коли Україна має змогу залучити достатньо авіації для перехоплення ракет, результативність їхнього збиття може наближатися до 100%.

Тому сам факт накопичення ракет не свідчить про те, що Росія неодмінно завдасть ними одного надмасованого удару в період зимових морозів.

«Ні, нові Ту-95 не народяться. А відремонтувати до такого, скажімо, гарного стану наявні — це неможливо, тому що немає виробництва цих літаків у Російській Федерації вже років, мабуть, 30. Ще з моменту розпаду Радянського Союзу виробництво цих літаків припинено», — каже Олег Жданов.

За його словами, Росія, ймовірно, продовжить використовувати ракетні удари для тиску на Україну, передусім намагаючись завдавати шкоди енергетичній інфраструктурі.

Водночас можливості армії РФ здійснювати масовані атаки залежать не лише від кількості накопичених ракет, а й від технічного стану носіїв, обсягів виробництва та ефективності української ППО.

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