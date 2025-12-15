Росія готує новий масований удар по Україні: Жданов попередив і назвав ймовірну дату

Олег Жданов / © ТСН

Російська армія здійснила наймасованішу атаку на енергетичну інфраструктуру Одеської області від початку повномасштабної війни. Унаслідок удару в Одесі стався масштабний блекаут — без електроенергії, води, тепла та подекуди зв’язку залишилася майже вся Одеса, сотні тисяч людей. Повне відновлення електропостачання та комунальних послуг може тривати тижні.

Навіщо Росія завдала такого потужного удару по регіону, по яких об’єктах цілив ворог, чи існує загроза активізації російських сил у Придністровському регіоні Молдови та коли очікувати наступного ракетного удару — про це в коментарі для сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія змінила тактику масованих ударів

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що наймасованіший удар по Одесі — це наслідок зміни тактики російської армії. За його словами, РФ відмовляється від рівномірних атак по всій території України й натомість концентрує вогневі засоби на окремих регіонах, аби перевантажити українську протиповітряну оборону.

Саме така концентрація і стала ключовою військовою особливістю атаки на Одещину.

«Росія змінила тактику — тепер вони беруть окремий район і завдають туди масованого удару. Коли вони розпорошують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися. А коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам би хотілося і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки», — зазначив Жданов.

Чому удар по Одесі призвів до таких тяжких наслідків

Експерт підкреслив, що протиповітряна оборона в Одесі була перевантажена кількістю засобів ураження. Саме це й призвело до масштабних наслідків для енергетичної системи регіону.

«В Одесі ППО, можливо, дещо слабкіша, ніж, наприклад, у Києві. Кількість вогневих засобів була приблизно така сама, як на удар по столиці, тому одеська ППО не витримала такого навантаження. Було уражено понад десять підстанцій, що фактично спричинило блекаут в Одеській області», — пояснив він.

Росія посилює тиск на Україну

Окрім військової, Жданов виділяє й політичну складову масованого удару. За його словами, Росія намагається посилити тиск на Україну на тлі перемовин, ескалює ситуацію як на фронті, так і в тилу, зокрема через удари по критичній інфраструктурі.

«Росії зараз потрібен тиск, бо тривають перемовини. Як можна тиснути? Через ескалацію ситуації. Вони її й ескалюють», — зазначив експерт.

Одеська область для РФ є однією з ключових цілей, адже саме тут зосереджені головні морські ворота України й найбільші обсяги товарообігу. Крім того, атака може бути, з погляду окупантів, «відповіддю» на удари України по танкерах так званого тіньового флоту Росії, вважає експерт.

«Одеська область — це наші основні морські ворота на сьогодні. Найбільший товарообіг йде через порти Чорноморськ, Південний і порт Одеса. Якщо ми їм не дозволяємо судноплавство та торгівлю, то вони намагаються максимально ускладнити або взагалі зупинити її і для нас. Для Росії закон не писаний», — сказав Жданов.

РФ активізується у Придністров’ї: чи є загроза для Одеси

Ще одним елементом політичного тиску експерт називає фактор Придністров’я, однак вважає цю загрозу перебільшеною. За його словами, наявний там російський контингент не має достатнього потенціалу для реальної військової ескалації проти України.

«Придністров’я — це, на мій погляд, найменше з цих зол. Там менше трьох тисяч військових, більшість із яких уже має місцеву прописку, бо система ротації там дуже ускладнена. Мобілізаційний резерв оцінюється максимум у 12 тисяч, і ми бачили 2022 року, що під час спроб мобілізації люди масово їхали не у військкомати, а в бік Молдови та румунського кордону», — зазначив експерт.

Навіть склади боєприпасів у Ковбасній, які часто згадують у контексті загроз, Жданов не вважає серйозним чинником небезпеки. Він наголошує, що ці запаси застарілі й не мають належної промислової бази для відновлення.

«Ці артилерійські склади лежать ще з радянських часів, коли в Кишиневі була ставка південно-західного напрямку. Я дуже сумніваюся, що якість цього озброєння без промислової бази для відновлення артсистем, БТРів і танків становить для нас реальну загрозу», — пояснив Жданов.

Водночас експерт не виключає, що Росія може використати Придністров’я для демонстративних дій задля залякування України та Європи.

«Побрязкати зброєю, поганяти кілька танків чи БТР територією Придністров’я вони цілком можуть і навіть здатні це спланувати», — додав він.

РФ готує новий масований удар по Україні

Говорячи про можливі наступні удари, Жданов наголосив, що Росія досі має значний арсенал ракет і дронів різного базування, а масовані атаки можуть відбуватися у кілька хвиль.

«У РФ вистачає і ракет морського, сухопутного й повітряного базування, і дронів, щоб здійснювати 400–500 пусків за одну ніч. Вони можуть розбивати масований удар на дві частини — спочатку одні типи ракет і дрони, потім інші», — зазначив експерт.

За словами Жданова, прив’язувати можливий час нових атак варто до перебігу міжнародних переговорів, однак загроза залишається високою.

«Якщо домовляться — можливо, удару не буде найближчим часом. Якщо ні, то цілком ймовірно очікувати найближчими днями удар по будь-якому регіону — чи по столиці, чи по західних областях», — підсумував він.