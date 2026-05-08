Росія готує новий наступ на Україну: Жданов попередив, для яких міст є загроза

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія готує новий етап наступальних дій проти України вже влітку. Про таку загрозу нещодавно попередив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що Кремль не відмовився від планів захоплення українських територій та продовжує накопичувати сили для нових атак.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чи є загроза для великих міст, чи вистачає Росії ресурсів для масштабного наступу та чого українцям варто очікувати найближчими місяцями.

Яка ситуація на фронті

За словами Жданова, попри гучні заяви російської пропаганди, реальних стратегічних успіхів на фронті армія РФ зараз не має.

Реклама

«Успіхів немає. Якби були успіхи, то вони б знов не хапалися за „ядерну дубину“. Вони топчуться на місці. Нам вдається нав’язувати їм позиційну війну та змушувати штурмувати нашу оборону, через що вони несуть набагато більші втрати», — каже експерт.

Водночас Жданов наголошує, що Росія не відмовилася від ключової мети — захоплення українських територій. Саме тому окупанти можуть спробувати організувати новий наступ одразу на кількох напрямках.

Найнебезпечнішим, на думку експерта, залишається Краматорсько-Слов’янський напрямок у Донецькій області. Саме там російські війська можуть спробувати прорвати українську оборону.

«Це Покровський, Костянтинівсько-Покровський напрямок і Слов’янсько-Лиманський. Це такий напрямок головного удару», — пояснив Олег Жданов.

Реклама

За його словами, окупанти можуть намагатися просунутися як на півночі, так і на півдні цього фронту, щоб розвинути наступ углиб української території на 50–100 кілометрів, а за сприятливих для них умов — і більше.

Ще одним загрозливим напрямком експерт називає Запорізьку область. Йдеться передусім про спроби росіян просунутися ближче до Запоріжжя та захопити якомога більше територій на лівобережжі області.

«На Оріхів вони особливо бояться тиснути, тому що там у нас доволі щільна оборона. Але вони тиснуть на Гуляйпільському напрямку», — зазначив Олег Жданов.

Він додав, що Росія останні два роки активно використовує тактику постійного маневрування силами: перекидає резерви саме туди, де вдається хоча б частково просунутися.

Реклама

Чи має РФ сили на масштабний наступ

При цьому, за словами експерта, великих стратегічних резервів у Кремля наразі немає. Весняний наступ РФ фактично провалився, а тому окупанти були змушені кидати в бій навіть ті дивізії, які планували залишити в резерві, каже Олег Жданов.

«Вони сформували чотири дивізії — дві морської піхоти і дві мотострілецькі. Але три з чотирьох вже змушені були ввести в бій», — розповів Олег Жданов.

Попри це, загрозу недооцінювати не варто. За оцінками експерта, російське угруповання чисельністю близько 700 тисяч військових все ще дозволяє Кремлю перекидати підрозділи між напрямками та продовжувати тиск на українську армію.

«Сказати, що у них закінчився ресурс, ми не можемо», — наголосив він.

Реклама

Жданов також звернув увагу на посилення мілітаризації російського суспільства. За його словами, у РФ дедалі активніше просувають риторику «вітчизняної війни», а військову підготовку фактично починають із дитячого віку.

Втім він сумнівається, що Кремль найближчим часом наважиться на загальну мобілізацію, оскільки російське суспільство, на його думку, поки не готове до такого сценарію.

Як зміняться обстріли України влітку

Окремо Жданов прокоментував і ситуацію з масованими обстрілами України. За його словами, Росія й надалі зберігатиме можливість регулярно завдавати комбінованих ракетно-дронових ударів.

«У них залишається можливість наносити нам комбіновані масовані дроново-ракетні удари, принаймні як мінімум раз на тиждень«, — вважає експерт.

Реклама

Водночас, за його словами, інтенсивність атак може змінюватися залежно від технічного стану російської стратегічної авіації, запасів ракет та справності пускових установок.

На думку Олега Жданова, головна мета таких атак — постійно тримати Україну у психологічній напрузі та виснажувати систему протиповітряної оборони.

Новини партнерів