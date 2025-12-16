ТСН у соціальних мережах

Росія готує новий ракетний удар: Жданов попередив, які регіони під загрозою

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупанти готують новий ракетний удар по Україні.

Росія готує новий ракетний удар: Жданов попередив, які регіони під загрозою

Жданов попередив про загрозу ракетного удару / © ТСН

Російська армія зберігає значний арсенал озброєння і готова до здійснення ракетних атак. Загроза ударів «у кілька хвиль» наразі залишається критично високою.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

Скільки ракет може випустити РФ

За словами експерта, потенціал ворога дозволяє організувати удар небачених раніше масштабів. Росія має в розпорядженні ракети морського, сухопутного та повітряного базування.

«У РФ вистачає і ракет, і дронів, щоб здійснювати 400–500 пусків за одну ніч. Вони можуть розбивати масований удар на дві частини — спочатку одні типи ракет і дрони, потім інші», — наголосив Жданов.

Наступні цілі: під загрозою Київ та захід України

Експерт припускає, що після Одеси ворог може обрати будь-яку іншу точку на карті України. Пріоритетними цілями можуть стати енергооб’єкти або центри прийняття рішень у столиці.

«Цілком ймовірно очікувати найближчими днями удару по будь-якому регіону — чи по столиці, чи по західних областях», — підсумував він.

Політика та обстріли: чи є зв’язок?

Військовий аналітик зауважив, що час початку наступної атаки може залежати не лише від технічної готовності ворога, а й від ситуації на міжнародній арені.

  • Дипломатичний чинник: Якщо під час міжнародних переговорів буде досягнуто певних домовленостей, масованого удару найближчим часом може не бути.

  • Відсутність компромісів: У разі провалу перемовин ворог, ймовірно, знову вдасться до терору мирного населення найближчими днями.

Більше читайте у матеріалі: Росія готує новий масований удар по Україні: Жданов попередив і назвав ймовірну дату

