- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія готує новий ракетний удар: Жданов попередив, які регіони під загрозою
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупанти готують новий ракетний удар по Україні.
Російська армія зберігає значний арсенал озброєння і готова до здійснення ракетних атак. Загроза ударів «у кілька хвиль» наразі залишається критично високою.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.
Скільки ракет може випустити РФ
За словами експерта, потенціал ворога дозволяє організувати удар небачених раніше масштабів. Росія має в розпорядженні ракети морського, сухопутного та повітряного базування.
«У РФ вистачає і ракет, і дронів, щоб здійснювати 400–500 пусків за одну ніч. Вони можуть розбивати масований удар на дві частини — спочатку одні типи ракет і дрони, потім інші», — наголосив Жданов.
Наступні цілі: під загрозою Київ та захід України
Експерт припускає, що після Одеси ворог може обрати будь-яку іншу точку на карті України. Пріоритетними цілями можуть стати енергооб’єкти або центри прийняття рішень у столиці.
«Цілком ймовірно очікувати найближчими днями удару по будь-якому регіону — чи по столиці, чи по західних областях», — підсумував він.
Політика та обстріли: чи є зв’язок?
Військовий аналітик зауважив, що час початку наступної атаки може залежати не лише від технічної готовності ворога, а й від ситуації на міжнародній арені.
Дипломатичний чинник: Якщо під час міжнародних переговорів буде досягнуто певних домовленостей, масованого удару найближчим часом може не бути.
Відсутність компромісів: У разі провалу перемовин ворог, ймовірно, знову вдасться до терору мирного населення найближчими днями.
Більше читайте у матеріалі: Росія готує новий масований удар по Україні: Жданов попередив і назвав ймовірну дату