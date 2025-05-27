Росія готує новий великий наступ на Україну: які області під загрозою та коли все почнеться

Росія готує наступ на Україну / © ТСН.ua

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Росіяни влітку готують новий великий наступ на Україну. Це може статись наприкінці червня або у липні.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

«Літній наступ росіян можливий у липні або наприкінці червня», — пояснив експерт.

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Він додає: «Зараз росіяни готують угруповання військ чисельністю у 50 тисяч на Харківському напрямку. Враховуючи, те що заявив Путін про створення „буферної зони“, то нею може бути не тільки Сумщина, а й Харківщина та Дніпропетровщина. Все залежить від того, скільки вони зможуть зібрати сил».

«Окрім цього, Путін прагне захопити чотири області України. Луганську вони вже практично окупували, залишилися — Донецька, Херсонська та Запорізька», — зазначає Романенко.

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