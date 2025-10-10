ТСН у соціальних мережах

Росія готує потужний удар по Україні найближчим часом: Жданов попередив і назвав дату

Російська стратегічна авіація готова до удару — експерт попередив про нову загрозу.

Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Під час атаки Росії по Україні 10 жовтня ворог не застосовував ракети повітряного базування. Втім російська стратегічна авіація, ймовірно, вже готова і споряджена. Тож РФ може завдати потужного масованого удару найближчим часом.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«У цьому вогневому нальоті були відсутні крилати ракети повітряного базування. Це дійсно може означати, що ті літаки, які вони можуть задіяти — Ту-160 і Ту-95 — дійсно готові, споряджені, і вони можуть перекидати їх на аеродроми ближчі, на Європейську частину. З „Українки“, допустимо, з „Оленья“ кудись сюди, на „Саваслейку“, на „Енгельс“. Цілком імовірно», — каже Олег Жданов.

За його словами, ціллю російської армії, скоріше за все, знову буде енергетична інфраструктура:

«Те, що вони будуть виключати нашу енергетику — це цілком зрозуміло, тому що на фронті змін ніяких немає. Це третій етап цієї війни загарбницької — зараз починається війна на виснаження. Хто швидше кого перемолить. І справа в тому, що імперія рушиться не на полі бою, імперія рушиться в бухгалтерських книгах — тобто в економіці. І от саме так РІ сьогодні і намагається діяти. Ми намагаємося погасити їх. Але у нас зброя набагато слабша на сьогоднішній день. А в них потужніше, і вони намагаються теж погасити нашу економіку максимально», — пояснює військовий експерт.

Він додає, що в України є декілька годин «фори», якщо РФ буде готуватися до удару, щоб сховатися в укриття.

«З точки зору військової, як от планування бойових дій, то скажу так, що завтра, через добу логічно було би повторити. І це мало би ефективність в тому сенсі, що нарощувало би руйнацію нашої енергетики. Але це так пише книжка, що треба нарощувати. Якщо є можливість, то частота ударів повинна не давати противнику можливості оговтатися і почати ремонтно-відновлювальні роботи. Треба бити, бити, бити, громити, громити», — каже Олег Жданов.

Тому цілком ймовірно, що якщо готова авіація, то армія РФ може у найближчі декілька днів повторити атаку 10-12 жовтня.

«Але ж ви знаєте, що в Кремлі рішення приймає одна людина і хто його знає, що в нього в голові», — каже військовий експерт.

Ракетний удар 10 жовтня: що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня армія РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням безпілотників, ракет повітряного та наземного базування.

Загалом 497 засобів повітряного нападу: 32 ракети та 465 дронів різних типів. Сили ППО знищили 420 повітряних цілей.

