Росія готує провокацію в Олешках?: Зеленський розкрив, як Москва може використати евакуацію людей

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія може використати гуманітарну місію в заблокованих Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області для пропагандистських провокацій. За його словами, Москва може організувати евакуацію так, щоб частина місцевих жителів опинилася на окупованій території, а потім подати це як нібито добровільне прагнення людей виїхати до Росії та звинуватити Україну в обстрілах.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур, коментуючи пропозицію американської сторони щодо припинення вогню в районі Олешок для проведення гуманітарної місії.

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Припинення вогню має тривати кілька днів

За словами Зеленського, американська сторона запропонувала запровадити режим припинення вогню в районі Олешок із 27-го числа. Водночас ідеться не про одноденну паузу, а про кілька днів, необхідних для прибуття гуманітарних місій та організації евакуації цивільних.

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Президент наголосив, що без безпечного пересування гуманітарних працівників і місцевих жителів реалізувати таку операцію буде неможливо. Однією з головних перешкод є заміновані дороги, якими люди намагаються залишити заблоковану територію.

Зеленський зазначив, що до гуманітарної місії мають долучитися представники України, США та Росії. Українська сторона також працює над підготовкою до можливих евакуаційних заходів: відповідні завдання отримав омбудсмен, а президент обговорив ситуацію зі Службою безпеки України та військовими.

За словами глави держави, необхідно отримати чіткі сигнали щодо того, які маршрути можна буде використовувати для евакуації та скільки людей вдасться вивезти з небезпечного району.

Росія може спрямовувати людей на окуповану територію

Президент звернув увагу на ризик того, що російська сторона може розмінувати дороги вибірково, створивши умови передусім для виїзду місцевих жителів у напрямку Росії, а не на підконтрольну Україні територію.

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«Безумовно, Росія буде робити все, щоб розмінувати так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишилися там», — припустив Зеленський.

Він висловив сумнів, що Москва погодиться на евакуацію, яка просто дозволить людям залишити заблоковану територію та вільно обрати місце призначення. На думку президента, частина жителів у будь-якому разі виїжджатиме на підконтрольну Україні територію.

Водночас Зеленський наголосив, що головним завданням має бути порятунок цивільних, які опинилися в блокаді, незалежно від того, скільки людей вдасться евакуювати за кожним із можливих маршрутів.

«Головне — скільки заблокованих людей розблокувати, щоб вони жили. Дай їм жити», — заявив президент.

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Він додав, що Україна готова приймати евакуйованих громадян, надавати їм необхідну допомогу та підтримку.

Пропагандистський сценарій Кремля

Окремо глава держави закликав українське суспільство бути готовим до того, що Росія може використати перебіг гуманітарної операції для інформаційної кампанії проти України.

За його словами, Москва може представити евакуацію частини жителів у напрямку РФ як доказ того, що вони нібито самі прагнуть жити в Росії. Водночас російська пропаганда може спробувати звинуватити українські сили в обстрілах цивільних.

«Наші люди й суспільство повинні бути готові до того, що росіяни це подаватимуть так: „Ось ми бачимо тисячу людей, які дуже хочуть у Росію, а ось ці фашисти їх обстрілювали“», — сказав Зеленський, описуючи ймовірний пропагандистський сценарій.

Президент нагадав, що саме російська сторона заблокувала місцевих жителів, замінувала дороги та обстрілювала район. Тому Київ вважає важливим не лише домогтися припинення вогню, а й забезпечити можливість безпечного виїзду людей на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, напередодні, 24 жовтня, Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом має розпочатися гуманітарна операція з розблокування доступу до міста Олешки на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Російські окупанти замінували дороги, що суттєво ускладнює проведення операції та погіршує і без того важку ситуацію для місцевих жителів.

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