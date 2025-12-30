Росія готує ракетний удар року?: чим і куди можуть вдарити росіяни на Новий рік

Військовий аналітик Олександр Коваленко не виключає, що черговий удар росіяни нанесуть по центру Києва / © ТСН

Протягом вчорашньої доби низка російських посадовців погрожувала Україні важким ударом. Так очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що «ЗС РФ визначили час та об’єкти для удару», а один із російських депутатів Андрій Колєснік додав, що удар «буде важким». Цю ймовірну атаку представники російської влади назвали «відповіддю» за начебто удар України по резиденції Путіна (керівництво України спростувало проведення такого удару).

Ці погрози, як відомо, прокоментував президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія, напевно, готує ґрунт для удару по столиці і, скоріше за все, по державних будівлях.

Водночас низка моніторингових каналів припустили, що атака може відбутись у проміжку часу між 31 грудня та 2 січня.

Як відомо, рік тому 1 січня Росія атакувала дронами саме урядовий квартал Києва. Внаслідок удару було пошкоджено будівлю Національного банку України, а в одному з житлових будинків по вулиці Банковій російським дроном було вбито відомого науковця-нейробіолога Ігоря Зиму та його дружину біохімікиню Олесю Сокур.

Яким може стати новий російський удар та чи дійсно він може бути вкрай потужним порівняно із сотнями минулих — про це в коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення ситуації військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Аналітик не виключає, що удар, на жаль, дійсно може статись.

«З урахуванням тих засобів ураження, які є в наявності у росіян для проведення таких ударів, він не буде відрізнятися чимось від максимального удару по території України, який коли-небудь здійснювався», — каже Коваленко.

Удар по урядовому кварталу в Києві: ймовірність та ризики

Та додає про таку важливу обставину: «Тут питання трохи інше. Якщо казати саме про концентрований удар по окремо взятому місту, наприклад, по Києву або Київській області, по окремо взятому об’єкту, наприклад, по урядовому кварталу, то якщо буде закоординовано саме цей квартал, то це буде досить потужний напрямок для великої кількості засобів ураження. Порівняно зі всім тим, що відбувалося раніше».

Водночас Коваленко зауважує: «Загалом це не буде щось виняткове, але якщо ми говоримо про концентрацію по окремо взятому об’єкту, то може бути важко тримати такий тиск».

Згадуючи про російські атаки під час новорічних свят минулих років, аналітик каже, що вдарити по Україні саме цими днями росіяни вважають для себе за радість.

«Для росіян в будь-якому разі Новий рік — це тригерна дата. Вони завжди її використовують, щоб влаштувати терор щодо українців. У різні періоди, з 2022 на 2023, з 2023 на 2024 основні напрямки були різними. Наприклад, через Одесу летіло 100 дронів. На той момент це була рекордна кількість. Окупанти намагаються влаштовувати таке саме на новорічні свята. Ці тижні є максимально критичними», — підсумовує Коваленко.

Та з долею впевненості каже про наступне: «Всі ті засоби, які в наявності у російських окупантів, активно використовуються ними. Чогось несподіваного ми не побачимо. Вони можуть використати «Орешнік», хоча це інше питання взагалі про наявність цієї ракети».

Начебто атака по резиденції Путіна: чому заявили зараз

Щодо заяви російських посадовців про начебто атаку українських дронів по резиденції Путіна, Коваленко каже так: «Провокація із заявами про атаку по резиденції Путіна спрямована насамперед на Вашингтон. Це ІПСО, метою якої є дискредитація президента України в очах саме американського лідера Дональда Трампа. Це основне завдання цієї провокації. Ми розуміємо, що росіяни будуть тероризувати Україну і з цією провокацією, і без неї».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що в ISW спростували заяви Лаврова щодо атаки на резиденцію Путіна.