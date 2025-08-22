Росія готує серію масованих ударів по Україні: що відомо

Олег Жданов / © ТСН

Регулярні масовані російські удари по Україні, ймовірно, відновляться найближчим часом. Перемовний процес та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом були стримуючим фактором.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Путін хотів, щоб йому Трамп не міг сказати, ти ж агресор, навіщо ти б’єш по Україні? А зараз Путін буде намагатися якомога частіше наносити такі удари. Тим більше, що вони накопичили трошки і „Шахедів“, і ракет», — розповів Олег Жданов.

На його думку, сьогодні перед Путіним стоїть дві мети. Перша — це примушення нас до капітуляції, до перемовин на їхніх умовах.

«Вони думають, що таким чином посилюють свою переговорну позицію. А з іншого боку, Путін буде намагатися якомога більше захопити наші території до того моменту, коли Трамп нарешті зрозуміє, що треба тиснути на Росію, а не просто обіцяти», — каже Олег Жданов.

Раніше ми розповідали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним під загрозою зриву. Водночас він назвав «історично важливим» візит до Вашингтона 18 серпня.