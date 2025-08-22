- Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Росія готує серію масованих ударів по Україні: що відомо
Чого чекати від армії РФ найближчим часом.
Регулярні масовані російські удари по Україні, ймовірно, відновляться найближчим часом. Перемовний процес та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом були стримуючим фактором.
Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.
«Путін хотів, щоб йому Трамп не міг сказати, ти ж агресор, навіщо ти б’єш по Україні? А зараз Путін буде намагатися якомога частіше наносити такі удари. Тим більше, що вони накопичили трошки і „Шахедів“, і ракет», — розповів Олег Жданов.
На його думку, сьогодні перед Путіним стоїть дві мети. Перша — це примушення нас до капітуляції, до перемовин на їхніх умовах.
«Вони думають, що таким чином посилюють свою переговорну позицію. А з іншого боку, Путін буде намагатися якомога більше захопити наші території до того моменту, коли Трамп нарешті зрозуміє, що треба тиснути на Росію, а не просто обіцяти», — каже Олег Жданов.
Раніше ми розповідали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним під загрозою зриву. Водночас він назвав «історично важливим» візит до Вашингтона 18 серпня.