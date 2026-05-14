Росія готує ще один потужний удар: Жданов попередив про небезпеку і назвав ймовірну дату

У ніч проти 14 травня Росія завдала найпотужнішого удару по Україні від початку повномасштабної війни. Ворог випустив 675 дронів та 56 ракет. Внаслідок атаки по цивільній інфраструктурі загинуло щонайменше 8 людей, пошукова операція триває.

Загалом протягом доби РФ атакувала всі 23 області України, окрім тимчасово окупованих Луганщини та Криму, випустивши 1428 БПЛА.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чим була особлива атака, звідки в Росії така кількість засобів ураження та коли можливий наступний масований удар.

Чому Росія завдала удару саме зараз

За словами Жданова, однією з причин масованої атаки став міжнародний політичний контекст.

«По-перше, візит Трампа до Пекіна, до Сі. По-друге, Путін намагається показати, що він здатний виконати військовим шляхом всі завдання „СВО“, як він каже завжди», — пояснив експерт.

Також, за його словами, удар збігся з активізацією бойових дій на фронті.

«Другий день поспіль ми спостерігаємо збільшення щодобове принаймні на 20-25% кількості бойових зіткнень. Вони розпочали наступ на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська. Ну і продовжують наступальні дії на основних напрямках — Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському», — зазначив Жданов.

Звідки у РФ така кількість дронів і ракет

Експерт наголосив, що Росія використала так зване «перемир’я» для накопичення запасів.

«Ми ж погодились на перемир’я. І фактично, знаючи зі слів представника ГУР Юсова, що 200-210 дронів вони можуть випускати щодоби, то порахуйте: з 4-7 травня по 12 травня вони накопичували», — сказав Жданов.

За його словами, Росія має ще значний запас ракет різних типів.

«Ми знаємо з даних нашої розвідки, що у них до 900 ракет різного типу. 60 ракет в місяць вони можуть випускати теж різного типу. За 36 годин вони 1560 дронів застосували по території нашої країни», — пояснив він.

Ба більше, експерт вважає, що цей удар може бути не останнім цього тижня.

«Я думаю, що це не останнє, у них є ще на один удар запасу. Вони майже не використовували ракети „Калібр“, майже не використовували „Кинджали“, там одна чи дві було. А їх там більше півсотні. І майже не використовували „Іскандер-К“, — зазначив Жданов.

Як Росія проривала українську ППО

За словами експерта, нинішня атака стала «класикою прориву протиповітряної оборони».

«Вони двома хвилями дронів намагалися пробити коридори з трьох напрямків — північ, схід і південь. Північ витримала, а от схід і південь вони пробили», — пояснив Жданов.

Після цього, каже він, РФ застосувала балістичні ракети, ймовірно, для ударів по засобах ППО, а вже потім крилаті ракети зайшли на Київ.

«Це класика прориву оборони противника. Вони перевантажили нашу ППО і, на жаль, в результаті комбінованого удару масового досягли такого результату», — зазначив експерт.

Жданов наголосив, що головною метою ударів по столиці був терор цивільного населення.

«Основна мета удару по столиці — це терор населення, щоб зламати суспільну думку стосовно опору російській навалі», — сказав він.

За словами експерта, Росія цілеспрямовано атакувала житлові квартали та цивільну інфраструктуру.

«Шахеди» і ракети летіли в тому числі на житлові квартали, на об’єкти цивільної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність цивільного населення. Це і є складова геноциду проти населення — створення неможливих умов проживання для цивільних», — наголосив Жданов.

Він також звернув увагу, що окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру.

«В кожній хвилі були дрони, які намагалися атакувати ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та інші інфраструктурні об’єкти. Причому майже в кожній хвилі їх намагалися атакувати», — зазначив експерт.

Коли можлива наступна масована атака

На думку Жданова, Росія може знову завдати потужного удару вже найближчими днями.

«Найближчий вірогідний час нанесення удару — це, можливо, вихідні. Зазвичай вони використовують або ніч суботи, або ніч неділі для нанесення удару. Засоби у них є», — попередив експерт.

Він також додав, що РФ могла використати «перемир’я» для перекидання техніки та підготовки до нових наступальних дій.

«Вони перевозили техніку тралами. А ця техніка зараз піде в бій. Я сьогодні дивлюсь зведення — вже 240 бойових зіткнень за добу. Тож цілком ймовірно, що для підтримки бойових дій ми можемо очікувати найближчим часом нових ударів», — вважає Жданов.

