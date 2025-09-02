Росія готує швидкий підступний удар: Жданов пояснив терор Києва "Шахедами" посеред дня

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія атакує Київ «Шахедами» посеред дня. Повітряна тривога на Київщині 2 вересня тривала майже п’ять годин — від дев’ятої ранку. О шостій вечора до області залетіла наступна хвиля дронів, частини з них — розвідувальні.

Навіщо армія РФ змінила тактику ударів, куди цілить ворог та коли можна очікувати масованого удару по Україні після розвідки — про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Атака «Шахедів» на Київ 2 вересня: що відомо

Удень 2 вересня російські війська знову атакували Україну з північного напрямку, використавши 53 ударні дрони та безпілотники-імітатори.

Реклама

Основна частина «Шахедів» рухалася в бік Києва, повідомили в Повітряних силах. Станом на 16:00 силам ППО вдалося збити або придушити 48 ворожих безпілотників. Попри значну кількість збитих цілей, атака станом на сьому вечора триває.

Навіщо Росія змінила тактику

Російська армія не може добитися реалізації воєнних планів на фронті, які вона заклала на літню і, можливо, осінню наступальні кампанії, тому перейшла до тактики терору. Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«До речі, Герасімов (начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасімов — ред.) навіть тисячу кілометрів приписав собі в заслугу, що вони захопили. Хоча насправді це сіра зона, вони її не контролюють. Тому, найімовірніше, було ухвалено рішення перейти до тактики терору.

Якщо немає переваг на фронті, то застосовується тактика суцільного терору цивільного населення для того, щоб змусити нас зрештою здатися за принципом «краще поганий мир, ніж хороша війна», — каже експерт.

Реклама

На його думку, така практика й надалі застосовуватиметься Росією найближчим часом.

«Дивіться, фактично зараз нічого ж у Києві не працює. Особливо з державних установ, з фінансових установ. Деякі магазини працюють, і то на свій страх і ризик, поки їх не оштрафували. Тож це суцільна тактика терору», — додає Олег Жданов.

Чому «Шахеди» долітають до Києва посеред дня

Військовий експерт каже, що протиповітряна оборона бачить і чує ворожі цілі посеред дня, однак збити їх за межами містами, на жаль, не завжди вдається.

«Зверніть увагу, що іноді наші моніторингові канали, які повідомляють про повітряну обстановку, кажуть, що все, БпЛА немає, йде дорозвідка, а потім допис, що „о, падл*ка, з’явився“», — каже Олег Жданов.

Реклама

Він пояснює: річ у тому, що «Шахеди» навчилися програмувати маршрут не лише за курсом, а й за повітряним ешелоном. Тобто дрони можуть змінювати висоту.

«Коли вони опускаються дуже низько, потім пишуть ці ж самі телеграм-канали, що „летять над Києвом дуже низько, тому можуть з’явитися будь-де“. А це означає, що вони використовують штучні перешкоди. От якщо є пагорби, то він ховається в долині. Якщо річка, він іде над водою. Якщо це якісь висотні будівлі чи споруди, він ховається за них. Локаційно ми його втрачаємо, локатор не бачить у цьому разі. А потім, коли він винирює десь на відкритий простір, там ми його одразу бачимо, і для нас певною мірою це несподіванка», — пояснює експерт.

За його словами, це проблема для української ППО, яку можна вирішити: Україна може піднімати в небо авіацію або використовувати розвідувальні дрони для протидії російським «Шахедам».

«Що ми повинні робити? Піднімати в небо, наприклад, авіацію як розвідника-навідника. Це може виконувати, до речі, F-16 своїм бортовим радаром, він може вести розвідку. Але F-16 дуже швидкісний як для полювання за „Шахедами“. У мене виникає питання, чому ми не піднімаємо в повітря наші розвідувальні дрони, які б на такій же приблизно швидкості 150–200 кілометрів на годину спостерігали повітряний простір зверху і коригували вогонь наших засобів ППО. Оце питання до нашого головнокомандувача Сирського», — вважає Олег Жданов.

Реклама

Що шукають ворожі «очі»

Військовий експерт вважає, що російські розвідувальні дрони сьогодні шукають, зокрема, наше виробництво — військово-промисловий комплекс.

«Особливо сьогодні, коли ми розпіарили… Насправді є тільки непрямі докази, що ми застосували ракету „Фламінго“. Але ж вони побоюються, тому що там анонсована дальність — три тисячі кілометрів, це і до „ямальського хреста“ можна дістати, а це головний вузол усієї нафто- й газовидобувної промисловості Росії, принаймні північного регіону. Вони дуже за це переживають. У російських пабліках конкретно вказували місто, де начебто вони розвідали виробництво цих ракет, і писали там воєнкори російські, що чекайте туди „прильоту“. Я не знаю, що вони там знайшли. Але вони шукають», — каже експерт.

Водночас він не має сумнівів, що російська армія восени битиме по українських енергетичних об’єктах.

«Що ближче до зими, вони пробуватимуть знову занурити нас у блекаут. Тим більше, що якщо обрана тактика терору, то це найдієвіший спосіб тиску на суспільство», — вважає Олег Жданов.

Реклама

Коли Росія може завдати наступного масованого удару

Військовий експерт каже, що на найголовніше запитання, коли Росія може вдарити наступного разу, на жаль, ніхто точно не може відповісти. Водночас армія РФ готова до масованої комбінованої атаки.

«Сьогодні, завтра чи післязавтра? Тут, на жаль, навряд чи хтось може щось прогнозувати, тому що це або фантазія операторів Генштабу, або політичне рішення Кремля. Можливості для завдавання масованого нового удару в 500–600 засобів повітряного нападу, на жаль, у РФ є. Вони цим двохтижневим затишшям накопичили певний обсяг дронів і ракет. І накопичення триває», — пояснює Олег Жданов.

Окрім раніше накопичених дронів, у Росії відкладають ще десятки, а то й сотні кожного дня. Це означає, що противник може завдавати масованих ударів щотижня.

«150 сьогодні використали, а наша розвідка каже, що сьогодні ВПК Росії вже виробляє десь 200–230 на добу. Отже, щонайменше 50 уже відклали на склад. Ось у чому проблема. Вони на липень-серпень уже виробляли 230. Можливо, сьогодні вони до 250 могли довести. А тепер дивіться, кожного дня, коли ми бачимо у зведенні Повітряних сил, що цифра менше 230 — різницю була можливість у росіян покласти на склади», — пояснює експерт.

Реклама

Крім того, Росія продовжує виробляти й накопичувати ракети різних типів, додає він.

«До 50 ракетів „Іскандер“ на місяць виробляється. Для крилатих теж така ж цифра. Тож можливості, на жаль, у них є. І ще гірше для нас — це те, що ці можливості поступово зростають. На сьогоднішній день у них у пускових установках є проблеми. А от у ракетах, на жаль, вони йдуть у плюс, вони накопичують певну кількість ракет», — каже Олег Жданов.

Загроза ракетного удару в ніч проти 3 вересня: що відомо

Ввечері у вівторок, 2 вересня, моніторингові канали попередили про загрозу масованого ракетного удару по Україні цієї ночі.

Повідомляється про активність російської стратегічної авіації на базі «Енгельса», запуск десятків «Шахедів» з кількох напрямків і посилену розвідку дронами вдень.

Реклама

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки.