Росія готує удар по Україні: Жданов попередив, чи варто виїжджати з Києва і інших міст на День Незалежності

Олег Жданов / © ТСН

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Росія готова завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Про небезпеку попереджає американська розвідка, а моніторингові канали повідомляють про можливість атаки найближчими днями. Серед можливих цілей називають Київ та західні регіони України.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, коли Росія може завдати удару, які регіони України можуть опинитися під загрозою, скільки ракет РФ має у запасі та чи варто виїжджати з великих міст, зокрема Києва, напередодні Дня Незалежності.

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Війна в Україні: Росія може завдати удару найближчими днями

За словами Жданова, визначити, куди саме Росія спрямує наступний удар, дуже складно. Він пояснив, що російські війська змінюють напрямки атак.

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«Те, що розвіддрон висів, і вони визначають цілі для наступного удару, це цілком імовірно. Але ми знаємо, що періодичність ударів по центральній Україні, по західній Україні, вона змінюється, вони наносять і туди, і туди», — сказав експерт.

Він зазначив, що Росія може почергово атакувати різні регіони.

«Один раз по Києву, Київській області, один раз по містах центральної України, потім один раз по заходу країни. Тому тут дуже важко вгадати, куди вони будуть наносити», — пояснив Жданов.

Водночас у готовності Росії до нового масованого удару експерт не сумнівається.

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«Те, що вони в готовності до нанесення, тут навіть немає сумніву», — каже він.

За словами Жданова, про ймовірність атаки свідчить і попередження американської розвідки. Спочатку йшлося про 48-годинний період, однак потім його продовжили.

«Вчора закінчувався термін 48-годинного попередження від розвідки наших партнерів із США. А потім буквально одразу прийшло попередження вже на ніч, що ще на 48 годин розвідка з США подовжує термін імовірного нанесення комбінованого масового удару по Києву і Київській області», — розповів він.

Водночас навіть американська розвідка не може точно визначити, чи відбудеться атака.

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«Бачите, навіть американська розвідка не може точно визначити, буде удар чи не буде. Так, вони готові», — каже військовий експерт.

Скільки ракет накопичила Росія

Жданов звернув увагу на те, що цього місяця Росія витратила дещо менше ракет, ніж за аналогічний період липня.

«Тим більше, що вони в цьому місяці трошки менше витратили ракет за той же період у порівнянні з липнем місяцем», — сказав він.

За його словами, у липні Росія здійснила рекордну кількість ракетних пусків.

«Липень там рекорд — 171 ракета була випущена по території України за липень місяць. Зараз за першу половину серпня трошки менше вони», — каже експерт.

Водночас РФ продовжує виробляти ракети.

«А загалом вони перевищують норму свого виробництва. Біля 100 ракет різних типів вони виробляють», — розповів Жданов.

Він додав, що Росія може витрачати не лише ракети, які виробляє, а й накопичений раніше запас.

«Але я так розумію, вони розходують в тому числі і недоторканний запас, який у них там є. І наша розвідка оцінює його там в 300–400 ракет», — сказав військовий експерт.

Тому, за словами Олега Жданова, спрогнозувати, чи відбудеться найближчим часом масована атака, дуже складно.

«Так що буде обстріл чи не буде, сказати дуже важко», — каже він.

Ракетний удар по Україні: чи варто виїжджати з великих міст на День Незалежності

Олег Жданов також відповів на питання, які ставлять українці у соцмережах, чи варто залишати великі міста напередодні Дня Незалежності через загрозу нового удару.

«Стосовно тікати з великих міст чи не тікати, теж тут на розсуд кожного громадянина, тому що у великому місті можна знайти і укриття», — каже він.

За його словами, перебування за містом не гарантує безпеки. Експерт звернув увагу на наслідки попередніх атак у Київській області.

«Подивіться Київська область, скільки будинків страждає, скільки людей гине в результаті падіння уламків, в результаті падіння ракет, які були пошкоджені системами ППО або придушені засобами РЕБ», — сказав Жданов.

Він навів як приклад Бровари, де російська армія регулярно атакує промислову зону.

«Якщо вони не летіли конкретно в якусь ціль біля якогось міста, ну от як Бровари, вони там промзону постійно атакують, тому туди постійно прилітає велика кількість тих же самих ракет і дронів», — пояснив експерт.

Тому, за його словами, неможливо назвати місце, де людина гарантовано буде в безпеці.

«Тут на розсуд кожного. Не можна сказати, що поїдеш на село і там стовідсотково тебе ніхто не зачепить. Або залишишся в місті і все буде в тебе гаразд. Варіантів може бути безліч», — наголосив Жданов.

Який удар може завдати Росія

Жданов зазначив, що останнім часом російська армія використовує не лише масовані комбіновані атаки, а й іншу тактику.

«Але скажу точно, що вони готові до нанесення масового комбінованого удару. Хоча останнім часом вони використовують дуже цікаву тактику короткострокових групових ракетних ударів», — розповів експерт.

Він навів приклад останніх атак по Києву:

«От як три останні обстріли по Києву, шість-вісім ракет буквально за одну хвилину вдарило, а потім вони нас до ранку смикають тривогами, загрозою застосування балістичних ракет.

На його думку, Росія може повторити такий сценарій.

«Отакий варіант теж я не виключаю, він може бути в будь-який момент», — каже військовий експерт.

Він також згадав про масоване застосування безпілотників.

«Або виснажування вчорашніх днів, 76 реактивних дронів тільки за світловий день», — каже Жданов.

Війна в Україні: чому Росія зробила паузу між обстрілами

Військовий експерт також пояснив, із чим може бути пов’язана пауза між ударами Росії.

«Накопичених ракет у них багато. Пауза пов’язана з тим, що ми змінили тактику виявлення районів пусків балістичних ракет», — сказав він.

За словами Жданова, українське військове керівництво могло зробити ставку на виявлення стартових позицій російських пускових установок.

«Якщо немає у нас засобів протиракетної оборони, нема ракет, нема чим стріляти. І тим більше наш комплекс „Петріот“ не вирішує проблему», — пояснив експерт.

Він зазначив, що можливості протиракетної оборони України наразі обмежені.

За його словами, тому українське військове керівництво могло обрати інший підхід.

«Нове військове керівництво ймовірно обрало спосіб спробувати виявити стартові позиції російських пускових і нанести туди удар», — розповів експерт.

На його думку, саме це могло вплинути на рішення Росії витримати паузу.

«Затримка могла бути пов’язана з тим, що російська розвідка не могла дати оцінку ступеню визначеності на ЗСУ стосовно стартових позицій російських пускових установок», — пояснив Жданов.

Він звернув увагу на те, що виробництво ракет і виробництво пускових установок — різні за складністю завдання.

«Справа в тому, що ракету можна виготовити, вони виготовляють в середньому три ракети на добу, а пускову установку її виготовити неможливо, сьогодні вже Росія не зможе виробляти, а втрата кожної пускової для них дуже суттєва втрата», — сказав експерт.

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