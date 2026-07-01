Росія готує “великий” масований ракетний удар по Україні: Жданов попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

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Моніторингові канали попереджають про можливий масований комбінований удар Росії по Україні в ніч проти 2 липня. Йдеться про те, що, важаючи на значний час підготовки, він може виявитися більшим за попередні. За їхньою інформацією, ворог може застосувати до 60 крилатих ракет Х-101, до 48 балістичних ракет, до 10 ракет «Циркон», а також збільшену кількість ударних безпілотників — орієнтовно до 800.

Якими можуть бути цілі російської атаки, чи може ворог знову бити по енергетичній інфраструктурі, скільки засобів повітряного нападу здатна застосувати РФ та чи вистачає Україні ракет для протиповітряної оборони — про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Які ознаки свідчать про підготовку Росії до удару

За словами Олега Жданова, одним із головних сигналів підготовки до можливої масованої атаки є передислокація стратегічної авіації РФ.

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«Головною ознакою підготовки є переміщення стратегічних бомбардувальників на основні базові аеродроми. Це „Саваслейка“ і „Енгельс“. Особливо „Енгель”с. І сьогодні, вчора ввечері шість Ту-95 були переміщені з „Українки“ — два і ще з одного аеродрому були переміщені сюди на базу „Енгельс“. На „Енгельсі“ розташована основна ракетна база і там їх споряджають, заправляють та готують», — пояснив експерт.

Ще одним важливим фактором Жданов називає активність російської військової авіації на бойових частотах.

«Друга ознака підготовки до ракетного удару — це активність російської авіації на бойових частотах. Ми знаємо на яких частотах вони працюють, прослуховуємо ефір, і якщо активність з’являється, то значить вони готуються до бойового вильоту. Буде він бойовий чи тренувальний, тут ніхто не може вгадати. Тільки в повітрі, коли вони виконують пусковий маневр, то тоді або летять ракети, або не летять», — зазначив Олег Жданов.

Він підтвердив, що інформація про переміщення стратегічної авіації відповідає дійсності.

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Щодо ударних безпілотників експерт вважає, що Росія могла накопичити значний запас.

«Зверніть увагу, що вже ми говоримо, що вони там близько 200 виробляють на добу. Так от кількість застосованих за ніч цих безпілотників падала до відмітків 90. Тобто 100-110, іноді 50, якщо 150 вони застосовували, вони могли відкладати. Так що дійсно десь приблизно, я погоджуюсь з цифрою, яка є в відкритому доступі, що десь близько 800-1000 „Шахедів“ у них зараз готово до застосування по території нашої країни», — сказав він.

Чи здатна Росія одночасно випустити десятки балістичних ракет

Коментуючи повідомлення про можливий залп із майже півсотні балістичних ракет, Жданов зазначив, що теоретично це можливо, однак на практиці реалізувати такий сценарій складно.

«Теоретично так, але для цього треба стягнути на пускові майданчики всі наявні пускові установки. Я не думаю, що вони технічно це можуть зробити на сьогоднішній день», — пояснив ТСН.ua експерт.

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Водночас він не виключає, що окупанти можуть запускати ракети хвилями.

«48 ракет — це 24 пускових, по дві ракети на пускову. 24 пускових — це дві повноцінні бригади. Так що в принципі були повідомлення про збільшення кількості пускових установок в Брянській і Курській областях. Думаю, що десь близько двох десятків точно вони можуть запустити. Тим більше, що вони, ми знаємо з попередніх обстрілів, йшли на перезарядку. Тобто інтервал між пусками був десь до кількох годин. А цього достатньо, щоб пускова знов зарядилася ракетами. Так що якщо буде розтягнутий по часу наліт, то дійсно так може бути і 20, і 30 ракет, зокрема і балістичних. На жаль, вони їх виробляють близько 40-50 штук на місяць», — зазначив Олег Жданов.

Чи битиме Росія по Києву та енергетиці

На думку експерта, якщо головною ціллю стане Київ, то це насамперед матиме психологічний та політичний характер.

«Так, цілком ймовірно. Чому Київ і область? Тому що столиця, і вони будуть намагатися впливати на суспільну думку та переконувати нас, що треба здаватися й сідати за стіл перемовин на умовах Російської Федерації», — наголосив він.

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Олег Жданов не виключає, що Росія знову може спробувати атакувати українську енергосистему.

«Якщо їм вдасться погасити нашу енергетику, то тут будуть умови несприятливі для життя. Відповідно, люди, на думку росіян, захочуть поміняти свою думку. Хоча з досвіду попередніх років війни це навпаки призводить до поглиблення нашої впевненості в тому, що з Російською Федерацією перемови вести немає сенсу», — сказав він

За словами експерта, влітку цілі можуть відрізнятися від зимових.

«Взимку енергетику вони вибивали, щоб ми замерзли, тепер можуть почати вибивати енергетику, щоб не було постачання води, припустимо, і ми не могли комфортно охолодитися в таку жару», — пояснив Олег Жданов.

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Чому між масованими атаками виникла пауза

Жданов вважає, що причини можуть бути як політичними, так і економічними.

«Я думаю, що дві причини — політична і економічна», — зазначив він.

За його словами, одним із ключових факторів може бути дефіцит авіаційного пального.

«Російська Федерація зверталася до Білорусі в чотири рази збільшити кількість авіаційного керосину для Російської Федерації. Навіть „Аерофлот“ скасовував рейси, приземляють літаки через те, що немає авіаційного гасу», — сказав експерт.

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Він нагадав, що стратегічна авіація споживає величезні обсяги пального.

«Щоб заправити Ту-95 потрібно 60 тонн, а це залізнична цистерна. А от щоб заправити Ту-160 треба чотири таких цистерни. В нього заправка більше 200 тонн», — пояснив Олег Жданов.

Він додав, що російська стратегічна авіація продовжує виконувати польоти, витрачаючи запаси пального.

«Так що вони палять потрохи, ну воочевидь намагаються накопичувати, щоб підняти в повітря хоча б шість Ту-95, які вони переганяли, ну і ще плюс може ті, які на „Енгельсі“ зберігалися, стояли. Так що це може бути суто економічна проблема з авіаційним гасом», — підсумував експерт.

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Чи вистачає Україні ракет для ППО

За словами Олега Жданова, українські сили ППО змушені працювати в максимально економному режимі.

«Ми використовуємо по одній ракеті на одну ціль, хоча норма складає дві протиракети на одну ціль. Ми працюємо в найбільш економічному режимі у цьому контексті. На жаль, балістика, як виявила війна, найскладніша в плані перехоплення», — зазначив Олег Жданов.

Водночас він висловив думку, що найефективнішою відповіддю на російські балістичні удари могли б бути аналогічні удари по території РФ.

«Замість протиракет був би ефективний дзеркальний удар по Москві балістичними ракетами. Це було б дуже ефективно. Тоді б вони задумалися», — сказав експерт.

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