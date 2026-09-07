Росія готується до потужних ударів по Україні: Жданов попередив про небезпеку та назвав дати

Олег Жданов / © ТСН

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Так зване перемир’я в Україні триває. Президент РФ Володимир Путін оголосив про триденну паузу в ударах по Києву. Вона пов’язана з візитом до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас російський президент заявив, що після завершення цієї паузи удари будуть відновлені.

Чого очікувати Україні після завершення оголошеного перемир’я, якими можуть бути наступні атаки Росії та чи можуть вони посилитися, у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, після закінчшення паузи Росія, ймовірно, продовжить масовані атаки по Україні. Основною ціллю, на його думку, знову може стати Київ.

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«Я думаю, вони продовжать у тому ж дусі — десь у середньому 7–10 днів масовані обстріли нашої території, передусім столиці», — каже експерт.

Він також звернув увагу на попередження щодо можливої атаки найближчими днями.

«До речі, якщо ви бачили, вже існує попередження, що найближчі 48 годин Росія готова завдати удару. Масований комбінований удар по Києву та Київській області, як це було раніше», — додає Жданов.

За його словами, Росія продовжує готуватися до ударів. Зокрема, напередодні останній, четвертий літак Ту-160 перегнали на аеродром «Українка».

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«Споряджений уже крилатими ракетами для удару. Нічого не змінилося. Чому? Тому що позиція Путіна ще більше навіть укріпилася щодо того, що він перемагає і йде вперед», — каже військовий експерт.

Росія може завдати потужніших ударів

Олег Жданов вважає, що після паузи перші один-два масовані удари можуть бути потужнішими, ніж попередні.

«Єдине, що я з вами погоджуся, що для нас це може вилитися у перші там декілька, один-два масовані удари можуть бути потужнішими, тому що певний час вони їх не завдавали, це перше», — пояснює він.

Водночас експерт зазначає, що Росія може захотіти продемонструвати свою спроможність завдавати ударів по Україні.

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«А друге те, що вони ж захочуть зараз показати, як вони нас перемагають. Це зазвичай виливається у більшу кількість ракет і по типах, і по засобах, які можуть бути застосовані проти нас», — каже він.

Чи атакуватиме Росія енергетику

За словами Жданова, найближчим часом Росія може не зосереджувати основні удари на енергетичній інфраструктурі. Він вважає, що до неї російська армія може повернутися ближче до похолодань.

«Я думаю, вони енергетикою займуться трохи пізніше, ближче до похолодань. Що більше знижуватиметься температура, тоді вони знову звернуть увагу на енергетику», — вислювлюється він.

Експерт пояснив, що зараз Росія може продовжувати операцію, спрямовану на порушення української логістики.

«Другий момент, якщо їм не вдасться ця операція хаосу в плані того, що вони розвалюють нашу логістику по всіх елементах — і по медикаментах, і по продовольству, і по товарах, звісно, побутового споживання», — каже він.

За словами Жданова, якщо ця тактика не призведе до очікуваного результату, Росія може перейти до іншого плану.

«Якщо не вдасться ця операція хаосу, ми не підемо мішками вигрібати і не створимо колапс на продовольчому ринку, тоді так, тоді Росія перейде до плану Б чи чергового свого плану і може перенести вогонь на енергетику», — пояснив військовий експерт.

Водночас він звернув увагу на транспортну інфраструктуру.

«Єдине, що я думаю, наразі вони не чіпають у нас транспортну інфраструктуру, бо якщо ми зачепимо транспортну інфраструктуру, то в Росії буде більше проблем, ніж у нас», — сказав Жданов.

Чи загрожують Україні блекаути взимку

Військовий експерт також оцінив можливість того, що цієї зими Україна може уникнути тривалих відключень електроенергії.

«Може бути, цілком», — каже він.

Як стверджує Олег Жданов, Україна вже третю зиму готується до можливих тривалих блекаутів, однак ситуація в енергетиці наразі складається не так погано.

«Річ у тому, що ми вже третю зиму готуємося до блекаутів по 16–24 години, але, слава Богу, у нас не так уже й погано складається ситуація в енергетиці», — розповідає він.

На думку фахівця, найскладнішою в енергетичному плані була зима 2022–2023 років.

«У нас виявляється, що зима 2022–2023 на сьогоднішній день була найскладніша і найжорсткіша щодо енергетичного колапсу», — сказав він.

Жданов додає, що наступні зими Україна готувалася до найгіршого сценарію, однак ситуація виявлялася більш-менш стабільною.

«А всім наступним ми готувалися до найгіршого, а отримували більш-менш стерпну зиму. Думаю, цього року буде те ж саме», — вважає він.

За його словами, Україна також нарощує можливості газової генерації.

«Тим більше, що ми змінюємо, у нас ці установки газогенерації вводяться в стрій. Зараз будуються посиленими темпами і там ще багато інших. Щось ми відновлюємо, щось будуємо», — каже військовий експерт.

Він наголосив, що Україна вже отримала досвід роботи в умовах атак на енергосистему.

«Тож я думаю, що ми вже навчилися, як маневрувати в таких умовах», — додає Олег Жданов.

Що відбувається на переговорах

Говорячи про результати перемовин, Жданов зазначив, що позиція російського керівництва, на його думку, не змінилася. Він нагадав про спроби донести до Путіна інформацію про ситуацію на фронті.

«І на те сподівання, що там здоровий глузд переможе в тому сенсі, що директор ЦРУ намагався сказати Путіну, що на фронті все не так гладко, як йому доповідають. І там інші, навіть деяка інформація просочується, що начебто й оточення Путіна теж намагається довести, що на фронті не так усе райдужно, як йому розповідають», — каже він.

Однак, за словами експерта, це не призвело до зміни позиції російського президента.

«Але, бачте, він не лише не змінив свої позиції щодо умов капітуляції України, а ще й посилив», — каже Жданов.

Він також звернув увагу на зміни у формулюваннях російських вимог.

«І трохи, як зазвичай, вони кожного разу міняють місцями слова. І тепер у нього „денацифікація“, „демілітарізація“ України — вона тепер виміщена в розділ політичних дій проти нашої країни після закінчення війни. І підписання нами на умовах Росії, підписання нами капітуляції», — каже військовий експерт.

За його словами, фактичним результатом перемовин стало те, що сторони залишилися на своїх позиціях.

«Тож я думаю, що фактично, знаєте, головний підсумок перемовин — „домовилися домовлятися“. От і все. І кожен залишився зі своїми позиціями. І неважливо, що у Трампа проблеми. Ми сказали, що ми в цьому разі не здамо, а Росія сказала, що ми від своїх вимог не відмовляємося. Тож тут нічого не поміняється на сьогоднішній день», — каже Олег Жданов.

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