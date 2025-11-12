“Росія готується до війни з Європою”: Стерненко шокував заявою і назвав країну, яка під загрозою

Сергій Стерненко / © ТСН

Громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко вважає, що Росія готується до великого збройного конфлікту з іншими країнами Європи.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

На його думку, надалі РФ буде продовжувати випробовувати на міцність п’яту статтю Альянсу:

«І я досі дотримуюся версії, теорії, що найімовірніше відкрита збройна агресія, бо вона вже триває, але не відкрита поки що… Відкрита збройна агресія проти Альянсу розпочнеться з операції, наприклад, по спробі захоплення або якогось важливого об’єкта на території однієї з країн НАТО, або якогось невеликого міста на кшалт Нарви в Естонії, де не будуть великі жертви або не будуть жертви взагалі, що змусить Альянс вагатися, проводити тривалі консультації. Умовний Орбан буде казати на з’їзді членів НАТО: «що ну дивіться ж, навіщо ескалувати? Ніхто ж не загинув, давайте віддамо росіянам Нарву і, в принципі, і все закінчиться». І таким чином в задумах росіян буде розвалити Північноатлантичний Альянс».

Але росіяни однозначно готуються до великого збройного конфлікту з іншими країнами Європи, каже Сергій Стерненко.

«Не знаю, чи їм вдасться цей конфлікт розпочати, бо все одно вирішується в Україні, але росіяни під цей збройний конфлікт створили два нових військових округи — Московський та Ленінградський, завдання яких є не війна проти України, це для агресії проти інших держав.”Захист від НАТО», — вважає волонтер.

За його словами, як на ситуацію в Україні вплине така агресія Росії проти НАТО, залежить від дуже багатьох обставин.

«Тобто, де буде Україна в цей момент? Яка ситуація буде на фронті в цей момент? Якщо прямо зараз, це буде більше плюс для України. Але це залежить від інтенсивності цих агресивних дій, це залежить від тривалості, залежить від дуже багатьох факторів. Важко дати однозначну оцінку», — каже Сергій Стерненко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СТЕРНЕНКО: КИЇВ БУДЕ В СІТКАХ ВІД ДРОНІВ?! РОЗВАЛ НАТО! РФ ПОЧНЕ З ЕСТОНІЇ? А ЩО ПОЛЬЩА ЗРОБИТЬ?