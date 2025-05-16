“Росія готується”: Жданов попередив про масований ракетний удар по Україні і назвав дату

Олег Жданов / © ТСН

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Росія атакувала Україну 112-ма безпілотниками цієї ночі — напередодні переговорів у Стамбулі. Протиповітряна оборона збила 73 «Шахеди», ще 36 — були локаційно втрачені. Постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.

Що такою атакою хотів показати Путін, куди летіли БПлА, чому ворог не застосовує ракети і коли може нанести масований удар — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія накопичує ракети

За його словами, ворог накопичує ракети для наступної масованої атаки по Україні. На думку Олега Жданова, ворог притримує боєприпаси через процес перемовин, який розпочався 15 травня у Туреччині.

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«Путін там теж розуміє і не хоче усугубляти ту ситуацію, яка є. Бачите, як вчора ганьбили російську делегацію журналісти, коли питали: „А що, ваш президент злякався приїхати?“ Мединський аж втік, йому нема що було сказати», — каже Олег Жданов.

Друга складова — політична і воєнна, вважає експерт. Скоріше за все, РФ накопичує ракети до літньої наступальної кампанії.

«Він до неї готується і засоби вогневого ураження вони потрохи накопичують», — вважає Олег Жданов.

Ворог може випускати по 150 «Шахедів» щодня

Що стосується «Шахедів», потужності Росії сьогодні настільки розвинуті, що вона може дозволити собі запустити десь 100-150 безпілотників на добу по території нашої країни.

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«І це просто терор. Терор по різних містах. Географія пішла дуже велика, вже в західні райони долітають — Івано-Франківщина, Волинь, Рівненщина. Так що вони намагаються охопити якомога більше регіонів. Вони формують суспільну думку — мир обмін на території. Ліпше поганий мир, ніж добра війна», — каже Олег Жданов.

Він додає: у Росії ставили умову і наполягали на тому, що переговори не впливають на хід бойових дій. Тому російська армія продовжує атакувати навіть напередодні зустрічі у Стамбулі.

«Росія ж не виконує жодного міжнародного закону. Але від цих інших вимагає їхнього виконання. Тому їм якби все дозволено, а іншим нічого не дозволено. Тим більше, коли йдуть бойові дії… Згадайте Дебальцево. Пам’ятаєте, як там в Мінську йшло підписання? Порошенко бігав кожну годину, дзвонив, щось питав у Буженка, начальника Генштаба. Коли ти розумієш, що твої війська ведуть успішні бойові дії, твоя перемовна позиція стає ще сильнішою. І ти можеш постійно висувати якісь вимоги і намагатися досягти успіху», — каже Олег Жданов.

РФ готується до масованого ракетного удару

Він звертає увагу — у Генеральному штабі РФ почалися великі перестановки.

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«Суровікін з’явився, його із „заслання“ відкликали з Африки. А Суровікін дуже полюбляв масові ракетно-шахедні удари по нашій території. Так що, скоріш за все, раз зараз не застосовують, значить ракети притримують саме для наступальної кампанії», — каже Олег Жданов.

На його думку, російська армія не завдала ракетного удару по Україні 9 травня через перебування очільника Китая Сі Цзіньпіня в Москві у цей час.

«9 травня там Сі Цзіньпін все Путіну зганьбив, тому що до нас же зверталося особисто Міністерство закордонних справ Китаю. І вони попросили не наносити удари в період перебування його в РФ, в Москві. І Китай почав одразу ж після цього звернення одразу почав офіційно підтримувати пропозицію Трампа про 30-денне перемир’я. Це вже пішла така політична гра. Тому, скоріше за все, Путін і не наносив ракетного удару, і ми не наносили дронових ударів», — каже Олег Жданов.

Коли Путін може вдарити по Україні

Зараз Путіна зупиняють пересовини, припускає Жданов. За його словами, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні наприкінці травня — на початку червня. Ймовірно, цілями будуть тилові міста, енергетика і залізниця.

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«Марко Рубіо (Державний секретар США — ред.) заявив, що вони терміново готують саміт Путін-Трамп. Я думаю, що до цього саміту навряд чи буде нанесено масований ракетний удар по Україні, тому що Трамп дуже болюче сприймає ці удари. Але коли вони відіграють цю всю гру і будуть готові до початку широкого наступу, то тоді цілком ймовірно будуть удари по нашим тилам, саме по скупченню військ, їхня розвідка буде виявляти. Можуть бути удари по енергетиці, тому що це буде впливати на лінію фронту, особливо на залізницю. Пам’ятаєте, як було в 2022 році? Вони вибивали підстанції, які заживлювали залізницю. А це ж перевезення військ. Це моє припущення, але не дарма Суровікина повертають. І главкома сухопутних військ вже звільнили, відправили до Шойгу помічником. Так що, Росія готується. Я думаю, що на кінець травня — початок червня вони будуть готові, і тоді ми побачимо ракети і все, що завгодно», — каже Олег Жданов.

Раніше Олег Жданов назвав головний сценарій війни та її закінчення.