Росія КАБами та дронами знищує ще одне місто України: фото, відео

«Білі Янголи» вивезли з Добропілля 60-річного чоловіка, якого випадково під час знімань потрощеного ворогом міста зустріла знімальна група ТСН. Чоловік був поранений після удару російської авіаційної бомби. І не мав звʼязку з рідними. Попри те, що більшість людей виїхали з міста, ще лишається тисяча тих, хто намагається там жити, не зважаючи на обстріли.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко

Росіяни знищують місто Добропілля на Донеччині. Днями окупанти скинули КАБи на лікарню. Це була єдина лікарня, яка обслуговувала пацієнтів з усього Покровського району. А це десятки тисяч людей. Тепер її немає. Медперсонал, перед самісіньким ударом встигли евакуювати в Дніпро. А потім два російські літаки кинули на неї КАБи.

«Насправді складається враження, що люди ненадовго пішли з квартир. Тут і досі висять речі, але коли виходиш на вулицю розумієш, на що ворог перетворив це місто і продовжує його трощити», — йдеться у сюжеті ТСН.

У пані Людмили з чоловіком навпроти лікарні дві квартири. Під час удару їх вдома не було. Вони все літо жили в селі неподалік. І тепер намагаються врятувати хоч якісь свої речі.

Поки ми спілкуємось з власницею житла, її чоловік дивиться на ноутбуці російський телеканал. І тут же вирішує лишатись в розбитій квартирі.

Вдома точно не залишиться сусідка подружжя Тетяна. Під час удару вона була вдома. Що таке тікати від війни, вона знає з 2014 року.

На уламки від КАБу з балкону дивиться пан Сергій. На його обличчі досі не загоїлися подряпини від скла з його вікон, які вилетіли на нього. Щоправда чоловік ледь ходить, навіть з тростиною. Він останній житель пʼятиповерхівки. Лишився в потрощеній квартирі з котом. Бо нема кому його забрати. Ще й зламався телефон. Тепер ані до доньки в Дніпрі, ані до дружини, яка давно вже виїхала не знає як додзвонитись.

«Пан Сергій дуже хоче евакуюватись. Тож ми записуємо його адресу аби передати в поліцейському екіпажу „Білих Янголів“. Вони дотепер вивозять з фронтових міст людей. Аби лиш встигнути до того, як війна підбереться максимально близько», — йдеться у сюжеті ТСН.

Поки ми готували сюжет до ефіру «Білі Янголи» вивезли Пана Сергія. Тепер він у безпеці. Чого не скажеш про інших тисячу мешканців, які досі у Добропіллі. 90 відсотків жителів виїхали, як тільки росіяни почали штурми.

І хоч Добропілля за 12 кілометрів від лінії фронту, колись затишне містечко троянд та парків окупанти продовжують випалювати дронами і авіабомбами.

