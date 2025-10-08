ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
2 хв

Росія КАБами та дронами знищує ще одне місто України: фото, відео

Росіяни атакують місто Добропілля, яке перебуває за 12 км від лінії фронту.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кирієнко Юлія Кирієнко
Росія КАБами та дронами знищує ще одне місто України: фото, відео

Добропілля / © ТСН

«Білі Янголи» вивезли з Добропілля 60-річного чоловіка, якого випадково під час знімань потрощеного ворогом міста зустріла знімальна група ТСН. Чоловік був поранений після удару російської авіаційної бомби. І не мав звʼязку з рідними. Попри те, що більшість людей виїхали з міста, ще лишається тисяча тих, хто намагається там жити, не зважаючи на обстріли.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко

Росіяни знищують місто Добропілля на Донеччині. Днями окупанти скинули КАБи на лікарню. Це була єдина лікарня, яка обслуговувала пацієнтів з усього Покровського району. А це десятки тисяч людей. Тепер її немає. Медперсонал, перед самісіньким ударом встигли евакуювати в Дніпро. А потім два російські літаки кинули на неї КАБи.

«Насправді складається враження, що люди ненадовго пішли з квартир. Тут і досі висять речі, але коли виходиш на вулицю розумієш, на що ворог перетворив це місто і продовжує його трощити», — йдеться у сюжеті ТСН.

У пані Людмили з чоловіком навпроти лікарні дві квартири. Під час удару їх вдома не було. Вони все літо жили в селі неподалік. І тепер намагаються врятувати хоч якісь свої речі.

Поки ми спілкуємось з власницею житла, її чоловік дивиться на ноутбуці російський телеканал. І тут же вирішує лишатись в розбитій квартирі.

Вдома точно не залишиться сусідка подружжя Тетяна. Під час удару вона була вдома. Що таке тікати від війни, вона знає з 2014 року.

На уламки від КАБу з балкону дивиться пан Сергій. На його обличчі досі не загоїлися подряпини від скла з його вікон, які вилетіли на нього. Щоправда чоловік ледь ходить, навіть з тростиною. Він останній житель пʼятиповерхівки. Лишився в потрощеній квартирі з котом. Бо нема кому його забрати. Ще й зламався телефон. Тепер ані до доньки в Дніпрі, ані до дружини, яка давно вже виїхала не знає як додзвонитись.

«Пан Сергій дуже хоче евакуюватись. Тож ми записуємо його адресу аби передати в поліцейському екіпажу „Білих Янголів“. Вони дотепер вивозять з фронтових міст людей. Аби лиш встигнути до того, як війна підбереться максимально близько», — йдеться у сюжеті ТСН.

Поки ми готували сюжет до ефіру «Білі Янголи» вивезли Пана Сергія. Тепер він у безпеці. Чого не скажеш про інших тисячу мешканців, які досі у Добропіллі. 90 відсотків жителів виїхали, як тільки росіяни почали штурми.

І хоч Добропілля за 12 кілометрів від лінії фронту, колись затишне містечко троянд та парків окупанти продовжують випалювати дронами і авіабомбами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: МОТОРОШНІ КАДРИ З ДОБРОПІЛЛЯ: зізнання тих, хто до останнього НЕ ХОЧЕ ВИЇЖДЖАТИ



Дата публікації
Кількість переглядів
273
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie