Ексклюзив ТСН
670
2 хв

Росія влаштувала масовану криваву атаку на обласний центр України: багато загиблих та страшні пожежі

Кількість потерпілих у Запоріжжі після удару КАБами зросла до 43 осіб, 12 людей загинули. Репортаж ТСН з місця трагедії про роботу рятувальників та історії постраждалих.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Кількість потерпілих у Запоріжжі внаслідок масованого удару керованими авіабомбами зросла до 43 осіб. 12 людей загинули. У місті оголосили день жалоби. Росіяни вдарили по Запоріжжю напередодні вдень: чотири КАБи поцілили в СТО, автомийку та кілька підприємств.

На місці влучань побувала кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

Пекельний день у Запоріжжі

Вибухи були такої сили, що їх чули навіть на іншому краї міста. Після влучань миттєво спалахнули пожежі, а чорний дим огорнув цілий район. Рятувальники кілька годин боролися з полум’ям та розбирали завали, намагаючись врятувати тих, хто опинився під бетоном. Роботу не припиняли навіть тоді, коли росіяни розпочали повторну атаку, запустивши по місту дрони-камікадзе «Шахеди».

Дар’я Назарова, кореспондентка ТСН: «Дим, який видно навіть у віддалених районах Запоріжжя. Вдень на цю автомийку прилетів російський КАБ. Миттєво спалахнули всі автівки. Як бачимо, на місці працюють рятувальники, вони намагаються приборкати полум’я. Вибуховою хвилею пошкоджено і сусідню багатоповерхівку».

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ДСНС України

Наразі в лікарнях залишаються 18 потерпілих, четверо з них — у тяжкому стані.

«В хаті нема нічого»: розповіді постраждалих

Жителі навколишніх будинків не можуть оговтатися від пережитого. Пані Валентина Михайлівна, яка живе у пошкодженій багатоповерхівці, примчала з роботи одразу після вибуху.

Валентина Михайлівна, постраждала: «Приїхала на таксі моментально, тільки вибух був. Ще пожежа була, ще все тріщало. Багато пошкоджень, син порізаний, ноги у нього порізані. Но він не звертався нікуди. Ми його забинтували і одягли. Все горіло, все тріщало. А в хаті нема нічого. Ні вікон, ні дверей. Нічого».

Інший мешканець будинку згадує, що навіть не встиг почути звук підльоту авіабомби.

Постраждалий: «Встав антену поправити, як бахнуло — і вилетіло все з балкону».

Диво за 5 хвилин до прильоту

Пані Галина Мєдвєдєва мешкає на 8-му поверсі. Її квартира вціліла, але помешкання доньки зазнало пошкоджень. Жінка каже: те, що вона залишилася живою — справжнє диво, адже проходила повз епіцентр вибуху за лічені хвилини до удару.

Галина Мєдвєдєва, постраждала: «Побігла вниз до доньки, тому що вона у 20 квартирі. У них там побило скло і все. Я за 5 хвилин до того, як це все сталося, йшла повз СТО. Я з роботи йшла. І тільки зайшла додому, навіть не перевдягнулася, нічого — і тут от все це сталося».

Окрім СТО та автомийки, значних руйнувань зазнали декілька місцевих підприємств та житлові будинки. Всіх потерпілих госпіталізували, за життя найважчих пацієнтів триває боротьба.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАСЛІДКИ АТАКИ ПО ЗАПОРІЖЖЮ! ДИМ від ПОЖЕЖІ було ВИДНО за КІЛОМЕТРИ!

