Росія влаштувала масовану криваву атаку на обласний центр України: багато загиблих та страшні пожежі
Кількість потерпілих у Запоріжжі після удару КАБами зросла до 43 осіб, 12 людей загинули. Репортаж ТСН з місця трагедії про роботу рятувальників та історії постраждалих.
Кількість потерпілих у Запоріжжі внаслідок масованого удару керованими авіабомбами зросла до 43 осіб. 12 людей загинули. У місті оголосили день жалоби. Росіяни вдарили по Запоріжжю напередодні вдень: чотири КАБи поцілили в СТО, автомийку та кілька підприємств.
На місці влучань побувала кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.
Пекельний день у Запоріжжі
Вибухи були такої сили, що їх чули навіть на іншому краї міста. Після влучань миттєво спалахнули пожежі, а чорний дим огорнув цілий район. Рятувальники кілька годин боролися з полум’ям та розбирали завали, намагаючись врятувати тих, хто опинився під бетоном. Роботу не припиняли навіть тоді, коли росіяни розпочали повторну атаку, запустивши по місту дрони-камікадзе «Шахеди».
Дар’я Назарова, кореспондентка ТСН: «Дим, який видно навіть у віддалених районах Запоріжжя. Вдень на цю автомийку прилетів російський КАБ. Миттєво спалахнули всі автівки. Як бачимо, на місці працюють рятувальники, вони намагаються приборкати полум’я. Вибуховою хвилею пошкоджено і сусідню багатоповерхівку».
Наразі в лікарнях залишаються 18 потерпілих, четверо з них — у тяжкому стані.
«В хаті нема нічого»: розповіді постраждалих
Жителі навколишніх будинків не можуть оговтатися від пережитого. Пані Валентина Михайлівна, яка живе у пошкодженій багатоповерхівці, примчала з роботи одразу після вибуху.
Валентина Михайлівна, постраждала: «Приїхала на таксі моментально, тільки вибух був. Ще пожежа була, ще все тріщало. Багато пошкоджень, син порізаний, ноги у нього порізані. Но він не звертався нікуди. Ми його забинтували і одягли. Все горіло, все тріщало. А в хаті нема нічого. Ні вікон, ні дверей. Нічого».
Інший мешканець будинку згадує, що навіть не встиг почути звук підльоту авіабомби.
Постраждалий: «Встав антену поправити, як бахнуло — і вилетіло все з балкону».
Диво за 5 хвилин до прильоту
Пані Галина Мєдвєдєва мешкає на 8-му поверсі. Її квартира вціліла, але помешкання доньки зазнало пошкоджень. Жінка каже: те, що вона залишилася живою — справжнє диво, адже проходила повз епіцентр вибуху за лічені хвилини до удару.
Галина Мєдвєдєва, постраждала: «Побігла вниз до доньки, тому що вона у 20 квартирі. У них там побило скло і все. Я за 5 хвилин до того, як це все сталося, йшла повз СТО. Я з роботи йшла. І тільки зайшла додому, навіть не перевдягнулася, нічого — і тут от все це сталося».
Окрім СТО та автомийки, значних руйнувань зазнали декілька місцевих підприємств та житлові будинки. Всіх потерпілих госпіталізували, за життя найважчих пацієнтів триває боротьба.
