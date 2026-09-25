Росія масовано атакувала лікарні в одному з обласних центрів України: багато поранених (фото, відео)

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

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Ворожі «Шахеди» атакували Запоріжжя. На світанку в місті пролунала серія потужних вибухів. Цього разу безпосередньою ціллю російських окупантів стали цивільна лікарня та підстанції екстреної швидкої допомоги. Унаслідок нальоту двоє людей дістали поранення, також пошкоджено нежитлові приміщення.

На місці влучань побувала кореспондентка ТСН Дарʼя Назарова.

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Влучання у медичний корпус та термінова евакуація

Пацієнти евакуйовані, а працівники закладу намагаються розчистити понівечені приміщення. На світанку просто у 6-й поверх лікарні влетів російський «Шахед». У будівлі миттєво спалахнула масштабна пожежа: повністю знищено палати та операційний блок. Життєво важливі операції, які мали проводити цього дня, медики змушені були скасувати.

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Рятувальники ДСНС тривалий час ліквідовували залишки пожежі у медичному корпусі — палати та цілий поверх будівлі вигоріли вщент.

«Усе побито, все побито! Горів сьомий поверх, пацієнти всі евакуйовані вниз. Загалом пацієнти зараз перебувають в автобусі», — розповів медичний директор закладу Олександр Пазинич.

У реанімаційному відділенні вибуховою хвилею вибило вікна, серйозних пошкоджень зазнала й лабораторія. Працівниця закладу пані Оксана згадує: вона тільки-но ввімкнула обладнання для дослідження крові пацієнтів, як під її вікна влетів російський безпілотник.

«Я працюю, чую звук і вискакую в коридор. І тут починається все підряд… Потім задимлення, я забігаю в реанімацію, питаю, що з людьми. Ну, люди почали спускатися, потім з інших поверхів почали спускатися наші пацієнти, і ми побігли. Коли воно поруч — це дуже страшно. Добре, що ми живі. Тільки у нас одного охоронця трішки зачепило», — ділиться лаборантка лікарні Оксана Старовойтова.

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Залишки ворожого БпЛА працівники знаходять просто під потрощеною будівлею медустанови. Жителі сусідніх багатоповерхівок зазначають, що серія вибухів була надзвичайно потужною.

«Дуже сильно, просто будинок здригнувся, двері загриміли, але поки все ціле. Жах, жах, у мене слів немає і визначення цьому немає», — каже медсестра лікарні Людмила.

Удари по підстанціях швидкої допомоги

Тим часом інші російські безпілотники атакували підстанції екстреної швидкої медичної допомоги неподалік. Рештки «Шахедів» та їхні двигуни, що палали, догорали просто на вулицях міста.

Це вже далеко не перший цілеспрямований удар по цивільних медиках Запоріжжя. Лише протягом цього року росіяни атакували 11 автомобілів швидкої допомоги. Ще 6 ворожих атак зафіксовано безпосередньо по підстанціях екстреної медичної допомоги та поруч із ними.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СТРАШНІ НАСЛІДКИ ударів по КИЄВУ! Російський дрон ВБИВ ПРАЦІВНИКА ДТЕК! | ТСН 18:00 25 ВЕРЕСНЯ

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