Росія масовано атакувала обласний центр України: як дерево врятувало людей

Наслідки атаки по Сумах / © Національна поліція України

До 15 зросла кількість постраждалих унаслідок нічної атаки безпілотників по Сумах. Серед поранених – троє дітей. Ворог скерував по місту 10 ударних дронів, цілячись виключно у цивільну інфраструктуру. Більшість влучань прийшлися на спальні райони зі щільною забудовою.

На місці подій працювала кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.

Серія вибухів та "рятівне" дерево

Перші вибухи пролунали після першої години ночі. Ударні дрони летіли один за одним, змушуючи містян здригатися від кожного звуку. Жителі одного з будинків розповідають: вони ледь не стали жертвами прямого влучання.

Лідія Липіцька, жителька пошкодженого будинку: «І гуло, і бахкало. Шість разів отих прильотів було, чи хтозна що воно таке — жах».

Один із безпілотників летів прямо у житлову висотку, але в останню мить врізався у дерево на парковці. Це врятувало десятки життів, хоча від вибуху миттєво спалахнули десять автівок, що стояли поруч.

Що відомо про потерпілих через атаку РФ

Через вибиті шибки люди були змушені рятуватися втечею. У квартирах гуляв морозний вітер, а під ногами було суцільне скло.

Світлана Петрова, жителька Сум: «Тут горіли машини, вибухали... дуже важко. Дітки маленькі в спідньому вибігали, їх закривали від скла. У будинок не попало, а від уламків шибок порізи були. З третього поверху сусіда виносили на носилках».

За даними в.о. міського голови Артема Кобзаря, госпіталізовано п'ять осіб. Серед них — три дівчинки (13, 15 та 17 років). У них діагностовано поранення середньої тяжкості, загрози життю немає.

Тисячі вибитих вікон та пошкоджений манеж

Російські дрони поцілили у легкоатлетичний манеж, пошкодили медичний та освітній заклади, а також десятки крамниць. Рятувальники ДСНС ліквідовували пожежі на семи різних локаціях одночасно.

Олексій Клюєв, очільник волонтерського будівельного батальйону: «Основні пошкодження – це вибиті віконні блоки, їх тисячі. Повністю фасади дев'ятиповерхівок стоять без вікон. Роботи дуже багато, а на вулиці холодно».

Наразі у Сумах розгорнуто оперативний штаб для допомоги мешканцям. Головне завдання — закрити контури будівель, адже в місті пролітає сніг і температура стрімко падає.

