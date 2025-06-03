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Росія масовано атакувала Одесу: куди "прилетіло" та які наслідки (фото, відео)
Росіяни в ніч проти 3 червня безпілотниками атакували Одесу. Що відомо про наслідки обстрілів?
Росіяни дронами вдарили по складу з харчовими продуктами в Одесі. Один з «Шахедів» упав на город приватного будинку, поряд зруйновані всі приміщення, у сусідній багатоповерхівці повилітали вікна.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.
Росіяни атакували Одесу близько третьої ночі. Основний удар прийшовся на склад. Тут запалало на площі в тисячу квадратних метрів. Рятувальникам довелося задіяти велику кількість спецавтівок для доставлення води. Коли потрапили всередину, побачили, що ворог просто знищив велику кількість продуктів.
«За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабнішою була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Там було морозиво та заморожені продукти. На щастя, працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті», — каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.
Загалом на Одесу вночі зайшло майже півтора десятка дронів. Дев’ять з них збили військові моряки просто над морем. Ще кілька «Шахедів» мобільні вогняні групи та протиповітряна оборона добивали вже над містом. Один із дронів упав на город приватного будинку поряд з багатоповерхівкою. Люди в будинку спали і лише дивом встигли врятуватися.
«Спали з чоловіком ось тут, о пів на третю ночі ми прокинулися і чули вибухи, але коли почала падати люстра у нас, чоловік почав кричати — в підвал! Усі кімнати поруйновані, ви ж бачите самі. З того боку все розвалене, приїздили зі служб, сказали, що відновленню не підлягає», — каже потерпіла Ганна Пустовойтенко.
«Просто над будинком літали, і за 15 хвилин до закінчення тривоги впав „Шахед“, і ми з дружиною вискочили, бо стеля могла на нас впасти у хаті. Горів город тут увесь, і ось цю газову трубу відірвало, і я вночі газову службу викликав, вони швидко приїхали і закрили», — каже Сергій Пустовойтенко.
Ще за кількома адресами уламки збитих дронів спричинили загоряння припаркованих автівок. Поранення дістали пʼятеро людей. Одного з поранених забрала «швидка» до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості. Іншим медики допомогли на місці.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 3 червня. СУМИ В ЖАЛОБІ! Вибух у КРИМУ й ШПИГУН У НАЦГВАРДІЇ!
Нагадаємо, вночі Одеса перебувала під атакою безпілотників. Спалахнула масштабна пожежа на продуктовому складі. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, згоріли дві автівки.