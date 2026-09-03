Росія масовано атакувала ліцей та склади в одному із міст України: спалахнули пожежі, є загиблі (фото, відео)

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

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Двоє людей загинули та щонайменше дев'ятеро дістали поранення внаслідок чергової атаки ворожих ракет «Бандероль» по Дніпру. Напередодні в місті спалахнули продовольчі склади, зазнали руйнувань навчальні заклади та приватні будинки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

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Вирва у дворі ліцею та пожежа на складах

Геть понівечений ліцей у спальному районі Дніпра: ворожа ракета «Бандероль» впала лише в кількох метрах від фасаду будівлі.

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А це — наслідки ще одного прильоту: у місті палає склад продовольства. З-під завалів зруйнованого приміщення рятувальники ДСНС дістали тіло загиблого чоловіка. Ще одна важкопоранена жінка, на жаль, померла в лікарні.

Загалом унаслідок атаки поранення дістали дев'ятеро людей. Серед них — місцевий житель Михайло. Чоловік саме розмовляв із дружиною надворі, коли раптом пролунав потужний вибух.

«Розмовляємо — і воно як гримне ось там! І летить! Осколок ось тут мені застрягає. Я дивлюся — кров», — пригадує постраждалий Михайло.

Металевий уламок від ворожого боєприпасу, який дістали лікарі, чоловік тепер зберігає на згадку: «Метал! З того снаряда чи що...».

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Порятунок укриттям та пошкодження шкіл

Дивом уцілів охоронець ліцею — пан Сергій. Після лунання сирени він саме встиг відчинити двері укриття та повернувся нагору.

«Долі секунди! Як зазвичай. Я пішов відчиняти двері якраз. Дітей не було, нікого не було. Методистка та я були», — розповідає охоронець ліцею пан Сергій.

Учнів у приміщенні під час атаки, на щастя, не було — навчання для дітей ще раніше перенесли в інше безпечне приміщення. А тут саме готувалися облаштувати нову спортивну та музичну школу.

Поруч із епіцентром вибуху опинилися й житлові будинки.

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«Надзвичайно було гучно! Я присіла в квартирі. Дуже злякалася! Ноги від страху одразу підкошувалися...» — ділиться жителька Дніпра.

Внаслідок вибухової хвилі також понівечено ще дві школи та місцеву амбулаторію. У них та навколишніх багатоповерхівках повибивало шибки.

«Після прильоту тільки пішла в укриття. Було дуже страшно!» — зізнається містянка.

«Сильно гучно! Сильно! Страх як бахнуло! Аж будинок захитався і вікна повідчинялися! У коридор сховався швиденько», — додає ще один очевидець обстрілу.

Ліквідація наслідків цієї ворожої атаки триває в умовах постійних нових загроз — повітряна тривога в Дніпрі лунає знову і знову.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДИВЕРСІЯ В НІМЕЧЧИНІ! Наживо з ДНІПРА після СТРАШНОЇ АТАКИ | ТСН 9:00 3 ВЕРЕСНЯ

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