Атака ударних дронів на Україну / © tsn.ua

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Доповнено додатковими матеріалами

Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) розіслав екстрені SMS-сповіщення жителям прикордонних регіонів через масований повітряний напад Росії на територію України.

Про це йдеться у повідомленні RCB у Facebook.

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У Польщі підняли авіацію та розіслали екстрені сповіщення

Попередження отримали мешканці Підкарпатського та Люблінського воєводств. В офіційному повідомленні зазначається: «Увага! Увага! Увага! Російський повітряний напад на територію України. Ситуацію спостерігають. Польська авіація працює в повітряному просторі Республіки Польща. Слідкуйте за комунікаціями».

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Влада Польщі підняла у повітря власну та союзницьку авіацію для забезпечення безпеки свого повітряного простору. Жителів закликають зберігати спокій та стежити за подальшими оновленнями від офіційних служб.

Росія 12 вересня масово атакує північ та захід України

Частину України на вечір 12 вересня атакують ударні безпілотники / © скриншот

Мапа тривог станом на вечір 12 вересня

РФ ударила просто по людях у центрі Звягеля

Вдень 12 вересня російський дрон влучив у зупинку громадского транпорту з людьми в центрі Звягеля на Житомирщині. Місце влучання розташоване поблизу ринку та АЗС. Внаслідок цього жорстокого теракту є жертви серед цивільного населення.

«Вдарили безпілотником по зупинці громадського транспорту в місті. Тіла лежать просто на проїжджій частині», — зазначають автори місцевих пабліків.

За свідченнями мешканців, ситуація залишається вкрай небезпечною, адже в небі фіксується рух ще 30 ворожих ударних апаратів. Людей наполегливо закликають негайно залишити відкриті території та сховатися в безпечних місцях.

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Росія атакує залізницю: після Луцька «Шахеди» вдарили по Фастову

Російські ударні безпілотники в суботу, 12 вересня, атакують залізничну інфраструктуру України. Окрім влучання у пасажирський потяг у Луцьку, ворог також завдав удару по залізничній інфраструктурі у Фастові Київської області. Про це повідомила «Укрзалізниця».

«Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз — влучання в Луцьку та Фастові», — зазначили в компанії.

Там наголосили, що завдяки своєчасному виявленню загрози моніторинговою групою та евакуації пасажирів вдалося уникнути жертв і постраждалих.

«Жодного постраждалого», — повідомили в компанії.

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Росія вдарила по залізничному вокзалі у Ковелі

Також у суботу, 12 вересня, під час масованої атаки безпілотників на Волинську область у Ковелі сталися вибухи. У Мережі повідомляють про удар по залізничному вокзалі міста.

Зауважимо, у Ковельському районі повітряну тривогу через загрозу дронів оголосили о 15:31. Менші ніж за пів години у Ковелі пролунали вибухи. На місто заходять нові БпЛА. За інформацією Телеграм-каналів, під атакою опинився залізничний вокзал.

РФ влучила в потяг на вокзалі у Луцьку

Вдень 12 вересня Луцьк перебував під масованою атакою російських дронів. З’явилася інформація про «приліт» по потягу на залізничному вокзалі. У Луцькому районі о 14:47 було оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Військові попереджали про БпЛА в напрямку обласного центру. Після 15:00 сталися вибухи.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що дрон влучив у пасажирський потяг, який стояв на залізничному вокзалі. На місці атаки здіймається сильна пожежа. За інформацією очевидців, на момент влучання у потягу не було пасажирів. В «Укрзалізниці» підтвердили атаку. Зазначається, що працівники вчасно провели евакуацію. Минулося без потерпілих.

Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський повідомив, що пожежу, яка виникла після «прильоту», вже локалізовано.

Росія випустила по Україні 410 БпЛА за 12 годин: скільки збили

Протягом дня 12 вересня (від 06:30 до 18:00) російські окупаційні війська завдали масованого удару по території України, випустивши 410 ударних БпЛА, з яких 37 — реактивні.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил у Telegram.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 336 ударних БпЛА (23 із них — реактивні).

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА противника.

Станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігалося близько 55 ударних безпілотників.

Також заходять нові групи БпЛА. Тож у Повітряних силах закликають не ігнорувати тривогу.

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