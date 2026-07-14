Росія масово скидає авіабомби на одну із областей України: автомобілі злітали у повітря, зруйновані вулиці (відео)

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Шістнадцять постраждалих на Запоріжжі, серед яких є маленька дитина. Чотирьох цивільних громадян поранили російські безпілотники, ще 12 людей були травмовані бомбами. На обласний центр КАБи падають тепер немов за розкладом — ворожа тактична авіація стабільно активізується щодня надвечір. Напередодні на місто прилетіли чотири важкі бомби. Дві з них вибухнули безпосередньо на людських обійстях у приватному секторі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки Дар’ї Назарової.

Росіяни постійно обстрілюють Запоріжжя

Потрощені житлові будинки, побиті осколками приватні автомобілі та обірвані лінії електропередач — нині такий жахливий вигляд має одна з вулиць у приватному секторі Запоріжжя. Сюди прицільно прилетіли дві керовані авіабомби.

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Про те, що ще вчора на цьому місці був звичайний гараж, наразі нагадують лише обгорілі залишки понівеченого автомобіля. Російський КАБ влетів прямо сюди та вщент розтрощив цегляну будівлю. Потужна ударна хвиля ніби просто змела житловий будинок навпроти — тепер замість нього на подвір’ї лежить лише величезна купа битої цегли та розколотої деревини.

Ударна хвиля здіймала машини у повітря

Місцеві мешканці з жахом розповідають: ударна хвиля після вибуху була настільки руйнівною та потужною, що у повітря на кілька метрів здійнялися навіть сусідські легкові машини.

Постраждалий сусід (очевидець подій): «Ось у сусіда „вісімка“ стояла у дворі — так капот від неї відкинуло аж ось сюди, до мого подвір’я. А друга металева деталь машини взагалі тепер у мене на абрикосі висить».

Основна нищівна сила авіаудару припала безпосередньо на гараж. Люди у найближчих обійстях, які в цей критичний момент перебували надворі, дивом не загинули. Першими на допомогу постраждалим кинулися небайдужі волонтери.

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Даніїл Пічікін, волонтер: «Прибули оперативно на місце події, одразу побачили хлопця — він був поранений. Також побачили маленьку дівчинку з мамою, вони теж були поранені. Зараз ми активно працюємо на місці, надали людям першу домедичну допомогу. Одну травмовану людину терміново відвезли в лікарню, зараз вона перебуває під наглядом лікарів. І я дуже щасливий, що після всього цього жаху, який тут стався, ми не маємо загиблих».

Гучний вибух чули навіть у найвіддаленіших районах міста. На чорний стовп диму та пожежу одразу прибіг пан Віталій — у чоловіка на цій понівеченій вулиці мешкає син.

Віталій, житель Запоріжжя: «З роботи я щойно прийшов і переодягнувся, вийшов на вулицю в душ іти, і якраз у цей момент бабахнуло. Це було десь о десятій хвилині на п’яту вечора. Я одразу побачив, що звідси густий дим іде».

Обійстя зруйноване вщент: пожежа на сусідній вулиці

Сусідня вулиця після прильоту теж миттєво опинилася у вогні. Рятувальники ДСНС одразу кинулися гасити пожежу і туди.

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Миттєво на подвір’ї розгорілася господарська прибудова, після чого вогонь швидко перекинувся на дерев’яний дах будинку. Все обійстя в один момент опинилося в густому їдкому диму.

Через велике полум’я та небезпечну задимленість із сусідніх приватних дворів медики та рятувальники були змушені терміново евакуювати літніх пенсіонерів. Внаслідок цієї жорстокої вечірньої атаки поранення дістали більше десяти людей, серед них — чотирирічна дитина.

Дві запорізькі родини внаслідок влучання залишилися просто неба — тимчасово вони проживатимуть у близьких родичів. Загалом понад пів сотні людей, чиї будинки постраждали або були потрощені вибуховою хвилею, вже офіційно звернулися за допомогою до міської влади.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 НАЖИВО! НОВИНИ вівторка, 14 ЛИПНЯ

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