Росія може готувати масовану атаку по Україні: Жданов назвав ймовірні дати

Олег Жданов / © ТСН

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Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що атака Росії по Україні може відбутись 8 або 10 травня. Мета росіян - налякати українців.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Олег Жданов зазначив, що окупанти можуть готувати масовану атаку по Україні.

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«Якщо 9 травня буде тиша, то, найімовірніше, атака по Україні може статися або 8 травня, або 10. 8 травня — щоб налякати нас максимально, 10 травня — щоб показати, що вони продовжують активні бойові дії. Але я більше схиляюсь до думки, що неспокійною може бути ніч проти 9 травня. Путін може помститися через те, що Україна не погодилася на його (короткотривале — Ред.) перемир’я», — припускає військовий аналітик.

Повну версію інтерв’ю читайте за посиланням: 72 години до ймовірної небезпеки: експерти попередили про можливість потужних атак армії РФ