Росія може готувати підступний удар до річниці вторгнення 24 лютого: Жданов попередив про небезпеку

Протягом минулих вихідних Росія завдала по Україні одразу два масовані комбіновані удари із застосуванням ракет різних типів та сотень ударних безпілотників. Атаки припали напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ — 24 лютого.

Чим були особливі останні масовані удари, скільки ракет накопичено в Росії, якою є мета армії РФ сьогодні та чого чекати найближчим часом — у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Головна мета РФ у війні — зробити Україну непридатною для життя

За словами Жданова, стратегічна мета Росії залишається незмінною від початку повномасштабного вторгнення — створити умови, за яких життя в Україні стане нестерпним для цивільного населення. Йдеться насамперед про систематичні удари по критичній інфраструктурі.

«Мета залишається такою самою — створити умови непридатності нашої країни для проживання населення. Вони розраховують на це. Зараз зима закінчується, температура трошки підвищується, і тому вже холодних бунтів не буде, щоб люди вийшли на вулиці», — каже експерт.

Водночас, навіть без сильних морозів Росія робить ставку на тривалі відключення світла, які провокують соціальне напруження, зазначає Жданов.

Чи можуть ракетні удари припинитися

Олег Жданов впевнений, що Росія не відмовиться від тактики регулярних ракетних і дронових атак. За його словами, такі удари триватимуть аж до завершення війни.

Він каже, що є лише два чинники, які теоретично можуть зупинити РФ. Перший — це розгром російської армії на полі бою, що потребує посилення озброєння України та змін у внутрішній політиці щодо мотивації населення до захисту країни. Другий — критичний економічний стан самої Росії.

«Тобто, якщо економіка почне валитися, то так, вони просто фізично не зможуть утримувати таку армію і оплачувати ці всі бойові дії», — пояснив Олег Жданов.

Війна в Україні: який ракетний запас має Росія

Олег Жданов посилається на останні дані Головного управління розвідки України, коментуючи питання про наявні запаси ракет у Росії,

«Принаймні, якщо брати цифри, які оприлюднило наше ГУР, то приблизно вони тримають запас ракет у кількості до тисячі одиниць різних типів», — зазначив військовий експерт.

За словами Жданова, найменше у Росії гіперзвукових «Кинджалів» — до сотні. Водночас найбільше накопичено крилатих ракет Х-101/102 і «Калібрів» — їх може бути кілька сотень. Також у значній кількості РФ має ракети «Іскандер» — як крилаті, так і балістичні.

Масований удар 21–22 лютого — у чому була особливість

Останній комбінований удар Жданов не вважає чимось унікальним і називає його «черговим». Водночас він звертає увагу на одну важливу деталь — зміну часу атак.

«Із особливостей було те, що час змінився. Вони перетягнули більше до світлої частини доби. Тобто вже на світанку, вже сонце встало, і ще ракети летіли, і дрони летіли», — пояснив експерт.

На його думку, це може свідчити про спроби Генштабу РФ знайти нові способи обходу української системи протиповітряної оборони.

«Вони шукають способи обходу нашої системи протиповітряної оборони. Бо там, де ми її побудували, де достатня щільність, то загалом можемо відбиватися», — каже Жданов.

«Циркони» та коригування ударів у реальному часі

Жданов також звертає увагу на застосування ракет «Циркон». За його словами, особливість полягала не в самих ракетах, а в тактиці їх використання.

«Особливість була в тому, що було два пуски „Цирконів“. Спочатку пустили дві ракети — ми їх збили. Через 5–7 хвилин вони здійснюють повторний пуск, теж дві ракети», — пояснив Олег Жданов.

Він припускає, що частина дронів під час атак виконує розвідувальну функцію, кружляючи над містами та передаючи дані для коригування повторних ударів.

«Вони відкоригували другий пуск цих ракет, і вони пройшли повз районів, де розташовані наші засоби протиповітряної оборони», — додав військовий експерт.

Чи можливий новий масований удар 24 лютого

За оцінкою Жданова, Росія цілком може повторити масований удар саме 24 лютого — у річницю початку повномасштабної війни.

«РФ цілком може повторити масований удар, зокрема завтра, 24 лютого — на річницю початку війни», — заявив він.

Олег Жданов пояснює, що зараз РФ «розкладає» атаки за типами ракет, комбінуючи різні засоби ураження.

«Попередній обстріл була в основному балістика… Вчора була стратегічна авіація і балістичні ракети. Допустимо, наступним можуть бути ракети морського базування і „Кинджали“, — каже військовий експерт.

Водночас він наголошує, що остаточно спрогнозувати дії ворога неможливо.

«Але, на жаль, ми можемо тільки висловлювати припущення», — підсумував експерт.

Що кажуть Повітряні сили про останні удари РФ

За офіційною інформацією Повітряних сил Збройних сил України, у ніч на 22 лютого Росія завдала комбінованого удару із застосуванням 345 засобів повітряного нападу — 50 ракет різних типів і майже 300 безпілотників. Основними напрямками атаки стали Київщина, Одещина, Кіровоградщина та Полтавщина.

Силами ППО було знищено або подавлено 307 повітряних цілей, однак зафіксовано влучання ракет і дронів на низці локацій.

У ніч на 23 лютого РФ продовжила атаки, застосувавши балістичну ракету та понад сотню ударних безпілотників. Частину з них українська протиповітряна оборона знищила, однак також були зафіксовані влучання.