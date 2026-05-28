Росія може напасти з Білорусі на країни НАТО: експерт вказав на плани Путіна та Лукашенка

РФ може напасти на крїни НАТО / © ТСН

Реклама

Останнім часом у військових колах активно обговорюють можливість використання території Білорусі для нових повітряних атак та тиску на Україну.

Чи зможе очільник Кремля змусити Олександра Лукашенка піти на такий крок — розповів військовослужбовець, співзасновник «Центру підтримки аеророзвідки» Ігор Луценко у коментарі ТСН.ua.

Чи здатна Росія примусити Лукашенка до нападу

За словами Ігоря Луценка, наразі немає стовідсоткових підстав стверджувати, що російському диктатору вдасться дотиснути білоруський режим до безпосередньої участі у нових агресивних діях. Експерт вважає, що такий сценарій розвитку подій щодо України зараз не є найочевиднішим із суто військово-технічного та політичного поглядів. На думку військовослужбовця, у Москви та Мінська є значно легша й незахищеніша ціль для повітряного терору.

Реклама

«Чи зможе Путін примусити Лукашенка до такого кроку, наразі невідомо», — каже Ігор Луценко, співзасновник «Центру підтримки аеророзвідки».

Експерт каже, що почати, наприклад, з території Білорусі тероризувати дронами територію Балтійських країн росіянам набагато легше з військово-технічного і, можливо, навіть політичного погляду.

Чому країни Балтії є спокусливою ціллю для Путіна

Головний фактор, який робить європейський напрямок більш привабливим для кремлівського командування — це поточний стан оборонного сектору тамтешніх держав. На відміну від України, яка вже кілька років успішно відбиває масовані атаки БПЛА та має розгалужену систему протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп, країни Балтії лише починають масштабні реформи.

«Зараз Балтійські країни мають на порядок менше можливостей, щоб завдати ударів у відповідь через те, що їхні Збройні сили на сьогодні не є до цього готовими. Я дуже сподіваюся, що Збройні сили Балтійських країн до цього готуються, реформуються, переозброюються. І що в найближчі пів року все-таки вся ситуація там кардинально поміняється. І тоді це вікно можливості для Білорусі з Росією закриється», — каже Ігор Луценко.

Реклама

Поки це оборонне вікно залишається відкритим, ризики провокацій на кордонах НАТО є критичними. Військовий наголошує, що за нинішніх умов європейські сусіди просто не мають чим захищатися від специфічних підрозділів ворога.

«А зараз ситуація така, що заходь просто в Балтійські країни підрозділом „Рубікон“, і ніхто його ніяким чином не зупинить, бо для цього просто немає засобів. Звісно, якщо тільки не імпортувати їх з України. Тому я думаю, що це ще один фактор, чому Балтійська авантюра більш спокусливо виглядає для Путіна, і це може бути аргументом про те, що дронових атак по Україні з боку Білорусі не буде. Якщо Путін з Лукашенком щось будуть затівати, то я би сказав, що скоріше це буде у бік Балтії», — вважає він.

Більше читайте у матеріалі: Під загрозою траси до Києва: навіщо РФ готує атаки дронами з Білорусі і що насправді спокушає Путіна

Новини партнерів