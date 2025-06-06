Росія може повторити масований ракетний удар: Жданов попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН.ua

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Росія завдала чергового масованого удару в ніч проти 6 червня. Була і балістика, і крилаті ракети, і велика кількість ударних БПЛА та дронів-імітаторів. Загалом окупанти запустили по Україні 407 дронів та 44 ракети.

Чим була особлива ця атака, куди цілилися російська армія та коли може повторити масований удар — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чим особлива атака

За його словами, особливістю цієї атаки було те, що вона мала дуже широку географію. РФ била майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

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«Давно не було такої атаки, коли і ракети, і „Шахеди“, і навіть більша їхня частина полетіла на центральні і західні регіони нашої країни. А врешті вона не відрізняється від будь-якої атаки», — розповів Олег Жданов.

Він каже, що не називав би її «великою помстою» з боку Російської Федерації, на яку чекали цього тижня.

«Це черговий масований ракетно-шахедний удар по нашій країні. Єдине що, він був зорієнтований на західні регіони нашої країни, чого давно не було. До речі, навіть російські Z-воєнкори зараз жаліються, що це якась пародія на удар у відповідь після нашої атаки на аеродром. Вони клянуть своє керівництво, що недостатньо жорстко Росія відповіла. Ліпше б не відповідала, деякі пишуть», — каже Олег Жданов.

Росія може повторити ракетний удар

На його думку, це максимум, на який сьогодні спроможна Росія. Водночас, за його словами, РФ може повторити атаку у найближчі дня.

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«Рано чи пізно ми очікували такий удар. Вже минуло більше місяця. Росія останні півроку зазвичай раз на місяць проводить такі ракетно-шахедні масовані удари. Іноді намагаючись їх повторити через один-два дні, як це було на 9 травня. Але це на сьогоднішній день максимум. І я думаю, що наш удар по аеродромах, він все ж таки дуже сильно підкоригував цей масований удар. Вони його готували, але обставини змусили їх бити так, як вони б’ють. Цілком імовірно, що може бути повтор», — каже Олег Жданов.

Водночас наступна атака навряд чи буде більш потужною, ніж сьогодні, запевняє експерт — РФ має проблеми з носіями.

«Обставини погіршуються для РФ. Все ж таки „Енгельс“ — це основна база. А сьогодні там пожежа, і там доведеться вести паливо з якихось інших місць. Або вести ракети на інші аеродроми, там споряджати. З літаками в РФ настає проблема. Залишається тільки балістика. І бачите, вони навіть висунули носії „Калібрів“, чого теж давно не було, і в такій кількості пустили їх по нашій країні. Так що я не виключаю, що може бути повтор через одну-дві, може три доби. Але навряд чи він буде більш потужним, ніж сьогоднішній удар», — каже Олег Жданов.

Куди цілилася російська армія

За словами Олега Жданова, російські «Шахеди» та ракети, ймовірно, летіли на теплові електростанції. Водночас пошкодження метрополітену, на його думку, це випадковість.

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«Вони намагалися, скоріше за все, зробити нам блекаут. Плюс в західних регіонах є влучання підприємства. Це пріоритетні цілі, якщо вони розвідують у нас якісь підприємства, пов’язані з оборонкою, або просто промзони, на яких вони вважають, що там „щось“ є. Вони наносять туди удари. Так і сталося в західних областях. А в Києві вони намагалися вразити електростанції. Судячи по траєкторії, ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 були під загрозою ударів з боку „Шахедів“, — каже Олег Жданов.

Крім того, РФ намагалася вразити позиції наших систем ППО.

Чи є чим відбивати атаки РФ

Україна нещодавно отримала від Німеччини ракети для комплексів Iris-T і Patriot, зазначив Олег Жданов. Водночас, за його словами, у нас є проблеми з тактичною ланкою систем ППО.

«Тому що росіяни міняють тактику, вони піднімають „Шахеди“ на висоту 3 кілометра, а це означає, що частина вогневих груп, які оснащені звичайними кулеметами ДШК або кулеметами Browning, вони не дістають. Два кілометра — вище вони не дістають до „Шахедів“. А це зменшує кількість вогневих груп, які можуть наносити ураження. Нам треба знову ж таки вирішувати проблему модернізації і посилення озброєння, яке є в цих мобільних групах. Це постійний процес удосконалення озброєння. Ми вигадуємо засоби ураження, вони вигадують засоби нападу», — каже експерт.

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За його словами, ворог, удосконалює свої системи повітряного нападу і нам, відповідно, треба реагувати.

«Зверніть увагу на передостанній наліт, коли був удар балістичними ракетами по Києву, тоді сказали, що так мало вдалося збити, тому що росіяни вже застосовують радіоелектронні ловушки на ракетах. Вона відстрілює ці ловушки і комплекс не бачить ракету, вона влучає в ціль.

А сьогодні зверніть увагу на відео з Луцька — вже крилаті ракети відстрілюють теплові ловушки, як на літаках, для того, щоб протидіяти засобам протиповітряної оборони», — каже Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що у Києві під час ліквідації наслідків атаки російських дронів загинули троє рятувальників. Трагедія сталася у Солом’янському районі столиці.

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